'코리아컵 첫 결승' 노리는 강원FC, 새 기록 쓰기 위해 필요한 '골 결정력'

정 감독은 이 큰 틀을 유지하면서 시즌을 운영하고 있지만, 공격 상황에서는 지난해와는 달리 다소 경직된 모습을 보여주고 있다. 기본적으로 강원은 4-4-2 포메이션을 기반으로 후방에서 안정적인 빌드업을 통해 측면에서의 수적 우위를 가진다. 여기까지 경기를 풀어가는 방식은 괜찮지만, 공격 상황에서 단조로운 패턴을 보여준다. 바로 크로스 위주가 너무 많다는 것.



리그 26경기를 치른 가운데 강원은 경기당 평균 크로스 4.58개(전체 6위)를 시도하지만, 정확성은 그리 높지 않다. 평균 유효 슈팅은 3.31개로 리그 전체팀 중 가장 최하위에 속하며 골대를 벗어난 슈팅 역시 평균 4.12개로 꼴찌인 대구보다 낮은 수치를 보여주고 있다. 이에 더해 과감성도 굉장히 떨어진다. 전방으로 나가는 패스는 경기당 평균 120.23개를 기록하고 있다.



키패스 역시 평균 5.12개로 효율적이지 못한 공격 전개가 매 경기 이뤄지고 있다. 직전 리그 라운드서 제주 김준하의 퇴장으로 인해 수적 우위를 점했지만, 위와 같은 공격 전개가 이뤄지며 무득점 무승부에 그쳤다. 유효 슈팅을 무려 9개나 날렸으나 제주의 벽을 뚫어내지 못한 것.



현재 리그 순위는 8위에 자리하고 있는 가운데 강등권에 자리하고 있는 제주와의 격차는 2점에 불과한 상황. 당장 다가오는 9월부터는 아시아 챔피언스리그 엘리트(ACLE)까지 병행해야 하기에, 안정적으로 시즌을 마무리하기 위해서 이런 문제를 반드시 풀어야만 한다는 뜻. 자원은 충분하다. 리그 최상급 자원인 김대원, 모재현은 물론, 김신진, 김건희도 대기하고 있다.



코리아컵 첫 결승 진출을 노리는 강원이다. 과연 이들은 최소 실점 1위 전북을 상대로 본인들의 약점을 극복하면서, 이변을 만들 수 있을까.



리그 최소 득점 1위에 자리하고 있는 강원FC구단 역사상 처음으로 코리아컵 결승 무대를 노리는 강원, 새 기록을 작성하기 위해서 반드시 골 결정력 문제를 해결해야만 한다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 20일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 열리는 '2025 하나은행 코리아컵' 4강 1차전서 거스 포옛 감독의 전북 현대와 격돌한다. 강원은 시흥 시민(K3)-대구FC를 차례로 꺾고 4강 무대에 올랐으며, 전북은 안산-대전-FC서울과의 맞대결에서 모두 승리를 따내면서 2년 만에 준결승에 진출하는 데 성공했다.홈에서 1차전을 치르는 전북의 상승세는 너무나도 매섭다. 올해 포옛 체제 전환 후 개막 초반 잠시 흔들렸지만, 3월 A매치 이후부터 지금까지 패배가 없다. 무려 공식전 26경기 연속 패배가 없는 상황이며, 이에 더해 리그에서는 22경기 연속 무패 행진을 질주하며 리그 2위 김천 상무와의 격차를 17점 차로 벌리며 조기 우승을 눈앞에 둔 상황이다.이처럼 10번째 리그 우승과 함께 코리아컵 준결승에 오르면서 조세 모라이스 체제 이후 5년 만에 구단 두 번째 '더블'을 노리고 있는 전북이지만, 원정을 떠나오는 강원의 흐름은 다소 아쉽다. 지난해 윤정환 감독 체제 아래 구단 최고 성적인 리그 2위에 자리한 강원은 양민혁(포츠머스), 황문기, 이기혁과 같은 국가대표 자원들도 배출하며 활짝 웃었다.이번 시즌 분위기는 다르다. 윤 감독이 계약 문제에서 구단과 이견을 보이면서 인천으로 향했고 지휘봉을 수석 코치였던 정경호가 잡았으나 아직 2% 아쉬운 모습을 보여주고 있다. 정 감독은 개막 미디어 데이를 통해 "우리 팀은 '시스템'이다. 동계 전지훈련에서도 시스템을 통해서 팀의 뚜렷한 철학을 갖춰가고 있다"라며 자신감을 보이기도 했다.하지만 정식 지휘봉 첫 시즌은 역시나 험난했다. 개막 후 전북-울산-포항을 연이어 잡아내며 웃었지만, 꾸준함을 이어가지 못했다. 대전-김천과 같은 상위권에 자리하고 있는 상대들에 손쉽게 승점을 헌납한 모습을 보여줬고, 이어 안양-포항과 같은 중위권에 자리했던 팀들과의 맞대결에서도 승점 3점을 따내지 못하면서 고개를 숙였다.6월 A매치 후 대구-수원FC를 연이어 잡아내며 반등의 기틀을 마련했지만, 최근 5경기서 1무 4패를 기록하면서 그 좋던 분위기를 이어가지 못했다. 패배하지 않았다는 부분은 긍정적이었지만, 승점 1점에 그치면서 상위권 추격을 이어가지 못한 점은 상당히 뼈아팠다. 이처럼 상승 곡선을 이어가지 못하고 있는 강원의 이유는 무엇일까. 바로 골 결정력 부재다.지난해 강원은 공격에서 상당한 강점을 보였다. 우승을 차지한 울산과 함께 38경기서 62골을 몰아치며 리그 최다 득점 1위에 자리했고, 전 포지션에 걸쳐서 골고루 득점을 올린 모습이었다. 그러나 이번 시즌은 다르다. 26경기를 치르면서 단 20골을 터뜨리는 데 그쳤고, 이는 리그 최소 득점 1위에 자리하는 수치다. 최하위 대구보다 2골을 못 넣은 셈.분명, 겨울 이적시장 팀을 이탈한 양민혁과 지난해 여름 좋은 모습을 보였던 야고 카리엘로의 부재도 있으며 지난 시즌 13골 6도움을 몰아치며 개인 득점 3위에 자리하고 있는 이상헌의 침묵도 길어지고 있지만, 팀 전체적으로 공격에서 세밀함이 떨어지고 있는 부분은 부정할 수 없다. 지난해 강원은 유기적인 움직임을 통해 누구든지 득점에 관여하는 모습을 보여줬다.