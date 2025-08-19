"우리 가족 다시 일으켜준 고마운 존재" 상처 입은 가족들에게 찾아온 변화

▲
MBC <오은영 리포트 - 결혼지옥>의 한 장면.MBC
상실의 비극 속에서도 가족애의 힘으로 아픔을 딛고 다시 희망을 찾아가기 위하여 노력하던 여섯 가족, 방송 이후 그들의 삶은 어떻게 달라졌을까
8월 18일 방송된 MBC <오은영 리포트 - 결혼지옥>에서는 화제를 모았던 역대 출연자들의 방송 후일담과 근황을 전하는 '애프터 특집' 2편이 그려졌다.
신들린 부부(정태한-이미영)는 사업에서 역술까지 자꾸 무리한 일을 벌이려는 아내와, 매사 폭언과 타박을 일삼는 남편으로 인하여 서로 갈등을 빚었다. 부부는 함께 사업체를 운영하며 만성적인 적자와 파트너 사업자 문제로 충돌하면서 점점 감정의 골이 깊어졌다. 아내는 남편을 무서워하고 눈치를 봤고, 남편은 아내를 돕기 위하여 다니던 회사를 퇴사한 후 박탈감과 우울증이 깊어지면서 아내에게 모든 원망을 쏟아내고 있었다.
오은영은 부부를 위한 솔루션으로 나이 차이와 상관없이 평등한 호칭을 사용하고 아내의 자존감을 높여줄 것을 제안했다. 또한 사업을 하고 있는 아내에게는 본인의 능력에 맞는 현실에 맞는 목표를 설정할 것과, 우울증을 겪고 있는 남편을 위한 전문적인 치료도 권했다.
부부의 근황이 공개됐다. 부부는 여전히 사업체를 함께 운영하고 있었다. 아내는 "방송 이후 SNS로 응원메시지를 보내주는 분들이 많이 생겼다"고 밝혔다. 남편은 "전 회사 동료들이 방송 보고 '형, 스타됐네?'라고 연락하더라. (방송 이후 시청자들의 반응에 대하여) 저한테 큰 타격은 없고 스타가 됐다"고 너스레를 떨었다.
부부는 솔루션을 받아들인 이후 많은 변화가 생겼다고 고백했다. 남편은 아내를 향해 매사 거칠었던 표현이 많이 부드럽게 바뀌었고 존칭을 사용하려고 노력하고 있다고 밝혔다. 또한 방송출연 후 연계된 상담센터를 다니면서 남편의 우울증도 많이 호전됐다. 아내는 파트너 사업자의 숫자를 줄이면서 매출이 상승했고, 부부가 경제적 문제로 싸울 일도 줄어들었다고.
이제 부부는 시간이 날 때마다 함께 데이트를 다닐 정도로 관계가 다시 돈독해졌다. 남편은 따뜻하게 아내의 손을 잡아주며 "앞으로도 그냥 무탈하게 잘 지냈으면 좋겠다"는 바람을 전했다. 아내는 "지금처럼 안 싸우고 잘 지냈으면 좋겠다. 제 사업의 90%가 남편이고, 남편이 없으면 할 수 없는 일이다. 앞으로도 잘 도와달라"며 미소를 지었다.