'에이리언 어스' 괴물보다 두려운 건 불평등

▲프로디지의 젊은 CEO는 조만장자라고 불리울만큼 부와 권력을 손에 쥐고 있다. 디즈니플러스 '에이리언 어스' 예고편 갈무리

세 번째는 계급과 불평등 문제를 전면에 내세운 점이다. 기존 작품에서도 '웨일랜드 유타니' 기업이 이익을 위해 인간을 희생시키는 탐욕스러운 모습을 보여준 바 있다. 이번 작품에서는 더욱 노골적이다. 합성인간 기술을 보유한 기업의 젊은 CEO는 조만장자로 언급될 정도로 부유하다. 그는 생존이나 타인의 삶에 관심이 전혀 없어 보인다. 오직 더 높은 지적 존재와 대화를 나누는 게 유일한 삶의 목표라고 말한다.



반면 웬디와 아이들은 하층민으로, 살아남기 위해 실험체가 될 수밖에 없었다. 그들은 강력한 신체를 얻었지만 권력자에 의해 소모되는 도구에 지나지 않다. 착취와 희생당하는 역할은 그대로인 것이다. 더 아프지 않으려고 했던 선택, 그러나 그 대가로 인간성을 상실해 버린 아이들이다.



<에이리언 어스>는 인간성이 상실된 미래가 얼마나 절망적인지를 그려낸다. 과학 기술이 아무리 발전한다 해도 인간다움을 지켜내지 못하면 계급과 부의 불평등 문제는 더 심화될 뿐이라는 것을 보여준다. 에이리언의 지구 침공은 단순히 우주 괴물이 인간을 죽이려는 이야기가 아니다. 현재 우리 사회의 그릇된 구조를 꼬집는 은유다.

