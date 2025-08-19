사이트 전체보기
손흥민, 두 경기 만에 MLS '베스트 11'... 메시와 나란히

29라운드 LAFC 승리 견인... '팀 오브 더 매치 데이' 선정

윤현(yoonys21)
25.08.19 14:35최종업데이트25.08.19 14:35
미국프로축구 메이저리그사커(MLS)가 발표한 29라운드 '팀 오브 더 매치 데이' 명단
손흥민이 미국 진출 두 경기만에 '베스트 11'에 뽑혔다.

로스앤젤레스(LA) FC의 손흥민은 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)가 19일(한국시각) 발표한 2025 정규리그 29라운드의 '팀 오브 더 매치 데이'에 이름을 올렸다.

MLS는 "역대 최고 이적료 신기록을 세운 손흥민은 첫 선발 출전 경기에서 LAFC의 곧바로 임팩트를 남겼다"라며 "한국 축구의 아이콘 손흥민은 역동적인 압박으로 첫 골을 만들어냈고, 곧이어 빠른 역습 상황에서 두 번째 골을 도와주며 팀의 원정 경기 승리를 이끌었다"라고 선정 배경을 설명했다.

손흥민은 지난 17일 열린 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에서 처음 선발 출전해 풀타임을 뛰며 LAFC에 2-0 승리를 안겼다.

최전방 공격수로 나선 손흥민은 후반 6분 강한 압박으로 공을 빼냈고, 이를 마르코 델가도가 선제 결승골로 연결했다.

후반 추가시간에는 역습 찬스에서 마티외 슈아니에르에게 공을 내주며 추가 골을 도와 자신의 첫 공격 포인트를 올렸다. 손흥민이 충분히 직접 슈팅을 때릴 수도 있었으나, 욕심부리지 않고 동료에게 더 완벽한 찬스를 만들어주면서 깊은 인상을 남겼다.

이런 활약 덕분에 손흥민은 골을 넣지 않았음에도 이날 경기의 최우수선수(POM·플레이어 오브 더 매치)에도 선정됐다. MLS는 당시 경기가 끝난 후 "손흥민은 단 한 번의 선발 출전만으로 LAFC의 확실한 게임 체인저가 됐다"라고 치켜세웠다.

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC 손흥민이 동료들과 득점을 기뻐하고 있다
손흥민은 지난 10일 시카고 파이어와의 원정 경기에서 후반 16분 교체 투입돼 처음으로 미국 무대에 모습을 드러냈다. LAFC가 1-2로 끌려가던 후반 32분 페널티킥을 유도해 2-2 무승부를 끌어내며 팀을 패배의 위기에서 구하기도 했다.

MLS는 29라운드 베스트 11을 3-4-3 대형으로 맞춰 손흥민과 마르쿠스 잉바르트센(샌디에이고), 하파엘 나바로(콜로라도)를 공격진에 선정했다.

미드필더에는 '축구 황제' 리오넬 메시(인터 마이애미)를 비롯해 파벨 부차, 에반데르(이상 신시내티), 필리프 싱케르나겔(시카고)가 이름을 올렸다. 최근 햄스트링 부상에서 회복한 메시는 LA 갤럭시전에 후반 교체 출전해 1골 1도움을 기록하며 마이애미의 3-1 승리를 이끌었다.

수비진은 조르디 알바(마이애미), 팀 림(샬럿), 딜런 닐리스(뉴욕)로 구성됐으며 골키퍼는 크리스티얀 카흘리나(샬럿)가 차지했다.

서부 콘퍼런스 6위였던 LAFC는 손흥민이 합류한 뒤 1승 1무를 거두며 5위로 한 계단 올라섰고, 오는 24일 FC댈러스를 상대로 원정 경기에 나선다.


손흥민 LAFC 미국프로축구
