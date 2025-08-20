'범죄도시' 위성락, '애마부인' 제작자 된다

실존 여부에 대해서는 논란이 있지만 일각에서는 제5공화국 시절 정권 차원에서 군사 독재로 인한 반발을 억제하기 위해 '3S(SCREEN, SPORTS, SEX)정책'을 통해 국민들의 시선을 다른 곳으로 돌렸다는 주장이 있다. 실제로 정권 초기였던 1982년 프로야구, 1983년 프로축구와 민속씨름이 차례로 출범했고 야간 통행 금지가 폐지되면서 유흥업소와 성매매 업소 등 각종 성 관련 산업이 성행하기도 했다.
1980년대 초기 영화에 대한 규제와 검열이 완화되면서 통칭 '에로영화'로 불리는 수위가 높은 성인영화들도 대거 제작됐다. 그중에서도 성인영화의 제작붐이 절정에 달했던 1982년에는 극장에서 개봉된 한국 영화 중 절반 이상이 에로영화였다. 그중에서도 1982년에 첫 편이 개봉해 13편까지 제작된 <애마부인1>은 그해 서울 관객 31만을 기록할 정도로 엄청난 인기를 얻었다(영화관입장권 통합전산망 기준).
오는 22일 공개되는 이하늬, 방효린 주연의 넷플릭스 드라마 <애마>는 1980년대 한국을 강타한 에로영화의 탄생 과정 속, 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 용감하게 맞서는 톱스타와 신인배우의 이야기를 다룬 드라마다. <애마>에서는 다양한 작품에서 선과 악을 넘나들며 좋은 연기를 보여주는 배우 진선규가 오디션을 통해 신인 배우에게 <애마부인>의 주연을 맡기는 영화 제작자를 연기한다.
