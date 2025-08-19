'이달의 세이브' 송범근, 대표팀 복귀도 가능할까

▲
7월 이달의 세이브상을 수상한 전북현대 GK 송범근한국프로축구연맹
최소 실점 1위를 기록하며 전북의 상승세를 이끄는 송범근이 7월 이달의 세이브상까지 손에 넣었다.
한국프로축구연맹은 19일 오후 공식 홈페이지를 통해 "전북 현대 송범근이 2025시즌 7월 K리그 '의사가 만든 링티 이달의 세이브'를 수상했다"라고 발표했다. 수상자는 두 명의 후보를 대상으로 진행되는 팬 투표 결과에 따라 결정되는 방식이며, 7월 '이달의 세이브'는 K리그1 22~24라운드 경기를 대상으로 했다.
후보는 2명이었다. 송범근과 대전의 수호신 이창근. 이창근은 23라운드 울산전에서 후반 43분 말컹과 최석현의 발리슛을 연거푸 막아내는 선방 쇼를 보여줬고, 송범근은 24라운드 광주FC전 후반 44분 골문 구석으로 향하는 최경록의 강력한 중거리 슛을 역동적으로 막아내며 전북의 골문을 지켰다. 팬 투표 결과 송범근이 이창근을 제치고, 수상에 성공했다.
'전북 복귀 후 상승세' 송범근, 대표팀 복귀와 '숙원' 풀까
이처럼 전북의 골문을 지키고 있는 송범근은 이번 시즌 K리그 복귀 후 맹렬한 상승 곡선을 그리고 있다. 1997년생인 송범근은 연령별 대표팀부터 가장 뜨거운 주목을 받았던 유망주 중 한 명이었다. 특히 2017년 국내에서 열린 국제축구연맹(FIFA) U20 월드컵 주전 수문장으로 활약하며 눈도장을 찍었고, 이듬해 고려대학교를 떠나 전북으로 프로 첫 도전에 나섰다.
입단 초반 송범근은 황병근(안양), 홍정남과 함께 치열한 경쟁을 펼치며 점차 주전 골키퍼로 자리했고, 프로 데뷔 첫해 38경기에 나서며 팀의 리그 2연패에 힘을 보탰다. 이듬해에는 조세 모라이스 체제 아래 리그 전 경기 출전과 함께 팀의 극적인 리그 우승에 힘을 보탰고, 2020시즌에도 그의 입지는 벽처럼 탄탄했다.
기세를 이어 2020 도쿄 올림픽 대표팀에 차출되기도 했고, 꾸준하게 A대표팀에 발탁됐다. 2021시즌에도 1경기를 제외하고 꾸준하게 전북 골문을 안정적으로 지키며 리그 5연패라는 대업을 이뤘고, 이듬해에도 주전 수문장으로 코리아컵 우승을 도왔다. 또 2022 카타르 월드컵 최종 명단에 합류, 세 번째 골키퍼로 든든하게 후방을 지키며 16강 진출에 힘을 보탰다.
2023년을 앞두고 송범근은 전북과 계약을 체결하지 않고, J리그로 향했다. J리그서 약체로 꼽히는 쇼난 벨마레 유니폼을 입은 가운데 이전만큼 퍼포먼스가 나오지 않았다. 슈퍼 세이브를 보여줬으나 실점하는 비율이 잦아졌고, 지난해에는 리그 20경기 출전에 그쳤다. 이번 시즌을 앞두고 든든한 활약을 보여줬던 김준홍이 미국으로 향한 상황 속 전북이 다시 손을 내밀었다.
송범근 역시 좋은 기억을 보유한 전북으로 복귀를 택했고, 거스 포옛 감독의 신뢰 아래 압도적인 실력을 보여주고 있다. 현재까지 리그 전 경기에 나선 송범근은 단 20골만 내주며 최소 실점 1위 전북 수비진에 힘을 보태고 있고, 선방률도 78.9%로 리그 내에서 압도적인 지표를 자랑하고 있다. 대표팀 동료인 이창근(75.4%), 조현우(70.2%)보다 높은 수치인 셈.