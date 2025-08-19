조이가 말하는 사랑... 11년 음악 여정의 중요한 이정표

▲
조이 'Love Splash!' MV 스틸.SM엔터테인먼트
아이돌그룹 레드벨벳으로 데뷔 후 11년 차, 솔로 활동 4년 만에 복귀한 조이의 첫 번째 미니앨범 < From JOY, with Love >는 그녀의 음악 여정에서 중요한 이정표다. 2021년 스페셜 앨범 <안녕(Hello)>이 리메이크 위주로 자신이 솔로 아티스트로서 자리잡을 수 있을지를 가늠하기 위한 테스트였다면, 이번 앨범은 아티스트 특유의 감성을 담아내려는 창작물로서 의미를 갖는다. 현 음원시장이 K-pop을 위시로 더 강렬하고 퍼포먼스 중심적으로 변화하고 있는 와중에 조이는 계절에 어울리는 썸머 팝을 타이틀을 바탕으로 사랑에 관한 내밀한 감성을 건드리며 차별화를 시도한다.
리메이크를 넘어 청량한 썸머팝을 들고 오다
2021년 스페셜 앨범 <안녕(Hello)>은 리메이크 앨범이었다. 조이의 청아한 음색을 부각시키는 데는 성공했지만 앞서 언급했듯 '안전한 선택'이라는 평가도 받았다. 기존 명곡들의 아우라에 기대어 조이만의 독창적 색깔을 드러내는 데는 한계가 명확한 시도였다. < From JOY, with Love >는 이런 한계를 뛰어넘어 자신만의 세계를 구축하려는 시도처럼 보인다. 수록된 6곡 모두가 오리지널 컴포지션이며 'Get Up And Dance'와 'Unwritten Page'는 조이가 직접 작사에 참여했다. 음악적 스펙트럼 역시 확장되었다. 팝 댄스('Love Splash!'), 보사노바('La Vie En Bleu'), 미디엄 템포 발라드('품'), 왈츠 기반 팝 발라드('Unwritten Page') 등 다양한 장르적 실험을 시도한다.
2020년대부터 아이돌 솔로 활동은 크게 두 방향으로 분화된다. 하나는 아이유, 태연 등으로 대표되는 '싱어송라이터형 아티스트'이고, 다른 하나는 제니, 리사 등의 '글로벌 팝스타형 퍼포머'다. 여기서 조이는 두 범주 사이의 독특한 지점에 위치한다. 완전한 싱어송라이터라고는 할 수 없지만 작사를 통해 개인 서사를 만들어내면서 레드벨벳의 브랜드 아이덴티티를 개인 차원에서 재해석한다. 타이틀곡 'Love Splash!'는 전형적인 썸머 팝의 계보를 따르면서 조이 특유의 보컬 텍스처가 특별함을 덧칠한다. 베이스라인이 만들어내는 그루브 위에 피아노와 벨 사운드가 얹혀지는 구조인데, 여기서 벨 사운드는 곡의 주제인 설렘을 음향적으로 구현하는 핵심 장치다. 1분 40초 지점에서 벨 사운드와 조이의 보컬이 만나는 순간은 청각적 쾌감을 극대화한다.