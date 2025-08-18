국가대표 FW 조규성, 더 치열해진 홍명보호 '최전방 전쟁'

FC미트윌란 공식 SNS

448일 만에 부상 복귀전을 치른 미트윌란 FW 조규성지난 2023년 조규성은 여름 이적시장을 통해 덴마크 명문 미트윌란으로 이적을 택했다.입성 첫 시즌 유럽에서 조규성은 본인의 가치를 확실하게 증명했다. 별다른 적응 기간 없이 곧바로 주전 공격수 자리를 차지하며 경기에 나섰고, 리그 30경기에 나서 12골 4도움으로 압도적인 클래스를 선보였다. 국가대표팀에서도 꾸준하게 발탁된 조규성은 시즌 종료 후 본인을 계속해서 괴롭혔던 무릎 부상을 해결하기 위해 수술대에 올랐다.간단한 수술이라고 생각했지만, 지난 시즌 조규성이 경기장에 서는 모습을 볼 수 없었다. 마지막 공식전을 치르고 448일이 지난 후 조규성은 대한축구협회(KFA) 유튜브 콘텐츠인 <요즘 뭐하니>를 통해 부상 이후 있었던 일련의 사건들에 대해 설명했다.그는 부상 전말에 대해 "아시안컵 직전 매니스커스 절제 수술이 있었다. 팀과 협의해서 절제 수술을 하기로 했다"라고 답했다. 그렇게 시즌 종료 후 수술을 끝냈지만, 합병증이 찾아왔다. 그는 "한국에서 수술 후 이탈리아에서 재활하는 데 (합병증이) 발생했다. 무릎에 물이 차올라서 주사기로 뺐다. 여기서 감염이 됐는지 모르겠다. 또 수술 후 몸무게가 12kg 빠졌다"라고 했다.이어 "하루에 진통제를 3~4번씩 맞았고, 밤에도 잠자다가 계속 깼다. 살면서 가장 힘든 시기였다"라고 답했다. 수술과 치료 그리고 치열한 재활을 통해 몸을 끌어올린 조규성은 지난 15일 유로파리그 3차 예선 프레드릭스타드(노르웨이)와의 2차전서 명단에 포함되며 복귀 소식을 알렸고, 바일레전을 통해서 경기장에 복귀하는 데 성공했다.비록 1분이라는 시간이었지만, 조규성은 오소리오의 쐐기 골 기점 역할을 톡톡히 해내는 패스를 선보이며 짧고 굵은 복귀전을 마쳤다. 성공적인 복귀전을 마친 조규성에 대해 구단 공식 SNS는 "448일 만에 조규성이 복귀했다"라고 알렸다. 팬들은 응원가를 부르며 복귀에 대해 환영했고, 조규성은 "1년이 걸렸으나 결국 해냈다"라며 활짝 웃었다.