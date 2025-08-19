한여름에 만나는 겨울 멜로, 옥상 영화제가 이 영화 트는 이유

2025년 한국에서 지역 영화의 가치가 무엇일까. 서울과 수도권이 아닌 지역을 기반으로 활동하며, 지역의 지원을 받는 영화인들의 작품이 존재해야 할 이유가 있을까. 지역 문화예술 축제의 자리를 굳건히 하며, 영화팬을 지역 도시란 공간으로 불러 모으는 영화제들이 저마다 지역의 가치를 되새기는 섹션을 마련하는 이유는 또 무엇일까.
혹자는 그저 관행적 선택에 불과하다고도 말한다. 한국이란 서울부터 부산의 거리가 고작 400km에 지나지 않는 좁은 나라로, 그 역사부터 다른 나라와 달리 봉건이 일찌감치 문을 닫고 군현제가 자리잡지 않았느냐는 것이다. 중앙의 통제력이 지방에 확실하면서도 확고하게 미칠 수 있는 국가가 구태여 지방에 여력을 나누는 일은 복지적이고 시혜적일 수 있어도 발전적인 선택은 되지 못한다는 주장을 펼치기도 한다.
지방이 처한 위기는 그보다도 전면적이다. 출산율 급감으로 인한 인구감소는 전 세계에서 몇 안 되게 기후위기보다도 당면한 국가적 위기로써 한국을 뒤흔들고 있다. 단 두세 세대만 지나도 생산가능인구가 절반 수준까지 급감하고, 국방과 경제라는 나라의 기틀이 통째로 뿌리 뽑힐 수 있다는 위기감이 곳곳에 만연하다.