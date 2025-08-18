고통과 슬픔뿐인 삶의 끝에서 서로를 온전히 받아들이는 사랑이란

▲
영화 <봄밤>의 한 장면.시네마달
영경과 수환은 친구의 재혼식 뒤풀이에서 처음으로 조우한다. 안주 없이 소주만 들이붓고 있는 영경의 곁으로 세상 온갖 시름을 짊어진 듯한 수환이 다가온다. 술을 못 이기고 고꾸라진 영경은 이내 일어나 수환과 함께 술잔을 기울이며 서로 통성명을 한다. 수환이 영경을 업고 집으로 데려다준다. 영경은 수환의 등에 업힌 채 김수영의 시 <봄밤>을 중얼거린다.
둘은 다시 만나 함께 술잔을 기울이는데, 과거로부터 오는 후회가 깃든 슬픔이 그들을 따로 또 같이 지배한다. 영경은 교사로 살다가 결혼했는데 오래지 않아 이혼한 후 100일 된 아이를 전 남편이 몰래 데려갔다. 그녀는 중증 알코올 중독자의 길로 들어섰다. 수환은 철공소를 운영하며 잘된 때도 있었지만 결국 부도가 났고 신용불량자에 건강보험도 가입하지 못해 병을 치료하지 못했다. 그는 류머티즘을 앓으며 죽어가고 있다.
그래도 영경은 몸 하나 건사할 만큼의 돈은 있다. 집도 있었고. 그녀는 밑도 끝도 없이 수환에게 다 청산하고 자기 집에 들어와 살라고 한다. 그는 수줍은 듯 영경의 명령 같은 제안을 받아들인다. 동거에 들어간 둘은 오래지 않아 요양병원에 함께 입원해야 했다. 이젠 침상에서 일어날 힘도 없는 수환, 금단 현상으로 힘들어하는 영경. 둘에게 해 뜰 날이 찾아올까?
살아갈 길 아닌 죽을 길
권여선 소설가의 단편소설 <봄밤>을 원작으로 한 영화 <봄밤>에는 영경의 나직한 목소리를 통해 김수영의 시 <봄밤>이 들려온다. 그렇게 읊조려지는 시는 그녀가 처한 상황과 대조되기에 오히려 그녀를 대변하는 것 같다. 그녀가 얼마나 애타고 당황스럽고 무거우며, 혼자의 힘으로 어찌할 수 없는 처참한 상황에서 벗어나고 싶어 하는지 말이다.
"애타도록 마음에 서둘지 말라. 강물 위에 떨어진 불빛처럼. 혁혁한 업적을 바라지 말라. 개가 울고 종이 울리고 달이 떠도 너는 조금도 당황하지 말라. 술에서 깨어난 무거운 몸이여. 오 봄이여."