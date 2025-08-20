고백한 다음날 첫사랑이 죽었다... 중학생 소녀의 미묘한 진술

▲목포국도1호선독립영화제포스터 목포국도1호선독립영화제

내가 좋아하는 것이 상대에겐 위협이라면



<첫사랑의 진술>은 영하가 죽고 난 뒤 학교를 찾아온 형사들 앞에서 전날 있었던 이야기를 전하는 여름의 상황을 보여준다. 한편으로 그녀가 어제 겪은 영하와의 만남, 물가에서 복숭아를 건넸던 순간의 상황을 비춘다. 그리고 다시 아마도 물가까지 따라가기 전 학교에서 먼저 복숭아를 건넸던 순간까지도 교차 편집돼 삽입된다. 여름은 그저 영하를 좋아하는 마음에 복숭아를 건넨 것뿐일까. 아니면 거절을 당한 사실에 분개하여, 혹은 상심하여 그를 해하기 위해 어떤 일을 한 것일까.



영화는 여름이 전날 영하에게 한 일의 진상을 명백히 밝히지는 않는다. 모호하게 가능성을 열어둠으로써 통상적인 여중생이 마음을 품은 남학생에게 했을 법한 일 너머까지 관객이 상상의 나래를 펼칠 수 있도록 이끈다. 정밀하진 않아도 은근하게 여중생이 품은 마음이 통상적이며 모범적인 사랑의 모양과는 다소 다를 수 있다는 사실을 내보인다. 그러나 남과 조금 다른 마음을 품었다고 해서 곧장 범죄가 되지는 않는 것이다. 그 사이의 미묘한 가능성이 영화 <첫사랑의 진술>을 지탱하는 힘이 된다.



대단한 이야기는 아니다. 짤막한 단편 가운데 영화는 이제 겨우 열네 살 어린 아이들 사이에 피어난 마음과 서투른 고백, 다시 거절과 그를 받아들이는 과정까지를 살핀다. 누군가에겐 가장 좋아하는 복숭아가 다른 누구에겐 생명까지 앗아갈 수 있는 위협이 된다는 설정은 그 자체로 사랑이며 인간관계를 은유하는 것이기도 하다. 여기에 더하여 처음이라 어디로 튈지 모르는 십대 아이의 정서는 평이한 하이틴 로맨스에 그치지 않고 스릴러의 가능성까지 내비친다.



짤막한 단편영화로부터 연출과 연기의 가능성을 짐작하는 건 흥미로운 일이다. 감독은 장편영화였다면 그대로 클라이맥스를 이룰 법한 승부수를 불과 16분의 러닝타임 가운데 던져야 한다. 배우는 충분한 준비 없이도 관객 앞에 제가 놓인 상황과 감정을 설득해내야 한다. <첫사랑의 진술>은 아주 훌륭히는 아니라도 제게 주어진 과제를 어찌어찌 감당해낸다. 그로부터 제게 나름의 가능성이 있다는 사실을 입증해내고자 분발한다. 그 분발이야말로, 이 시대 단편영화로부터 관객이 맞이할 수 있는 충실한 자극일 테다.



