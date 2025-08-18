국가대표 FW 조규성, 더 치열해진 홍명보호 '최전방 전쟁'

다시 경기장으로 돌아오기까지 무려 448일이 걸렸다.
토마스베르 감독이 이끄는 FC미트윌란은 17일 오후 9시(한국시간) 덴마크 바일레 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 덴마크 수페르리가' 5라운드서 바일레 BK에 2-0 승리를 챙겼다. 이로써 미트윌란은 2승 3무 승점 9점 3위에 자리했고, 바일레는 1승 1무 3패 승점 4점으로 2연패에 빠지며 10위로 추락했다.
결과적으로 2-0 승리를 거둔 미트윌란이었지만, 승점 3점을 챙기는 과정은 험난했다. 전반에만 무려 7개의 유효 슈팅을 내주며 흔들렸고, 주도권도 완벽하게 헌납한 모습이었다. 이후 후반 들어 반격에 나서며 기회를 점차 잡기 시작했고, 후반 31분 프란쿨리누가 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 이후 종료 직전, 오소리오가 역습을 통해 추가 골을 완성하며 웃었다.
미트윌란이 바일레 원정에서 값진 승점 3점과 함께 리그 5경기 무패 행진을 질주한 가운데 무릎 합병증 부상을 털고 복귀한 반가운 공격수가 있었다. 바로 대한민국 스트라이커 조규성이다.
447일의 악몽 꾼 조규성