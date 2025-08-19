사이트 전체보기
'어쩔수가없다' 박찬욱 감독 "원래 제목 '모가지'로 하려 했다"

Editor's Choice

본문듣기

'어쩔수가없다' 박찬욱 감독 "원래 제목 '모가지'로 하려 했다"

[현장] 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회

이선필(thebasis3)사진이정민(gayon)
25.08.19 14:30최종업데이트25.08.19 14:39
박찬욱 감독이 가장 영화로 만들고 싶었던 그 작품이 20년 만에 빛을 본다. 오는 27일 제82회 베니스영화제 경쟁 부문에서 영화 <어쩔수가없다>가 전 세계 최초 공개됨과 동시에 9월 공식 개봉하는 가운데 박 감독과 배우들이 저마다 소회를 밝혔다.

서울 용산 CGV에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에선 영화에 담긴 코미디 요소가 강조되는 모양새였다. 영화는 평범한 회사원 만수(이병헌)가 해고된 뒤 아내 미리(손예진)와 아이들을 지키기 위해 재취업을 계획하며 벌이는 이야길 다룬다. 베니스영화제에 이어 토론토 및 뉴욕영화제에서 상영되고, 9월 중순 열리는 제30회 부산국제영화제 개막작으로 선정돼 국내외 관객들과 만난다.

"원작 소설 본 후 20년 만에 영화화"

'어쩔수가없다' 박찬욱 감독 박찬욱 감독이 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 질문에 답하고 있다, 한국영화로는 13년 만에 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청된 <어쩔수가없다>는 평범한 인물이 갑작스럽게 해고된 후 점차 변화하는 이야기로 현대인이라면 누구나 마주할 수 있는 현실적인 상황을 담아내고 있다. <어쩔수가없다>는 추리소설의 대가 웨스트레이크(Donald E. Westlake)의 <엑스(The Ax)>를 원작으로 한 작품으로 박 감독은 "영화로 만들고 싶은지 20년 가까이 지났다"며 "이 작품만큼 영화화하고 싶었던 미스터리 소설은 없었다"고 밝혔다.
'어쩔수가없다' 박찬욱 감독박찬욱 감독이 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 질문에 답하고 있다, 한국영화로는 13년 만에 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청된 <어쩔수가없다>는 평범한 인물이 갑작스럽게 해고된 후 점차 변화하는 이야기로 현대인이라면 누구나 마주할 수 있는 현실적인 상황을 담아내고 있다. <어쩔수가없다>는 추리소설의 대가 웨스트레이크(Donald E. Westlake)의 <엑스(The Ax)>를 원작으로 한 작품으로 박 감독은 "영화로 만들고 싶은지 20년 가까이 지났다"며 "이 작품만큼 영화화하고 싶었던 미스터리 소설은 없었다"고 밝혔다.이정민

"원작 소설을 본 후 20년 만에 영화화가 됐다"며 남다른 소회를 밝힌 박찬욱 감독은 앞서 베니스영화제 경쟁 진출 소감으로 포기하지 않길 잘했다고 말하기도 했다. 박 감독이 베니스영화제 경쟁에 진출한 건 <친절한 금자씨> 이후 20년 만이기도 하다. "사춘기 시절부터 미스터리 소설을 좋아했는데 이렇게까지 영화로 만들고 싶었던 적이 없다"던 박찬욱 감독은 "누가 범인인지 수수께끼가 풀리면 다시 음미하기 쉽지 않은 게 해당 장르인데 이 원작만큼은 멀쩡했던 보통 사람이 시스템에 매몰되는 과정을 묘사함에 있어서 몇 번이나 곱씹어도 재미가 있었다"고 연출 이유를 밝혔다.

< 공동경비구역 JSA > <악마를 보았다> 등 이후 15년 만에 이병헌을 만난 것을 제외하고 배우 손예진, 이성민, 박희순, 염혜란 등 주요 배역의 배우들과는 첫 작업이다. 박찬욱 감독은 "글 쓰고 연출하는 감독입장에선 3,4년에 한 번 작품을 하기에 하고 싶은 배우들을 다 만날 수 있는 게 아니었다"며 "대사로도 나오지만 한국영화로 만든다면 제목을 '모가지'로 하려 했으나 <악마를 보았다> 속 이병헌씨에 대한 선입견이 있을까 봐 지금의 제목으로 바꾸게 됐다"고 설명했다.

잔인함과 무자비함을 떠오르게 하는 단어보단 비겁하지만 노동자와 사용자가 동시에 많이 쓰는 말이라는 게 주된 이유였다. 박찬욱 감독은 "현대 사회에서 정리해고, 구조조정은 당하는 사람도 슬프지만, 그걸 행하는 사람도 늘상 달고 사는 말이다. 그 정서가 충돌하면서 나오는 비극"이라 작품 주제를 소개했다.

설정만 보면 잔혹한 묘사로 가득한 작품 같지만 시나리오를 처음 접한 배우들 입에선 코미디라는 단어부터 튀어나왔다고 한다. 만수 역의 이병헌은 대본을 읽자마자 감독에게 웃겨도 되냐고 물었을 정도. 이병헌은 "너무 재밌었는데 감독님이 쓴 게 맞나 싶을 정도로 웃음 포인트가 많았다"며 "그저 웃긴 느낌이 아니라 여러 감정이 한 번에 들면서 우스운 상황이 생긴다. 코미디라는 한 단어로 정의할 순 없다"고 말했다.

박찬욱 감독 또한 "연출하며 무엇보다 중요하게 생각한 건 씁쓸한 비극인데 새로운 종류의 부조리한 유머를 넣을 만한 가능성이 보였다"며 "소설 자체도 그런 면이 있지만 내가 만든다면 슬프게 웃긴 유머를 만들 수 있을 거라 생각했다. 슬프면서도 웃긴다기 보단 슬퍼서 웃기거나 웃겨서 슬픈, 그런 복합적인 감정이 드실 것"이라 덧붙였다.

손예진 "신인의 마음으로 임했다"

'어쩔수가없다' 제작보고회 이병헌 배우와 손예진 배우가 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 촬영장 뒷이야기를 전하며 웃고 있다.
'어쩔수가없다' 제작보고회이병헌 배우와 손예진 배우가 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 촬영장 뒷이야기를 전하며 웃고 있다.이정민

만수의 아내이자 극후반부 중요한 역할을 하게 되는 미리 역의 손예진은 결혼 및 출산 후 첫 영화 복귀작으로 <어쩔수가없다>에 출연하게 됐다. "신인의 마음으로 임했다"던 손예진은 캐릭터를 떠나 박찬욱 감독 작품인 게 선택의 가장 큰 이유였음을 밝혔다. 그는 "두 아이의 엄마이자 만수의 아내인데 결혼 전까지 제가 엄마 역도 해보고 이혼녀도 했지만, 아이를 직접 낳은 그 경험이 어떤 것과 비교할 수 없다는 걸 알게 됐다"고 심경을 전했다.

"영화로 먹고 살다가 (코로나19 팬데믹 영향 등으로 일이 줄어) 굶어 죽을 것 같아 OTT 배우로 변신했다"고 근황을 소개한 박희순은 "대본을 읽고 감독님이 칸영화제를 포기하고 천만 관객을 노리나 싶었다"며 남다른 감회를 밝혔다. 칸영화제 단골 초청 손님인 박찬욱 감독을 재치 있게 표현한 셈. 박희순은 "제게 대본이 들어왔다는 말만 듣고 이미 출연하기로 마음 먹었었다"며 "극적 갈등이 고조될수록 웃음 강도 커지는, 그러면서도 깊은 감정과 고통이 담겨있었다. 박찬욱 감독님이 쓰셨다는 게 의아할 정도로 독특했다"고 표현했다. 박희순은 극중 만수와 친분을 쌓게 되는 선출 역을 맡았다.

만수-미리 부부가 한 축이라면 반대편엔 범모-아라 부부가 있었다. 평생 제지회사에서 일하다 위기에 몰린 범모 역의 이성민은 "디지털 시대에 동떨어진 인물인데, 시나리오를 보고 나선 반드시 해야 한다고 생각했다"며 "무력감을 느끼는 캐릭터로서 아내를 보호하고자 하는 인물"이라 설명했다.

아라 역의 염혜란은 "시나리오 속 지문에 '아름다운 미모'라는 표현이 있어 제가 할 역할이 맞나 싶었다"며 "범모가 마치 원고지처럼 한창 쓰이다가 이젠 쓰이지 않는 존재가 됐는데 그로 인한 불만이 쌓인 상태였다. 범모가 아끼던 걸 제가 어떻게 처리하는 장면에서 아이디어를 감독님께 제안하기도 했다"고 소개하기도 했다.

사건과 인물 못지 않게 주변 배경과 소품, 음악 등에 큰 공을 들이는 감독인 만큼 이번 영화에도 그런 요소들이 있었다. 특히 만수-미리 가족이 사는 집은 전국을 뒤지다가 충남 아산 지역의 한 주택을 낙점해 꾸민 결과였다. 박찬욱 감독은 "60, 70년대만 해도 '불란서 풍'이라는 엉터리 유럽형 주택 건축이 유행이었다"며 "아버지를 일찍 여의고 불우한 어린 시절을 보낸 만수가 돈을 모아 예전 집을 산 뒤 보금자리로 꾸민 것인데 배우들 다음으로 중요한 캐릭터가 바로 집"이라고 강조했다.

음악 또한 프랑스 출신의 세계적 솔리스트인 장기엔 케라스를 섭외하는 등 공을 들였다. 박 감독은 "나중에 OST 음반이 나오면 재밌게 들으실 것이다. 모차르트부터 트로트까지 폭 넓은 곡들이 담겼다"며 "조용필, 김창완, 배따라기 등 요즘 분들이 잘 모르는 뮤지션들 노래가 재밌고 아름답게 나온다"고 말했다.

현장에선 한 외신이 미국 할리우드 미국작가협회(아래 WGA) 제명 건을 묻기도 했다. 조합 파업 기간에 HBO 시리즈 <동조자> 각본을 집필했다는 이유로 영구제명 당한 건에 대해 박찬욱 감독 측은 "해당 기간엔 집필한 적 없고 아이디어 회의 차원"이라 해명했지만, <어쩔수가없다> 일정 등으로 항소를 포기했다고 밝힌 바 있다. 질문을 받은 박찬욱 감독은 "이미 우리 입장이 알려졌고, 많이 보도됐기에 덧붙일 말은 없다"며 "할리우드에서의 제 활동의 제약이나 제한은 없다"고 답했다.

한편 <어쩔수가없다>는 영화제 일정을 거친 후 9월 중순 무렵 개봉할 예정이다.

'어쩔수가없다' 제작보고회 박찬욱 감독(가운데)과 박희순, 손예진, 이병헌, 이성민, 염혜란, 차승원 배우가 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 포토타임을 갖고 있다.
'어쩔수가없다' 제작보고회박찬욱 감독(가운데)과 박희순, 손예진, 이병헌, 이성민, 염혜란, 차승원 배우가 19일 오전 서울 용산구의 한 상영관에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에서 포토타임을 갖고 있다.이정민


저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
어쩔수가없다 박찬욱
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
이선필 (thebasis3) 내방

오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까? 결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들.

이 기자의 최신기사 기사회생한 서울독립영화제 예산... 영화인들 "장기 대책 마련해야"
사진
이정민 (gayon) 내방

.

이 기자의 최신기사 [오마이포토] '어쩔수가없다' 박찬욱 감독
top