'어쩔수가없다' 박찬욱 감독 "원래 제목 '모가지'로 하려 했다"

이정민

이병헌 배우와 손예진 배우가 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 촬영장 뒷이야기를 전하며 웃고 있다.만수의 아내이자 극후반부 중요한 역할을 하게 되는 미리 역의 손예진은 결혼 및 출산 후 첫 영화 복귀작으로 <어쩔수가없다>에 출연하게 됐다. "신인의 마음으로 임했다"던 손예진은 캐릭터를 떠나 박찬욱 감독 작품인 게 선택의 가장 큰 이유였음을 밝혔다. 그는 "두 아이의 엄마이자 만수의 아내인데 결혼 전까지 제가 엄마 역도 해보고 이혼녀도 했지만, 아이를 직접 낳은 그 경험이 어떤 것과 비교할 수 없다는 걸 알게 됐다"고 심경을 전했다."영화로 먹고 살다가 (코로나19 팬데믹 영향 등으로 일이 줄어) 굶어 죽을 것 같아 OTT 배우로 변신했다"고 근황을 소개한 박희순은 "대본을 읽고 감독님이 칸영화제를 포기하고 천만 관객을 노리나 싶었다"며 남다른 감회를 밝혔다. 칸영화제 단골 초청 손님인 박찬욱 감독을 재치 있게 표현한 셈. 박희순은 "제게 대본이 들어왔다는 말만 듣고 이미 출연하기로 마음 먹었었다"며 "극적 갈등이 고조될수록 웃음 강도 커지는, 그러면서도 깊은 감정과 고통이 담겨있었다. 박찬욱 감독님이 쓰셨다는 게 의아할 정도로 독특했다"고 표현했다. 박희순은 극중 만수와 친분을 쌓게 되는 선출 역을 맡았다.만수-미리 부부가 한 축이라면 반대편엔 범모-아라 부부가 있었다. 평생 제지회사에서 일하다 위기에 몰린 범모 역의 이성민은 "디지털 시대에 동떨어진 인물인데, 시나리오를 보고 나선 반드시 해야 한다고 생각했다"며 "무력감을 느끼는 캐릭터로서 아내를 보호하고자 하는 인물"이라 설명했다.아라 역의 염혜란은 "시나리오 속 지문에 '아름다운 미모'라는 표현이 있어 제가 할 역할이 맞나 싶었다"며 "범모가 마치 원고지처럼 한창 쓰이다가 이젠 쓰이지 않는 존재가 됐는데 그로 인한 불만이 쌓인 상태였다. 범모가 아끼던 걸 제가 어떻게 처리하는 장면에서 아이디어를 감독님께 제안하기도 했다"고 소개하기도 했다.사건과 인물 못지 않게 주변 배경과 소품, 음악 등에 큰 공을 들이는 감독인 만큼 이번 영화에도 그런 요소들이 있었다. 특히 만수-미리 가족이 사는 집은 전국을 뒤지다가 충남 아산 지역의 한 주택을 낙점해 꾸민 결과였다. 박찬욱 감독은 "60, 70년대만 해도 '불란서 풍'이라는 엉터리 유럽형 주택 건축이 유행이었다"며 "아버지를 일찍 여의고 불우한 어린 시절을 보낸 만수가 돈을 모아 예전 집을 산 뒤 보금자리로 꾸민 것인데 배우들 다음으로 중요한 캐릭터가 바로 집"이라고 강조했다.음악 또한 프랑스 출신의 세계적 솔리스트인 장기엔 케라스를 섭외하는 등 공을 들였다. 박 감독은 "나중에 OST 음반이 나오면 재밌게 들으실 것이다. 모차르트부터 트로트까지 폭 넓은 곡들이 담겼다"며 "조용필, 김창완, 배따라기 등 요즘 분들이 잘 모르는 뮤지션들 노래가 재밌고 아름답게 나온다"고 말했다.현장에선 한 외신이 미국 할리우드 미국작가협회(아래 WGA) 제명 건을 묻기도 했다. 조합 파업 기간에 HBO 시리즈 <동조자> 각본을 집필했다는 이유로 영구제명 당한 건에 대해 박찬욱 감독 측은 "해당 기간엔 집필한 적 없고 아이디어 회의 차원"이라 해명했지만, <어쩔수가없다> 일정 등으로 항소를 포기했다고 밝힌 바 있다. 질문을 받은 박찬욱 감독은 "이미 우리 입장이 알려졌고, 많이 보도됐기에 덧붙일 말은 없다"며 "할리우드에서의 제 활동의 제약이나 제한은 없다"고 답했다.한편 <어쩔수가없다>는 영화제 일정을 거친 후 9월 중순 무렵 개봉할 예정이다.