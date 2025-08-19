사랑은 낭만이 아니라 조건이라는 커플매니저, 그녀의 선택은?

▲
03.
영화의 중반부를 지나며, 루시는 해리와 존 사이에서 흔들리는 모습을 보인다. 앞서 설명한 그대로 두 사람이 가진 조건의 차이로 인해서다. 하지만 영화는 이 갈등을 단순한 '누구를 선택할 것인가'의 문제로 축소하지 않는다. 영화는 오히려 '사랑을 어떤 방식으로 살아낼 것인가'라는 차원으로 이 문제를 확장하고자 한다. 해리와의 사랑은 안정과 타협의 방식이고, 존과의 사랑은 불안정하지만 진실한 감정이다. 이 과정에서 루시는 사랑을 대상에 의해 일어나는 것이 아닌, 살아가는 방식으로 인해 선택되는 것으로 새롭게 인식하게 된다.
한편, 주요 서사에서 벗어난 위성 사건 가운데 하나로 루시의 고객 가운데 하나인 소피(조이 윈터스 분)가 매칭 데이트 자리에서 성폭력을 당하는 사건이 제시된다. 이 장면은 사랑이나 연애가 단순히 경제적 조건이나 감정의 진실만으로 환원될 수 없다는 사실을 보여주는 중요한 사건이다. 관계에는 언제나 권력과 폭력의 가능성이 잠재해 있으며, 사랑은 그 위험을 제외한 채 낭만으로만 포장될 수 없다는 것. 루시 또한 이 사건을 통해 스스로의 역할을 다시 돌아보게 된다. 커플매니저로서 사람 사이를 연결하는 데 집중해 왔던 그는 이제 '조건'을 맞추는 것만으로는 결코 안전하고 건강한 관계를 보장할 수 없다는 사실을 깨닫는다.
소피에게 사과하고 다가가는 장면은 비로소 그가 단순한 중개자가 아니라, 윤리적 책임을 인식하는 인물로 전환되는 순간이 된다. 이 장면은 사랑을 경제적 교환이나 감정적 충동으로만 다루던 이전까지의 흐름을 뒤집으며 관계를 유지하는 데 필요한 또 다른 요소로 안전과 존중을 이끌어낸다. 따라서, 소피의 사건은 작품 전체를 통해 사랑이라는 감정이 단순히 감정과 물질 사이의 균형이 아닌, 상대의 존엄과 안전을 지켜내려는 실질적인 책임까지 포함한다는 점을 강조하는 중요한 지점이 된다. 셀린 송 감독 또한 이 순간을 통해 사랑의 속성을 다시 한번 확장해 낸다.
04.
"근데 난 상품이 아니에요. 사람이에요. 나도 사랑받을 자격이 있어요."
이 작품의 이야기가 마냥 로맨스의 전형으로 남겨지지 않고 현실을 반영하게 되는 것은 사랑이 자본주의의 언어로 환원될 때 하나의 상품이 될 수 있다는 지점을 포착하고 활용하고 있어서다. 물론 영화는 그 환원 과정을 풍자하면서도 동시에 인간적 진실성을 놓치지 않는다. 루시 또한 끊임없이 자본주의적 규칙을 따르지만, 결국 그 규칙이 사랑의 본질을 포착하지 못한다는 사실에 직면한다. 해리와 존 사이에서의 갈등 자체가 결국 자본의 언어로는 설명할 수 없는 감정의 힘을 드러내고 있는 것이나 다름없는 셈이다. 이는 현대 사회의 연애 문화가 직면한 근본적 모순을 비추는 역할도 한다. 경제적 조건의 노골적인 노출이나 불안정한 고용 구조가 뒤바꾸고 있는 결혼과 연애의 풍경을 단순히 비판하는 데 그치지 않고, 그 속에서 여전히 살아남는 사랑의 가능성을 탐문하고자 하는 것이다.
다만 한 가지 흥미로운 것은 루시가 단순히 사랑을 둘러싼 삼각관계의 '대상'으로 머물지 않는다는 점이다. 그는 커플매니저로서 타인의 관계를 조건으로만 재단하며 살아왔지만, 정작 자신의 삶에서는 그 규칙이 무력해지는 순간을 마주한다. 해리와 존 사이에서 갈등하는 과정은 곧 두 남자 중 누구를 선택할지의 문제가 아니라, 자신의 욕망을 어떻게 정의할 것인가라는 질문으로 전환된다. 이때 루시는 사랑을 통해서, 자신이 살아온 규칙의 허구와 균열을 스스로 인식하게 된다. 루시가 수동적인 인물로부터 탈피할 수 있는 이유다. 오히려 그는 자기 내부의 모순과 마주하며, 사랑을 통해 주체적으로 선택할 수 있는 주체로 자리 잡는다. 그 선택이 해리든 존이든, 중요한 건 루시가 '조건에 맞는 사랑'을 외부로부터 강요받는 대신, '자신이 감당하고 싶은 방식의 사랑'을 스스로 규정한다는 데 있다. 사랑은 단순히 감정이 아니라, 자기 욕망을 소유하는 과정이기도 하다.