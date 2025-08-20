사이트 전체보기
고백한 다음날 첫사랑이 죽었다... 중학생 소녀의 미묘한 진술

[김성호의 씨네만세 1144] 제12회 목포국도1호선독립영화제 <첫사랑의 진술>

김성호(starsky216)
25.08.20 13:42최종업데이트25.08.20 13:42
한때 단편영화는 신인의 등용문이라고 불렸다. 연출과 배우, 또 제 개성과 역량이 드러나는 스태프 모두에게 단편영화는 그 자질을 선보일 좋은 기회가 되어줬다는 뜻이겠다.

이제는 디지털 촬영에 큰 돈이 들지 않지만, 지난 시대 필름은 곧 돈이었다. 촤르륵 카메라 필름 돌아가는 소리가 곧 돈이 쏟아지는 소리나 다름없다는 이야기를 흔하게 들을 수가 있었다. 단편은 그와 같은 현실 속에서 필요에 따라 등장한 형식이다. 관객이 아닌 작가의 필요에 따라, 더 적은 비용으로 간편하게 작품을 제작할 수 있다는 뜻이겠다.

관객 입장에서야 장편 영화가 친숙하고 편할 수가 있겠다. 오늘에야 집에서 TV로 OTT를 통해 영화를 보는 것이 익숙한 일이 되었으나, 영화란 본디 극장에 가서 보는 것이라고 믿는 이들이 훨씬 더 많은 시대를 우리는 지나왔던 것이다. 기껏 극장까지 발품을 팔았는데 단 몇 분에서 몇십 분이면 그치는 단편이라니 영 수지가 안 맞는다 느낄 수밖에 없다. 결국 극장용 영화는 장편이 기준이고, 단편은 적은 제작비로 신인들이 제 역량을 겨루는 매체로써 기능해온 것이 현실이다.

첫사랑의 진술 스틸컷
동시대 단편영화를 본다는 것

그러나 이 두 가지 전제가 모두 변화하고 있다. 하루가 다르게 달라지는 기술력과 문화풍토는 장편도 얼마든지 큰 돈을 들이지 않고 찍는 게 가능하고, 단편 또한 불편하지 않게 감상할 수 있는 여건을 만들어주었다. 영화는 이미 극장 바깥에서 TV 드라마는 물론이고 유튜브 쇼츠와도 격렬히 경쟁한다. 그 전선이 갈수록 밀려나고 있다고는 하지만, 여전히 굳건하게 수호하는 영토 또한 없지는 않다. 모두가 그 쓰임이 다했다고 여겨온 장편영화 또한 아직은 그 영토 안에 들었다.

제12회 목포국도1호선독립영화제는 몇몇 장편과 함께 다수 단편 독립영화를 상에 올리고 관객들을 맞이했다. 단편영화는 시시하다거나 볼 가치가 없다고 여기는 흔한 편견을 딛고서 반짝이는 이 시대 독립영화계의 재능을 발굴하려는 이들이 목포까지 발걸음을 했다. 수많은 작품들이 관객과 마주한 가운데, 몇 편의 영화는 제목과 작가의 이름을 관객의 뇌리에 깊이 자리하게 했다.

<첫사랑의 진술>은 높이뛰기 섹션에서 상영된 김가람 감독의 16분짜리 극영화다. 목포국도1호선독립영화제의 매력이 한껏 빛나는 시네마엠엠 옥상에서의 야외상영을 통해 영화제를 찾은 관객과 만났다. 마음을 말랑하게 하는 사랑영화들과 한데 묶였다는 점에서 작품의 성격을 짐작할 수 있겠는데, 개중에선 가장 날카롭게 해석의 여지가 열려있는 영화란 지적도 나온다.

첫사랑의 진술 스틸컷
첫사랑에게 고백한 다음날, 그가 죽었다

영화는 몇 년 만의 폭우 경보가 있던 날의 이야기다. 어마어마한 비가 쏟아질 예정인 한적한 시골 마을이 배경으로, 여중생인 여름이 서울에서 전학을 온 남학생 영하에게 품은 마음과 관련한 독특한 멜로물이다. 제목에 쓰인 '첫사랑'은 그래서 영화의 성격을 대변하는데, 여름이 영하에게 가진 풋풋한 마음이 영화의 중심을 이룬단 걸 보여준다.

그러나 영화는 거기서 그치지 않는다. '첫사랑' 뒤에 붙은 '진술'이란 말이 이 영화의 독특함을 드러낸다. 여기서의 진술은 어디에 불려나가 진실을 말한다는 의미로 쓰는 단어다. 영화 속에서 여름은 학교를 찾아온 두 명의 형사 앞에서 제가 영하와 어떤 사이이고, 그에게 어떤 일을 했는지를 소명해야 할 상황에 처해 있다. 영하가 저수지에서 실족해 죽은 채 발견된 때문이다.

영화는 여름이 영하에게 한 몇 차례의 고백을 비춘다. 여름은 과수원집 딸인가, 아니라면 복숭아를 오지게 좋아하는 모양이다. 그녀는 제가 각별히 좋아하는 예쁜 복숭아를 챙겨와서는 영하 앞에 내민다. 영하는 혼자서 물가로 산책을 나온 모양인데, 그녀가 내미는 복숭아엔 어쩐 일인지 영 탐탁지 않은 반응이다. 내숭이라고는 없는 여름이 제 마음을 솔직히 전하는 와중에도 영하는 복숭아엔 전혀 관심이 없다.

이유는 곧 드러나는데, 영하가 복숭아 알러지가 있다는 이야기다. 알러지도 정도가 심하여 복숭아를 먹으면 생명이 위험해질 정도라는데, 외딴 시골마을에 병원까지 가지도 어려운 환경이라 복숭아를 그토록 경계했던 것이다. 사정이 드러나도 여름의 마음은 민망하기만 하다. 여자가 먼저 다가와 제 마음을 밝혔는데, 그깟 복숭아 알러지를 이유로 시큰둥하다니 용납하기 어렵다. 그래서 진짜인지 증명해보라고 떼를 쓰고 만 것이다.

목포국도1호선독립영화제 포스터
내가 좋아하는 것이 상대에겐 위협이라면

<첫사랑의 진술>은 영하가 죽고 난 뒤 학교를 찾아온 형사들 앞에서 전날 있었던 이야기를 전하는 여름의 상황을 보여준다. 한편으로 그녀가 어제 겪은 영하와의 만남, 물가에서 복숭아를 건넸던 순간의 상황을 비춘다. 그리고 다시 아마도 물가까지 따라가기 전 학교에서 먼저 복숭아를 건넸던 순간까지도 교차 편집돼 삽입된다. 여름은 그저 영하를 좋아하는 마음에 복숭아를 건넨 것뿐일까. 아니면 거절을 당한 사실에 분개하여, 혹은 상심하여 그를 해하기 위해 어떤 일을 한 것일까.

영화는 여름이 전날 영하에게 한 일의 진상을 명백히 밝히지는 않는다. 모호하게 가능성을 열어둠으로써 통상적인 여중생이 마음을 품은 남학생에게 했을 법한 일 너머까지 관객이 상상의 나래를 펼칠 수 있도록 이끈다. 정밀하진 않아도 은근하게 여중생이 품은 마음이 통상적이며 모범적인 사랑의 모양과는 다소 다를 수 있다는 사실을 내보인다. 그러나 남과 조금 다른 마음을 품었다고 해서 곧장 범죄가 되지는 않는 것이다. 그 사이의 미묘한 가능성이 영화 <첫사랑의 진술>을 지탱하는 힘이 된다.

대단한 이야기는 아니다. 짤막한 단편 가운데 영화는 이제 겨우 열네 살 어린 아이들 사이에 피어난 마음과 서투른 고백, 다시 거절과 그를 받아들이는 과정까지를 살핀다. 누군가에겐 가장 좋아하는 복숭아가 다른 누구에겐 생명까지 앗아갈 수 있는 위협이 된다는 설정은 그 자체로 사랑이며 인간관계를 은유하는 것이기도 하다. 여기에 더하여 처음이라 어디로 튈지 모르는 십대 아이의 정서는 평이한 하이틴 로맨스에 그치지 않고 스릴러의 가능성까지 내비친다.

짤막한 단편영화로부터 연출과 연기의 가능성을 짐작하는 건 흥미로운 일이다. 감독은 장편영화였다면 그대로 클라이맥스를 이룰 법한 승부수를 불과 16분의 러닝타임 가운데 던져야 한다. 배우는 충분한 준비 없이도 관객 앞에 제가 놓인 상황과 감정을 설득해내야 한다. <첫사랑의 진술>은 아주 훌륭히는 아니라도 제게 주어진 과제를 어찌어찌 감당해낸다. 그로부터 제게 나름의 가능성이 있다는 사실을 입증해내고자 분발한다. 그 분발이야말로, 이 시대 단편영화로부터 관객이 맞이할 수 있는 충실한 자극일 테다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다.

목포국도1호선독립영화제 NR1IFF 첫사랑의진술 김가람
