혼자 늙는 게 두려워 결혼했다는 그녀, 남편 행동에 경악

팬지와 그녀의 동생 샨텔(미셸 오스틴)의 가족은, 팬지가 부부와 아들로 구성된 흔한 형태의 가정이고, 샨텔이 모녀만으로 이루어진 한부모 가정이라는 외형적 차이를 보인다. 영화에서는 두 가족 중 여성으로만 이루어진 가정이 소통이 더 잘되고 더 행복하다는 인상을 준다. 이러한 영화적 설정이나 인상 비평이 현실에서도 어느 정도 맞아 들어간다는 느낌에도 불구하고 두 자매의 행복과 불행을 가족 구성의 차이에서 비롯했다고 단정할 수는 없다. 외양적 조건보다는, 관계의 질과 소통 방식의 차이가 주효하다고 보는 게 타당하다.

팬지는 남편과 아들이 있음에도 정서적 호응과 애착이 부재한 관계에 갇혀 있는 것으로 그려진다. 사회학자 앤서니 기든스가 주장한 '순수관계(Pure Relationship)'의 부재로 보아도 좋겠다. 기든스는 전통적인 결혼이 외부의 사회적 압력에 의해 유지되었던 것과 달리, 현대의 '순수관계'는 '낭만적 사랑'을 넘어 상호 합의와 만족을 기반으로 한 '합류적 사랑(Confluent Love)'을 추구한다고 설명한다. '낭만적 사랑'이 운명적 만남과 같은 초월적인 이상에 기초해 평생을 함께할 유일한 상대를 찾는 보기에 따라 강박적 개념이었다면, '합류적 사랑'은 관계 그 자체의 질과 만족에 초점을 맞춘다.



혼자 늙는 것이 두려워 결혼했다는 팬지의 고백은 팬지 부부의 관계가 낭만적 사랑의 이상도, 합류적 사랑의 실용적인 공리도 충족하지 못했음을 보여준다. 상호 만족과 애착을 기반으로 형성되어야 할 관계가 고독에 대한 두려움이라는 사랑 바깥의 동기에서 시작되었기에, 결국 정서적으로 고립되는 위기를 초래한다. 반면 샨텔은 두 딸과 서로를 포용하고 활발하게 소통하는 건강한 관계망을 통해 행복과 안정감을 얻는다. 샨텔의 결혼이 어땠는지는 설명이 없지만, 적어도 언니와 달리 결혼에서 비롯한 관계의 질곡에선 벗어나 있다.

영화 속 한 장면은 팬지 부부의 관계를 단적으로 묘사한다. 히키코모리 같던 아들이 '어머니의 날'을 맞아 팬지에게 꽃을 선물하고, 팬지가 동식물에 대한 기피를 잠시 벗어 던지고 고마움을 표하는 순간은 가족 간 화해와 소통이라는 희미한 희망을 암시하는 듯했다. 그러나 팬지가 식탁의 꽃병에다 꽂아놓은 그 꽃을 남편이 무심히 정원에다 던져버리는 장면은 이들의 관계가 얼마나 무기력하고 회복 불가능한 상태인지 상징적으로 보여준다. 서로에게 본원적 고독이 확고하게 뿌리를 내린 관계는 간단한 노력만으로는 넘어설 수 없는 깊은 단절을 뜻하며, 노력의 반복된 실패로 각자의 고립과 소외가 더욱 심화하게 된다.

본원적 고독에 잠식당한 관계의 모습은 영화의 엔딩에서 정점에 이른다. 남편이 일하다가 허리를 다쳐 집에 돌아와 고통스럽게 앉아 있지만, 팬지는 관객의 예상과 달리 행동한다. 이 장면은 무관심을 의미하지 않는다. 모르는 사이라도 할 법한 의례적인 행위가 가까운 사이에서 불가능해지는 어떤 지경을 영화는 그린다. 오랜 세월 쌓인 관계 불능의 역사는 이제 더는 즉각적인 감정 반응조차 일으키지 못하는 무덤과 같은 상태를 만들어낸다. 냉혹하고 불편한 관계의 진실을 마주하는 슬픈 각성의 장면일까. 둘이 함께 있지만, 각자 혼자인 상태가 이들의 최종적인 현실이라는 이야기일까.

Hard Truths

'내 말 좀 들어줘'라는 한국어 제목은 영화 속 팬지의 절규를 직관적으로 전달하지만, 원제인 'Hard Truths'가 더욱 광범위하고 심오한 의미를 내포한다. 'Hard Truths'는 팬지 가족 구성원들이 팬지의 고통에 대해, 그리고 자신들 간의 단절에 대해 외면하고 있는 불편한 진실을 가리킨다. 또한, 팬지 스스로가 자신의 내면 깊숙이 자리 잡은 고독과 불안을 인정하지 못하고 있다는 실존적 진실을 의미하기도 한다.

이 영화는 소통에 실패해 불행한 한 가족의 이야기가 아니다. 'Hard Truths'는 관계 속에서 끊임없이 고통받으면서도 자신의 내면을 들여다볼 용기가 없어 타인에게 '비명'을 지르는 우리 모두의 모습을 담아낸 우화이다. 마이크 리 감독은 팬지라는 인물을 통해, 타인과 함께하지만 타인과 연결되지 못하는 실존적 고립의 문제를 보여주며, 그 해답은 결국 스스로 불편한 진실을 마주하는 것에서 시작해야 한다는 메시지를 던진다.

영화는 냉혹한 결말 속에서도 관계를 지향하는 인간의 본질적인 속성을 놓치지 않는다. '어머니의 날' 선물로 꽃을 전했던 아들이 히키코모리 같은 모습에서 벗어나 우연히 한 여성을 만나 새로운 관계를 시작하는 듯한 장면으로 엔딩 무렵을 장식한다.



가족 내에서 '비명'과 침묵으로만 존재한 소통 방식과 자발적 유폐의 틀을 깨고, 어쨌든 인간은 관계를 맺고자 하는 본질적인 욕망을 추구할 수밖에 없다는 사족을 굳이 붙인다. 사랑의 운명이 인간에게 주어지기라도 한듯, 비록 '순수관계'가 드물고 관계 불능의 상태가 바보짓의 반복 속에 이어질지라도, 새로운 관계를 향한 시도는 계속될 수밖에 없다는 것을 말한다. 단순히 희망을 말하는 게 아니라, 관계에 대한 인간의 운명적이고 본질적인 욕망을 성찰한다. 20일 개봉.

안치용 영화평론가



