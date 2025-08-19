한여름에 만나는 겨울 멜로, 옥상 영화제가 이 영화 트는 이유

목포국도1호선독립영화제

스틸컷한 편의 멜로영화로 <차가운 겨울 바람이 불어오면 하루를 보내>가 특징적인 작품이라 말하긴 어렵다. 4:3 화면비의 흑백영화로 연출한 사실이 눈길을 끌지만, 그것이 이야기와 연동돼 특별한 구조적 매력을 드러낸다고 보기는 어렵다. 흑백과 4:3 화면비로 옛 스타일을 복원한 듯 보이기는 하지만, 그것이 그대로 이들의 로맨스를 더욱 복고적으로 하는 효과까지를 발하지는 못하는 때문이다. 도리어 색채를 배제함으로써 영화의 정보량과 분위기가 줄어들도록 하는 것이 작품 가운데 어떠한 의미를 부여하는지를 알기 어렵다.그럼에도 영화가 저만의 감각과 분위기를 가졌단 사실은 언급할 만하다. 겨울 영화라 해도 좋을 계절감이 흑백 화면 위에서도 나름 살아 있고, 그 계절과 어울리는 만만찮은 일상 가운데서도 관계와 업 모두를 지탱해가는 청년 남녀의 건강함 또한 깃들어 있는 때문이다. 그 때문에 다소 허술한 완성도에도 이 작품으로부터 저 자신의 관계와 삶을 되짚어 보는 이들이 있는 것이 아닐까 생각한다.더불어 이토록 무더운 계절에 목포국도1호선독립영화제와 원주옥상영화제가 이 작품을 야외 상영하기로 결정한 것도 흥미로운 대목이다. 흑백 화면 가운데서도 낮은 온도의 감각이 얼마쯤 살아나는 이 영화가 무더위를 잠시나마 가라앉힐 수 있으리라 판단한 것이다. 보는 이의 감각에 영향을 미칠 수 있으리라 기대하게 되는 영화, 그런 작품은 생각만큼 흔하지는 않다.