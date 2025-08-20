고백한 다음날 첫사랑이 죽었다... 중학생 소녀의 미묘한 진술

한때 단편영화는 신인의 등용문이라고 불렸다. 연출과 배우, 또 제 개성과 역량이 드러나는 스태프 모두에게 단편영화는 그 자질을 선보일 좋은 기회가 되어줬다는 뜻이겠다.
이제는 디지털 촬영에 큰 돈이 들지 않지만, 지난 시대 필름은 곧 돈이었다. 촤르륵 카메라 필름 돌아가는 소리가 곧 돈이 쏟아지는 소리나 다름없다는 이야기를 흔하게 들을 수가 있었다. 단편은 그와 같은 현실 속에서 필요에 따라 등장한 형식이다. 관객이 아닌 작가의 필요에 따라, 더 적은 비용으로 간편하게 작품을 제작할 수 있다는 뜻이겠다.
관객 입장에서야 장편 영화가 친숙하고 편할 수가 있겠다. 오늘에야 집에서 TV로 OTT를 통해 영화를 보는 것이 익숙한 일이 되었으나, 영화란 본디 극장에 가서 보는 것이라고 믿는 이들이 훨씬 더 많은 시대를 우리는 지나왔던 것이다. 기껏 극장까지 발품을 팔았는데 단 몇 분에서 몇십 분이면 그치는 단편이라니 영 수지가 안 맞는다 느낄 수밖에 없다. 결국 극장용 영화는 장편이 기준이고, 단편은 적은 제작비로 신인들이 제 역량을 겨루는 매체로써 기능해온 것이 현실이다.