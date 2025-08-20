'컬링 1년 차' 태국 컬링 선수들, 한국에서 값진 '첫 승'

박장식

큰사진보기 ▲한국에서의 값진 '첫 승'에 성공한 태국 컬링 선수들. 박장식

'값진 승리'를 거뒀던 카냐 나차나롱은 "우리의 경험을 쌓기 위해 한국에 왔는데, 승리를 가져갈 수 있어서 기쁘다"며 소감을 전했다. 테칸윈 제아라티라윗 역시 "우리는 1년이라는 짧은 시간만을 투자했고, 태국에는 컬링에 맞는 아이스가 없어 이번이 아시안 게임에 이은 두 번째 '컬링 아이스' 방문임에도 불구하고 훌륭한 승리를 할 수 있었다"고 돌아봤다.



테칸윈 제아라티라윗은 "지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임은 첫 번째 경험이었기에 실수가 많았다. 우리가 모든 것을 배우려고 노력했지만, 지도자가 없었기에 어려움이 많았다"면서 지난 아시안 게임을 돌아봤다.



카냐 나차나롱은 "아시안 게임은 아쉬웠지만, 이번 의성 방문에서는 지도자께서 함께 한 덕분에 배울 수 있는 점이 많았다. 그 덕분에 우리는 아시안 게임 때보다 발전할 수 있었다"며 이재호 총감독에게도 고마움을 전했다.



한국 컬링의 '첫 발상지'인 의성 방문 경험은 어땠을까. 테칸윈 제아라티라윗은 "한국이 태국만큼 덥다"면서도, "한국에 늘 겨울철에 왔기에, 두꺼운 점퍼를 벗고 티셔츠만 입고 걸어다닐 수 있는 것은 이번이 처음이다. 친절한 분들도 많고, 무엇보다도 컬링 경기장이 국제 대회 때만큼 매우 좋아서 기뻤다"며 만족감을 드러내기도 했다.



앞으로 태국 컬링 대표팀의 계획은 어떻게 될까. 테칸윈 제아라티라윗은 "앞으로 일본에서 훈련을 갖고, 10월 캐나다에서 열릴 범대륙선수권 B대회에 출전하려고 한다"며, "당장은 우리가 올림픽 예선에 출전할 수 없지만, 다음 올림픽에서는 출전 자격을 꼭 얻으려 노력하고 싶다"고 당찬 각오을 드러냈다.



카냐 나차나롱 역시 "우리는 태국 컬링의 첫 번째 세대이기에 계속해서 노력해야 한다"며, "앞으로도 더욱 좋은 경험을 쌓아 더욱 큰 무대에서 뛰고 싶다"고 희망했다.



'값진 승리'를 거뒀던 카냐 나차나롱은 "우리의 경험을 쌓기 위해 한국에 왔는데, 승리를 가져갈 수 있어서 기쁘다"며 소감을 전했다. 테칸윈 제아라티라윗 역시 "우리는 1년이라는 짧은 시간만을 투자했고, 태국에는 컬링에 맞는 아이스가 없어 이번이 아시안 게임에 이은 두 번째 '컬링 아이스' 방문임에도 불구하고 훌륭한 승리를 할 수 있었다"고 돌아봤다.테칸윈 제아라티라윗은 "지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임은 첫 번째 경험이었기에 실수가 많았다. 우리가 모든 것을 배우려고 노력했지만, 지도자가 없었기에 어려움이 많았다"면서 지난 아시안 게임을 돌아봤다.카냐 나차나롱은 "아시안 게임은 아쉬웠지만, 이번 의성 방문에서는 지도자께서 함께 한 덕분에 배울 수 있는 점이 많았다. 그 덕분에 우리는 아시안 게임 때보다 발전할 수 있었다"며 이재호 총감독에게도 고마움을 전했다.한국 컬링의 '첫 발상지'인 의성 방문 경험은 어땠을까. 테칸윈 제아라티라윗은 "한국이 태국만큼 덥다"면서도, "한국에 늘 겨울철에 왔기에, 두꺼운 점퍼를 벗고 티셔츠만 입고 걸어다닐 수 있는 것은 이번이 처음이다. 친절한 분들도 많고, 무엇보다도 컬링 경기장이 국제 대회 때만큼 매우 좋아서 기뻤다"며 만족감을 드러내기도 했다.앞으로 태국 컬링 대표팀의 계획은 어떻게 될까. 테칸윈 제아라티라윗은 "앞으로 일본에서 훈련을 갖고, 10월 캐나다에서 열릴 범대륙선수권 B대회에 출전하려고 한다"며, "당장은 우리가 올림픽 예선에 출전할 수 없지만, 다음 올림픽에서는 출전 자격을 꼭 얻으려 노력하고 싶다"고 당찬 각오을 드러냈다.카냐 나차나롱 역시 "우리는 태국 컬링의 첫 번째 세대이기에 계속해서 노력해야 한다"며, "앞으로도 더욱 좋은 경험을 쌓아 더욱 큰 무대에서 뛰고 싶다"고 희망했다.

15일 의성컬링센터에서 열린 제1회 아시아 컬링 클럽 선수권대회에 나섰던 태국 국가대표팀 선수들이 힘찬 스위핑에 나서고 있다.남녀 혼성팀이 나서는 대회인 만큼, 남녀 대표팀이 '합동 팀'을 꾸려 나섰던 태국 선수들. 그런 태국 선수들은 대회 첫날이었던 15일부터 최고의 이변을 만들고 나섰다. 의정부 지역을 중심으로 활동하는 동호인 선수들을 상대로 6대 3으로 승리를 거둔 것.6엔드 경기로 진행되는 경기에서 태국 선수들은 1엔드와 2엔드 연거푸 한국 선수들을 상대로 득점을 내줬다. 3엔드 드디어 1득점을 올린 태국 선수들은 4엔드와 5엔드 연거푸 스틸을 따내는 이변을 선보이며 역전에 성공했다. 하지만 6엔드가 의정부 지역 선수들의 후공 엔드였기에 승리를 따내기란 쉽지 않았다.마지막 엔드 태국 선수들의 플레이가 돋보였다. 강하게 바깥쪽으로 밀어낸 스톤이 상대의 센터 가드를 피해 하우스 뒷쪽으로 들어온 것. 하우스 안 1번 스톤의 자리를 지켜낸 태국은 상대의 실수를 이용해 2번 스톤까지 만들어내는 데 성공했고, 마지막 한국 측 선수들의 실수를 유도해 내면서 스틸을 얻어내는 데 성공했다.한국 선수들의 마지막 스톤을 보며 연신 기도하던 선수들은 그야말로 우승을 거둔 듯한 기쁨을 나눴다. 하얼빈 아시안 게임에 이어 이번이 두 번째 컬링 아이스 경험이었던 선수들이 컬링장에서 늘 연습을 갖던 선수들을 이겼기에 기쁨 역시 컸을 터였다.테칸윈 제아라티라윗이 이끌었던 태국 팀은 1승 2패로 대회를 마쳤지만, 동호인 수준의 대회라고 할지라도 승리를 만든 데다, 싱가포르나 홍콩 등 비슷한 처지의 국가와 함께 맞붙는 기회를 가지며 10월 범대륙선수권을 앞두고 뜻깊은 경험을 가질 수 있었다.이런 태국 선수들을 보는 한국 내 컬링인들의 마음도 사뭇 달랐다. 한국이 20~30년 전 '컬링 개도국' 시기 고군분투했던 모습을 보는 듯했다는 것. 현장에서 만났던 한 컬링인은 "태국 선수들이 과거에 컬링 선진국에서 도전했을 때의 우리 모습을 보는 듯했다"며 "한국이 다른 국가 컬링 선수들에게 좋은 환경을 제공할 수 있다는 것 자체가 감개무량한 일"이라며 말하기도 했다.