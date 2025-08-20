'에이리언 어스' 괴물보다 두려운 건 불평등

▲
합성인간으로 개조된 아이들디즈니플러스 '에이리언 어스' 스틸컷
* 이 기사는 해당 드라마의 스포일러를 포함하고 있습니다.
SF호러 장르의 대표작 <에이리언>이 드라마로 돌아왔다. 지난 8월 13일 디즈니 플러스를 통해 <에이리언 어스(Alien: Earth)>의 1, 2화가 팬들의 기대 속에 공개됐다. <에이리언>은 1979년 리들리 스콧 감독에 의해 첫선을 보였다. 미지의 공간인 우주에서 마주한 외계 생명체와의 사투는 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.
이후 1986년 제임스 카메론 감독에 의해 제작된 <에이리언 2>는 대박을 터뜨렸다. 기존 우주 탐사와 생존이라는 콘셉트는 유지하되 감도 높은 액션이 더해져 폭발적인 인기를 끌었다. 장르적 측면에서 새로운 지평을 이뤄냈다. 특히 리플리(시고니 위버)가 보여준 강인하고 주체적인 여성상은 이후 여러 작품들에 영향을 끼쳤다. 해당 작품이 지금까지도 SF호러의 교과서와 같은 작품으로 회자되는 이유다.
그렇다면 이번 <에이리언 어스>는 어떨까? 기존 시리즈와 궤를 같이 하지만 3가지 차이점이 흥미를 더해 준다. 첫 번째, 배경이 우주에서 지구로 바뀌었다. 제목 속 'earth'는 곧 'us'로 읽히기도 한다. 먼 우주에서 지구로 침투한 에이리언. 공포감은 한층 더 가깝고 직접적으로 다가온다.