손흥민, 두 경기 만에 MLS '베스트 11'... 메시와 나란히

미국프로축구 메이저리그사커(MLS)가 발표한 29라운드 '팀 오브 더 매치 데이' 명단손흥민이 미국 진출 두 경기만에 '베스트 11'에 뽑혔다.로스앤젤레스(LA) FC의 손흥민은 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)가 19일(한국시각) 발표한 2025 정규리그 29라운드의 '팀 오브 더 매치 데이'에 이름을 올렸다.MLS는 "역대 최고 이적료 신기록을 세운 손흥민은 첫 선발 출전 경기에서 LAFC의 곧바로 임팩트를 남겼다"라며 "한국 축구의 아이콘 손흥민은 역동적인 압박으로 첫 골을 만들어냈고, 곧이어 빠른 역습 상황에서 두 번째 골을 도와주며 팀의 원정 경기 승리를 이끌었다"라고 선정 배경을 설명했다.손흥민은 지난 17일 열린 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에서 처음 선발 출전해 풀타임을 뛰며 LAFC에 2-0 승리를 안겼다.최전방 공격수로 나선 손흥민은 후반 6분 강한 압박으로 공을 빼냈고, 이를 마르코 델가도가 선제 결승골로 연결했다.후반 추가시간에는 역습 찬스에서 마티외 슈아니에르에게 공을 내주며 추가 골을 도와 자신의 첫 공격 포인트를 올렸다. 손흥민이 충분히 직접 슈팅을 때릴 수도 있었으나, 욕심부리지 않고 동료에게 더 완벽한 찬스를 만들어주면서 깊은 인상을 남겼다.이런 활약 덕분에 손흥민은 골을 넣지 않았음에도 이날 경기의 최우수선수(POM·플레이어 오브 더 매치)에도 선정됐다. MLS는 당시 경기가 끝난 후 "손흥민은 단 한 번의 선발 출전만으로 LAFC의 확실한 게임 체인저가 됐다"라고 치켜세웠다.