혼자 늙는 게 두려워 결혼했다는 그녀, 남편 행동에 경악

'내 말 좀 들어줘' 스틸사진티캐스트
"거침없는 직설화법으로 주위의 모든 사람과 부딪치지만 남모를 불안과 외로움을 안고 있는 중년의 주부. 만성 편두통, 치통, 근육통, 복통을 호소하며, 동식물에 대한 공포, 수면 장애, 불안 장애 증상을 보인다. 그저 상황을 모면하려는 듯 무성의한 남편과 아들의 태도에 더욱 화가 치민다. 한없이 가라앉는 날이면 이불 안을 벗어나지 못한다."
영화 보도자료에 적힌 주인공 팬지(마리안 장 밥티스트)에 관한 설명이다. 주변 모든 사람과 충돌을 일으키는 팬지의 직설적인 언행이, 설명을 보면 성격 문제라기보다 심리적 불안정에서 기인함을 시사한다. 이러한 심리적 불안은 방어기제(Defense Mechanism)의 발현으로 보인다.
방어기제는 개인이 현실에 적응하며 겪는 심리적 갈등이나 고통스러운 감정으로부터 자신을 보호하기 위해 무의식적으로 사용하는 심리적 전략들을 통칭하는 개념이다. 팬지의 대화와 행동 방식은 내면에 쌓인 불안과 고통을 외부로 투사하고, 공격적인 언어를 통해 자신을 보호하려는 시도로 해석될 수 있다.
"동식물에 대한 공포"가 암시하듯 외부 세계에 두려움을 느끼는 그녀가, 타인과 관계에서 오히려 거침없이 험한 말을 쏟아내는 것은 '반동형성(Reaction Formation)'을 염두에 둔 캐릭터 설정일 수 있다. 반동형성은 수용하기 어려운 충동이나 감정을 억누르기 위해 그와 정반대되는 태도나 행동을 의식적으로 드러내는 방어기제의 하나이다.
팬지는 사실 타인과 깊은 관계를 원하지만, 겉으론 반대로 관계를 거부하고 상대를 밀어내는 행위를 통해 혹시 모를 관계의 상처로부터 자신을 방어한다. 팬지의 거친 직설화법은 고독을 드러내지 않으려는 가시 돋친 보호막으로, 그녀 내면에 자리한 연약함과 불안을 표출하는 역설적 증표란 해석이 가능할 법하다.
'비명'에 가까운 소통의 역설
팬지의 말을 '직설화법'으로 규정하는데, '직설적'이라는 형용사는 미흡해 보인다. 화용론은 언어가 사용되는 맥락과 의도, 그리고 그로 인해 발생하는 의미를 연구하는 분야다. 팬지의 대화 방식은 화용론의 주요 학자인 폴 그라이스의 '협력의 원리(Cooperative Principle)'를 의도적으로 혹은 무의식적으로 위반하는 것처럼 보인다.
그라이스의 '대화의 격률'에 따르면 참여자들은 일반적으로 네 가지 격률(Maxim)을 준수하며 대화를 이어간다. 팬지는 ▲양의 격률(적절한 양의 정보를 제공) ▲질의 격률(진실을 말함) ▲관계의 격률(관련성 있는 내용을 말함) ▲태도의 격률(명료하고 간결하게 말함)로 정의한 그라이스의 네 가지 격률을 거의 모두 위반하는 것처럼 보인다. 그녀의 말이 본질적으로 아마 대화가 아니기 때문일 것이다.
상대와 정보를 교환하거나 관계를 유지하려는 목적의 대화라기보다는, 자신의 내면에 쌓인 고통과 불안을 외부로 터뜨리는 비명에 가깝다. 상대방에게 그녀의 말은 무의미하거나, 관련성이 없거나, 심지어 진실이 아닌 것으로 느껴진다. 상대와 대화하는 것이 목적이 아니라 자신의 존재와 고통을 인정받고 싶어 하는 절실한 욕구의 발산이다. 이 절실함이 상대방과 거리를 좁히기보다 오히려 멀어지게 하는 정반대 결과를 낳는다.
이러한 '비명의 대화'는 반동형성과 닮은 듯하지만, '비명'을 반동(reaction)과 달리 해석할 수도 있어 보인다. 즉 '비명'이란 것이 그녀가 겪는 내면의 고통을 밖으로 표출하는 창구라는 점에서 대화와 다른 범주의 성찰을 필요로 할 수 있다는 얘기다. 팬지가 실제 환자가 아니고 영화가 다큐멘터리가 아니기에 더 이상 이러한 논의가 불필요해 보이나, 영화에서 그녀가 비(非)대화의 형식으로 비명을 지르고 있음은 확인된다.
치유의 가능성?