이해영 감독 '''애마부인'은 80년대 충무로의 어두운 현실이었다"

8월 18일(월) 넷플릭스 시리즈 <애마>의 제작보고회가 마포의 호텔에서 진행됐다. 현장에는 배우 이하늬, 방효린, 진선규, 조현철, 그리고 이해영 감독이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나누었다.
<애마>는 1980년대 충무로를 배경으로 한 에로영화 <애마부인>의 탄생 과정을 다뤘다. 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 용감하게 덤비는 톱스타 '희란(이하늬)'과 신인 배우 '주애(방효린)'의 우정을 그린 시리즈다. 영화 <독전>, <유령>, <천하장사 마돈나> 등 끊임없이 새로운 이야기와 캐릭터, 남다른 스타일로 대중을 사로잡아온 이해영 감독의 첫 시리즈 연출작으로 남다른 시선을 엿볼 수 있다.
이해영 감독은 "1980년대는 성애 영화가 정책적으로 장려되던 때였지만, 심의와 가위질로 어떤 자유도 허락되지 않았던 모순적인 시대였다. 아이러니함을 2025년을 사는 저의 목소리로 새롭게 해석해 내고 싶었다"며 "<애마부인>은 대중의 욕망이 응집된 아이콘의 상징이었다. 폭력과 오해에 맞서 싸우고 버텨야만 했던 선배 영화인을 향한 저만의 응원이자 지지의 표현"이라며 기획 의도를 되짚었다.
1980년 야만의 시대 구현