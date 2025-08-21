21살 청년 사형수의 절규, 뮤지컬로 태어나다

극단예풍

이후 2024년 7월, '예술이 모두를 풍요롭게 만든다'라는 뜻이 담긴 창작 뮤지컬 극단 '예풍'에서 무등산 타잔 실화를 모티브로 해서 <사형수는 울었다>라는 타이틀로 사회성 짙은 뮤지컬을 선보였다. 극단 예풍의 기획 의도와 배우들의 열연에 공감했던 많은 관객들로부터 찬사와 호평이 쏟아졌다.



1차 공연 때 뮤지컬을 관람했던 한 관객은 "나도 울었다. 근래 보기 드문 사회성 짙은 공연을 보게 되어서 금요일 소중한 시간이 전혀 아깝지 않았네요. 개발 독재 시대의 야만적인 국가 권력의 횡포와 가난하고 힘없는 자들의 한 맺힌 절규가 가슴을 무겁게 짓누르는 거 같습니다. 배우들의 열연도 좋아 요즘 젊은 세대들에게 꼭 추천하고 싶은 뮤지컬입니다"라는 감상평을 남겼다.



이를 계기로 극단 예풍에서는 금년 9월 13일(토)~ 9월 14일(일) <사형수는 울었다>를 다시 한번 무대에 올린다. 연출 박주은, 드라마 터그 손윤필, 기획 장성연이 손을 잡았다. 주인공 현석 역에는 초연때와 마찬 가지로 정승환 배우와 석우성 배우가 맡았고 현석의 동생 민희 역은 김소정과 손설빈 배우가 맡았다.



1980년대 민주화를 기화로 대중예술 역시 '인권과 민주주의'라는 화두를 단단히 붙잡고 서있다. 예술의 사회적 역할과 책임을 다하는 극단 예풍의 뮤지컬 <사형수는 울었다>가 이런 트렌드의 맨 앞에서서 '향도'가 되어주길 기대한다.



극단 예풍은 '좋은 예술이 관객과 예술가 모두를 풍요롭게 만든다'는 예술적 방향성을 바탕으로 젊은 청년 예술가들이 자발적으로 모여 결성한 극단이다.







사형수는 울었다 초연 때 한 장면이후 2024년 7월, '예술이 모두를 풍요롭게 만든다'라는 뜻이 담긴 창작 뮤지컬 극단 '예풍'에서 무등산 타잔 실화를 모티브로 해서 <사형수는 울었다>라는 타이틀로 사회성 짙은 뮤지컬을 선보였다. 극단 예풍의 기획 의도와 배우들의 열연에 공감했던 많은 관객들로부터 찬사와 호평이 쏟아졌다.1차 공연 때 뮤지컬을 관람했던 한 관객은 "나도 울었다. 근래 보기 드문 사회성 짙은 공연을 보게 되어서 금요일 소중한 시간이 전혀 아깝지 않았네요. 개발 독재 시대의 야만적인 국가 권력의 횡포와 가난하고 힘없는 자들의 한 맺힌 절규가 가슴을 무겁게 짓누르는 거 같습니다. 배우들의 열연도 좋아 요즘 젊은 세대들에게 꼭 추천하고 싶은 뮤지컬입니다"라는 감상평을 남겼다.이를 계기로 극단 예풍에서는 금년 9월 13일(토)~ 9월 14일(일) <사형수는 울었다>를 다시 한번 무대에 올린다. 연출 박주은, 드라마 터그 손윤필, 기획 장성연이 손을 잡았다. 주인공 현석 역에는 초연때와 마찬 가지로 정승환 배우와 석우성 배우가 맡았고 현석의 동생 민희 역은 김소정과 손설빈 배우가 맡았다.

극단 ‘예풍’에서 9월 13일~ 14일 공연 예정인 <사형수는 울었다> 포스터어린 시절 친구들과 함께 오르내리며 즐겁게 놀았던 고향집 떡갈나무 밑에서 영원히 잠들고 싶었던 한 사형수가 있었다. 무슨 죄를 지었는지는 모르지만 그는 매일 참회를 거듭하며 감옥 생활을 한다. 그러던 중 사형이 집행되기 전날 밤 꿈을 꾼다. 감옥에서 늘 그리워하던 고향으로 가는 꿈이었다.고향역에 도착하자 어머니와 아버지가 마중 나와 계셨고 멀리서 금발 머리에 붉은 입술을 한 애인 메리가 뛰어 오고 있었다. 오래되고 낡아 금이 간 고향집은 그대로였고 어릴 때 놀았던 떡갈나무도 그대로였다. 고향의 푸르디푸른 잔디가 그의 눈앞에 선명하게 펼쳐졌다. 행복한 순간이었다.그러나 곧바로 반전이 일어난다. 이 모든 게 꿈이었다. 눈을 뜨자 슬픈 표정의 신부가 서있고 곧바로 간수들의 팔짱에 끼여 사형장으로 향한다. 그리고 사형장으로 향하는 죄수는 독백처럼 읊조린다. 신부님께서 푸른 잔디가 깔린 떡갈나무 밑으로 나를 다시 데려다줄 거라고.1966년 영국 출신 가수 톰 존스(Tom jones 1940 ~ )가 부른 '고향의 푸른 잔디'(Green Green Grass Of Home)라는 노래 속에 나오는 사형수 이야기다.아주 오래전에 나왔던 올드 팝송이지만 서정적인 멜로디와 함께 애틋한 슬픔이 배어있는 노래로 중장년들에겐 꽤 인기 있는 명곡이다. 국내에서는 조영남이 '고향의 푸른 잔디'라는 타이틀로 번안해 불러 널리 알려진 노래다.또 한 사람의 사형수가 있었다. 노래 속의 사형수가 아니라 '현실의 사형수'였다. 그는 가난했지만 가족들과 함께 잠시 행복하게 살았던 무등산에 묻히길 원했다. 그러나 21살 젊은 청년 사형수의 소원은 이루어지지 않았다.1980년 12월 24일 크리스마스이브에 사형장의 이슬로 사라진 가난한 청년 이른바 '무등산 타잔' 이야기다. 이야기는 48년 전 1977년 4월 20일로 거슬러 올라간다. 산 아래 동네는 봄기운이 완연했지만 아직 한기가 가득했던 무등산 덕산계곡에서 광주 동구청 소속 철거반원 4명이 머리에 둔기를 맞고 무참히 살해당했다.범인은 무등산 덕산골에서 움막을 치고 어머니와 여동생과 함께 살던 21살 가난한 청년 박흥숙(1957~ 1980)이었다. 언론에서는 '공권력에 의한 무자비한 폭력적 철거'라는 사건의 본질은 외면한 채 그를 광기에 사로잡힌 괴물로 묘사했고 박흥숙을 '무등산 타잔' 또는 '무등산 이소룡'으로 불렀다.이 사건으로 21살 청년은 사형을 선고받고 1980년 12월 24일 크리스마스이브에 형장의 이슬로 사라졌다. 사건이 발생한 지 28년이 지난 2005년에 한 방송사의 탐사 고발 프로그램에서 다뤘고 2020년 SBS 예능프로그램 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기(꼬꼬무)'에서 방송되면서 널리 알려졌다.2005년에 백상시네마에서 <무등산 타잔, 박흥숙>이라는 제목의 영화로 만들었으나 영화 홍보 과정에서 포스터에 특정지역을 비하하는 문구를 넣어 비난이 일자 사과하면서 결국 개봉이 무산되기도 했다.