기사회생한 서울독립영화제 예산... 영화인들 "장기 대책 마련해야"

18일 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 진행된 '새 정부 독립영화 진흥 정책의 방향과 비전' 토론회 현장.이선필
지난 50년간 한국영화와 신진 창작자들 요람 역할을 해 온 서울독립영화제 예산 복구를 두고 영화인들이 장기 대책 마련을 촉구했다. 서울 여의도 국회의원회관에서 18일 오전 열린 '새정부 독립영화 진흥정책의 방향과 비전' 토론회에서다. 이기헌, 임오경 더불어민주당의원 등이 공동주최한 해당 토론회엔 현장에선 영화 관계자는 물론, 문화체육관광부, 영화진흥위원회(아래 영진위) 위원장 및 관계자들이 참석했다.
앞서 윤석열 정부 당시 서울독립영화제는 지원 예산이 전액 삭감되며 홍역을 치렀다. 2023년 3억 7000만원이던 게 2024년엔 2억 9600만 원으로 줄었다가, 2024년 본회의 의결 과정에서 전체 예산이 사라진 것. 이는 영화제 지원 예산이 반토막(58억 원 ->28억 원) 나는 상황과 맞물려 영화계의 큰 반발을 샀다. 25년도 영화제 지원 예산이 5억 원 증액된 33억 원이 됐지만, 영진위가 직접 한국독립영화협회(아래 한독협)와 공동 주최했던 서울독립영화제 사업을 공모 사업으로 돌리면서 파장이 이어졌다.
직후 영화인 및 개인 8000여 명이 항의 연명을 제출했고, 공모 사업 전환에 반발하며 한독협이 참여하지 않는 등 격화 일로였지만, 지난 7월 4일 추가경정예산안에 서울독립영화제 지원으로 명시한 예산 4억 원이 포함되며 한시름 놓게 됐다.
"서울독립영화제, 민관 협력의 가장 모범적 거버넌스 사례"
이같은 경과에 김동현 서독제 프로그램 위원장은 "그간 여러번 영화제 이름이 변경되면서도 서울독립영화제는 민관 협력의 가장 모범적인 거버넌스 사례였다"며 "공공기관의 정책과 사업은 늘 변화가 있을 수 있지만, 거버넌스 조직으로써 영화계 현장과 기관의 충분한 협의로 갈 수 있는 사업이 보수 정부가 들어설 때마다 외압 형태로 변화를 겪곤 했다"고 짚었다.
발제자로 나선 모은영 서독제 집행위원장은 "매년 한국 독립영화 흐름을 집약적으로 보여주며 관객과 창작자의 가교 역할을 해 온 유일무이한 영화제"라 정의하며 부에노스아이레스국제독립영화제, 로테르담국제영화제, 마르델플라타국제영화제 등 민관 협력 거버넌스 기반의 해외 영화제 사례를 소개했다.
모 위원장은 "남미 경제 상황이 어렵지만, 부에노스아이레스시와 문화국이 함께 주최하는 영화제가 25년째 이어지고 있다"며 "타이베이영화제나 로테르담영화제 또한 시 정부와 주 정부의 공적 기금이 운영 기금의 핵심이다. 이 영화제들 모두 젊은 창작자 발굴에 중점을 두고 있다"고 설명했다.
이어 모 위원장은 "그간 서독제가 부침이 있었지만 일관되게 독립영화를 중심에 둔 창작자들의 놀이터였다"며 "앞으로 그 정체성을 강화하며 제작과 상영을 연결하고, 스토리나 미술 음악 등과 연계한 융합 독립 영화제로 나아가는 동시에 해외 펀드를 국내와 연결할 수 있는 프로듀서 또한 양성할 필요가 있다"고 제안했다. 특히 그는 코로나19 팬데믹 이후 회복이 요원한 극장 및 영화산업에 비해 영화제 관객수는 증가세임을 언급하며 "다양성을 확인하고 희귀한 것을 향유하며 서로 연결을 희망하는 관객들을 참여시켜 함께 만들어 나가는 방법을 고민할 때"라고 역설했다.
이원재 문화연대 집행위원장은 "추경은 했지만 본질적 해결책은 아니"라고 짚으면서 공모 사업으로 성공한 축제가 거의 없다는 사실을 강조했다. 그는 "관에선 많은 사람에게 균등한 기회를 준다고 설명하지만 결국 공모 사업 전환이 사실상 해당 영화제를 일몰시키기 위한 정치적 공작"이라며 "윤석열은 좌우 구분 없이 거의 모든 거버넌스를 해체시켜 버렸다. 지역문화진흥법에 아예 민간이 참여 못하게 하는 법안이 발의된 걸로 아는데 확인해주시길 바란다"고 국회에 요구하기도 했다.
또한 이 집행위원장은 "(문체부와 영진위가) 독립영화를 바라보는 관점이 너무 좁다. 왜 꼭 독립, 예술을 얘기할 때 돈과 연결짓는지 모르겠다. 오히려 돈 버는 산업이 이런 독립예술영화의 영향을 많이 받았음을 인정해야 한다"며 "봉준호, 박찬욱 감독 등이 다 독립예술영화로 시작했다. 그들이 단계적으로 성장한 게 아니라 독창적 미학을 실행해왔기에 지금이 있는 것"이라 말했다.
백재호 한독협 이사장 역시 박정범 감독의 <산다>를 보고 박석영 감독이 <재꽃>에 박명훈 배우를 캐스팅했고, 이후 봉준호 감독이 그 영화를 보고 <기생충>에 박 배우를 캐스팅 한 사연을 전하며 독립예술영화의 역할과 의의를 설명했다.