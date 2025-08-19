이해영 감독 '''애마부인'은 80년대 충무로의 어두운 현실이었다"

넷플릭스

이하늬, 방효린 배우신성 영화사의 대표 구중호를 연기한 진선규는 희란과 주애를 방해하는 악인으로 변신해 극의 풍성함을 더했다. 진선규는 "모든 캐릭터가 욕망을 희망하지만 숨기는 데만 익숙하다. 중호는 솔직히 겉으로 욕망을 드러내는 인물로 자신만의 방식으로 영화를 사랑한다. 물론 돈, 숫자, 성공과 연관되어 있다는 게 문제지만 상업적인 수완은 뛰어나다"라고 말했다.빌런 변신에 대해 진선규는 "강자에게 약하고 약자에게 강한 캐릭터다. 아주 진절머리나게 표현하기 위해 노력했다. 항상 '나는 멋지고 잘났다'라고 생각하며 뻔뻔한 중호로 살았다"라며 "그러다 보니 에트튜드가 묻어 나왔다"고 말했다. 이어 "특히 얼굴에서 빛이 났으면 한다는 디렉팅에 메이크업 팀이 2시간씩 공들여 신경 써줬고, 덕분에 자신감이 차올랐다"고 곱씹었다.<애마부인>으로 데뷔한 신인 감독 곽인호를 연기한 조현철은 "좋은 작품을 만들고 싶은 비전과 욕망은 큰데 주변에 도와주는 사람이 없어 스트레스를 받는 인물이다. 이를 표현하지 못해 쌓아만 두다가 한순간에 폭발한다"며 "부끄럽게도 제 이야기를 하게 될 것 같다. 촬영 당시 <너와 나>가 개봉해 심정을 이해할 수 있었다"고 회상했다.조현철은 "현실의 저는 행복하게 영화를 찍었지만 주변에 인후처럼 불행한 인물이 많아 그들을 떠올렸다. 모르는 분야를 쓸 때 두려움이 인호에게도 반영되어 있다"라며 "인호는 잘 모르는 세계의 동경 때문에 <애마부인>을 썼고, 이를 표현할 희란과 주애를 만난다. 그들과 새로운 세계를 만나 변화하는 과정을 겪는다"라고 말했다.혜성처럼 나타난 신인 신주애를 연기한 방효린은 "재미있는 대본이었고 캐릭터도 멋졌다. 두 여성의 연대뿐만 아니라 이하늬 (선배)와 호흡이 기대됐다"라며 "주애는 자기만의 신념을 가진 당찬 매력의 친구다. 연기에 대한 열정과 연기를 사랑하는 마음이 저와 닮아 큰 매력으로 다가왔다. 탭댄스, 승마를 배우면서 캐릭터를 구축했다"라고 말했다.오디션을 통해 선발된 방효린 배우를 두고 이해영 감독은 "기성 배우가 신인 배우를 연기하는 게 아닌 신인이 본인을 연기하길 바랐다. 역대급 오디션을 열어 몇천 명의 배우를 만났지만 마음이 움직이지 않았다"라고 말했다 이 감독은 "그런데 오디션이 끝날 무렵 방효린을 만났다. 담담하게 주애의 대사를 읽어가는데 눈물이 흘렀다"며 "오랜만에 카타르시를 얻었다"라고 당시를 회상했다.<애마>는 청년 이해영 감독의 상상을 실현한 결과물이다. 20년 전 떠올린 아이템이 이제야 선보일 수 있게 된 것. 이 감독은 "2006년 <천하장사 마돈나>를 끝내고 아이템을 떠올렸는데 2시간짜리의 영화로 만들 자신이 없어서 방치했었다. 20년이 지나 저도 시야가 넓어지며 유연해졌고 사회도 변해서 (이제서야) 이야기를 꺼낼 수 있었다"며 "청년 이해영의 숙원을 풀어낸 것만으로도 모든 걸 이루었다고 생각한다"고 덧붙였다.한편, 총6부작인 시리즈 <애마>는 오는 22일 공개된다.