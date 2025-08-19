"우리 가족 다시 일으켜준 고마운 존재" 상처 입은 가족들에게 찾아온 변화

MBC

전 국민을 눈물바다에 빠뜨렸던 여섯 가족의 근황도 공개됐다. 여섯 가족은 뇌출혈로 셋째 아들을 잃고, 몇 년 후에는 아내마저 쓰러져서 식물인간 상태가 되는 아픔을 겪었다. 남편은 아픈 아내를 집에서 직접 돌보며 직장과 육아까지 혼자 도맡느라 몸도 마음도 지쳐가고 있었다. 아내의 손을 부여잡고 '돌아가고 싶다'며 조용히 눈물을 흘리던 남편의 모습은 지켜보던 이들을 먹먹하게 했다.



다행히 여섯 가족은 방송 이후 한결 밝아지고 더 끈끈해진 모습으로 반가움을 자아냈다. 최근에는가족의 일상을 담은 SNS와 유튜브 계정을 오픈하기도 했다. 남편은 "저희 가족이 아픔을 극복해가는 과정을 통하여 힘든 사람에게 희망을 드리고 저도 위로를 받고 싶어서 시작했다"고 밝혔다.



오은영은 가족을 위한 솔루션으로 "행복해지기"를 제안하며 "만일 아내라면 남편에게 뭐라고 말했을까. 100% 남편과 자녀들이 행복해지기를 바랐을 것"이라고 당부했다. 남편은 "그전까지는 너무 힘들다보니까 그런 생각을 못했다. 어떻게 보면 쉬운 거였는데, 솔루션을 듣고 정신이 번쩍 들었다"고 밝혔다. 어딘가 우울감이 감돌던 가족들의 일상과 대화도 솔루션 이후로는 한결 밝아졌다고.



남편은 최근 유튜브를 시작한 이유에 대하여 "일차적으로는 아내에게 보여주기 위해서다. 그리고 아이들이 나중에 볼 수 있게 남겨 놓을 이야기를 만들고 싶었다. 또한 방송 이후 함께 아픔을 나누고 위로해주는 분들에게 제가 어떻게 극복해나가는지 보여주고 싶다. '운명아, 네가 이기나 내가 이기나 해보자'라는 마음도 있었다"고 털어놓았다.



방송 이후 여섯 가족에게 따뜻한 격려와 응원의 메시지가 쏟아졌다. 남편은 감사의 마음으로 가족을 응원하는 메시지에 정성스럽게 댓글을 달고 있다고 밝혔다. 또한 방송을 보고 아내의 대학동기와 지인들에게서도 연락이 왔는데, 이 중에는 야구선수 추신수의 아내인 하원미씨도 있었다.



최근에 한 기관에서 수여하는 효행상까지 받았다는 큰아들은 "이전에는 스스로를 약하다고 생각해서 아무 것도 할 수 없을 것 같았다. 방송 출연한 이후로는 그런 생각을 다잡고 '나는 뭐든지 할 수 있다'고 생각하려고 한다. 주변에 좋은 친구들과 도와주는 사람들도 많아서 가족의 분위기가 전체적으로 더 밝아졌다"고 밝혔다.



남편은 "아이들이 솔루션 전에는 속깊은 이야기를 하지 않았다. 지금은 아이들이 상담을 받으면서 먼저 힘들었던 부분도 이야기하고 가족 간에 진솔한 대화를 나눌 수 있게 되어 너무 감사하다"고 밝히며, 오은영에게 "우리 가족을 다시 일으켜준 고마운 존재"라고 감사를 전했다.

MBC <오은영 리포트 - 결혼지옥>의 한 장면.따끔부부(조성준-정아름)은 직설적이고 공격적인 화법으로 주변 사람들에게 끊임없이 상처를 주는 남편 때문에 갈등을 빚었다. 남편은 상대와 대화를 할 때 내용의 핵심을 잘 이해하지 못하고 동문서답을 하기 일쑤였다. 심지어 남편은 과거에 서운했던 일을 차분히 이야기하는 장인 앞에서도 횡설수설하다가 본인의 감정이 격해지자 "(장인과 사위는) 어차피 남"이라는 막말을 퍼부어 모두를 경악하게 했다.오은영은 남편에게 "내가 이 말을 했을 때 상대방이 기분 나쁠 걸 뻔히 알면서도 하는 건 '공격'이다. 다듬어서 표현하는 건 가식이 아니라 상대에 대한 '배려'다. 남편의 말에는 배려가 없는데 본인은 그것을 솔직하다고 생각한다"고 지적했다. 이어 "남편은 주변에서 참아주지 않으면 많은 갈등과 싸움이 있을 것이다. 남편은 성인이다. 주변 사람들의 이해를 요구하며 지내는 건 아이들에게 해당되는 것"이라고 일침을 날렸다.애프터 촬영에 응한 부부는 최근에도 부부싸움을 했다고 밝혔다. 하지만 부부는 예전과 달리, 다툼도 대화와 웃음을 통하여 부드럽게 풀어가고 있었다. 남편은 "이제는 싸웠을 때 서로가 묻는 말에 빨리 대답해주고, 감정이 밑바닥까지 가기 전에 싸움을 끝내려고 한다. 그 뒤에 다시 대화를 시작할 때는 감정을 이어가는 것이 아니라, 정리하고 새롭게 시작하 듯 대화를 하니까 감정이 빨리 풀린다. 저도 그렇고 아내도 많이 바뀌었다"고 설명했다.또한 남편은 한때 사이가 좋지 않았던 장인어른과의 관계도 한결 부드러워졌다. 남편은 방송 출연 이후 곧바로 장인에게 연락하여 사과를 했다. 장인은 "사위가 방송 끝나고 본인이 잘못한 것을 알고 시정하고 깨우쳐줘서 고맙다. 부모들은 잘못한 일을 봐도 어느 정도는 용서가 되지 않나"며 "젊었을 때 다투지 않으면 부부가 아니다. 딸과 사위가 잘 살아주면 부모로서 더이상 바랄 게 없다"고 애틋한 마음을 전했다.아내는 "근래 들어서 다시 예전으로 돌아가려는 모습이 조금 보여서 실망하기도 했다. 그래도 남편이 달라지려고 노력하고 있다. 앞으로 잘할 거라 믿고 싶다"고 미소를 지었다. 남편은 "말 한마디에 천냥 빚도 갚는다는 걸 느꼈다. 상처가 될 수 있는 말은 하지 않으려고 한다. 과거보다는 개선되고 나아졌다"고 밝혔다.