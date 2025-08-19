조이가 말하는 사랑... 11년 음악 여정의 중요한 이정표

SM엔터테인먼트

조이 'Love Splash!' MV 스틸앨범은 일관된 서사 구조를 갖는다는 점이다. 수록된 6개 트랙은 사랑의 다양한 단계와 형태를 시간적 순서로 배열한 것으로 해석할 수 있다. 앨범은 타이틀곡 'Love Splash!'의 첫사랑의 설렘으로 시작한다. 잠잠한 바다 같던 마음속 파도를 일으킨 상대에게 솔직한 사랑을 고백하고 서로에게 풍덩 빠져드는 이야기는 사랑의 시작점을 생동감 있게 포착한다. 이어지는 'Get Up And Dance'는 사랑의 활력과 에너지를 표현한다. 'La Vie En Bleu'는 '연인과의 추억이 깃든 장소에서 재회를 기다리는 이야기'를 담아 사랑의 그리움과 기다림을 다룬다. 프렌치 감성의 보사노바 사운드는 이러한 서정적 분위기를 효과적으로 뒷받침한다.'여름 편지(Scent Of Green)'에서는 '서툴렀던 순간들을 추억하며 사랑했던 이에게 보내는 편지'라는 콘셉트로 과거 사랑을 돌아보며 성찰한다. 단순한 그리움을 넘어서 성숙한 시각에서 과거를 돌아보는 과정이다. 'Unwritten Page'는 자기 자신에게 보내는 위로의 메시지를 담는다. 타인을 향한 사랑에서 자기 사랑으로의 전환이자 현대적 자기계발 담론과도 맞닿아 있다. 마지막 트랙 '품(Cuddle)'은 소중한 이의 품에 안겨 느끼는 온기와 고마움을 노래한다. 그리고 사랑의 안정된 형태이자 성숙한 단계를 제시한다. 이러한 구성은 마치 조이라는 아티스트 스스로가 30세를 앞둔 여성으로서 경험한 사랑의 다양한 모습들을 체계적으로 정리한 결과물로 들린다.< From JOY, with Love >는 오랜 시간 동안 축적된 경험과 고민이 이번 앨범에 깊이 있는 서사를 실어준 결과물이다. 무엇보다 아티스트 스스로 사랑이라는 보편적 주제를 개인적 경험과 결합시켜 독창적인 음악적 언어로 번역해낸 점은 인상적이다. 음원시장이 경쟁력을 유지하기 위해 점점 표면적이고 자극적이 되어가는 현 상황에서 아티스트 개인이 쌓아온 시간 자체가 만들어내는 차별화는 여전히 강력하다는 걸 보여준다. 조이는 자신이 어떤 아티스트가 되고 싶은지에 대한 명확한 비전을 제시했다. 감정의 복잡함을 포용하고 성숙함을 음악으로 선보이는 여성 솔로 아티스트의 아키텍처를 감상하는 건 무척 즐거운 일임은 분명하다.