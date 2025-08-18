6년 만에 완성한 영화, 그런데 주연 배우가 상영 거부?

▲목포국도1호선독립영화제포스터 목포국도1호선독립영화제

영화 씹어먹는 빠더너스, 문상훈의 존재감



<월드 프리미어>의 승부수는 유튜버 빠더너스로 유명한 문상훈의 존재다. 그는 친구의 남편으로 분해, 정현 입장에선 물리칠 수 없는 불청객으로 존재감을 톡톡히 보인다. 입장을 바꿔보자면 정현이야말로 불청객이겠으나, 그녀가 제 배우이자 동료, 친구에게 다가서는 과정에서 남편은 장애물일 밖에 없는 까닭이다. 한때 같은 꿈을 꾸었던 동료가 영화 아닌 평범한 삶으로 방향을 틀었다는 사실을 정현은 내심 못마땅하게 여긴다. 하나둘 다른 길을 찾는 주변인들 사이에서 저 스스로도 그와 같은 압력을 받는 때문이기도 할 테다.



그러나 친구의 남편은 쉽게 물리칠 수도 없는 존재다. 공간이 친구의 집이기도 하거니와 빠더너스로 활약하며 대중들에게 새겨진 이미지 그대로 영화 속에 등장하는 능청스런 모습이 투박하고 뻣뻣하기만 한 정현에게 버거운 때문이다. 심지어 그는 준영화인이라 해도 좋을 만큼 해박한 지식이 있고 주변에 실제로 영화를 했던 친구도 수두룩하다고. 그가 풀어내는 악의 없지만 은근히 '킹 받는' 이야기들이 가뜩이나 피해의식 가득한 섬세한 정현의 심리를 거듭 건드는 것이다.



<월드 프리미어>는 소위 비주류라 여겨지는 독립예술영화를 아끼는 이들에게 분명한 소구력이 있는 작품이다. 영화 속 문상훈 배우가 능청스레 말하는 것처럼 에무시네마나 라이카시네마, 씨네큐브, 아트하우스모모 같은 곳을 찾는 한 줌도 되지 않는 이들이겠으나, 그들을 하나의 타깃으로 묶어내 나름의 정체성을 부여하고 공감을 일깨운다는 점에서 적잖이 도발적이며 흥미롭게 다가온다. 마찬가지로 그의 대사를 통하여 짐 자무시, PTA, 아리 에스터, 또 A24와 소지섭이 들여오는 작품군을 찾아보는 이들이란 표현은 독립예술영화계 안에선 대중적이라 해도 좋은 호명임에도 전체 대중문화 가운데선 채 1%에 미치지 못 하는 좁지만 단단한 이들을 자극하는 것이다. 좁고 작아서 단단하고 선명하기도 한 집단, <월드 프리미어>는 이들이 제 굳건한 지지자일 것임을 의심하지 않는다.



영화는 꿈을 좇는 이의 고단함과 그 과정에서 필연적으로 뒤따르는 불안이며 경직을 설득력 있게 표현한다. 나아가 흔한 좌절에서 그치지 않고 꿈을 지탱하는 요소를 확인케 한다. 결국 예술이란 표현과 수용의 매체다. 한 사람으로부터 다른 사람에게 다가서는 일이다. 내보이기 부끄러운 자기를 딛고 일어서는 용기, 아직은 미숙할지언정 북돋고 응원하는 마음들을 영화는 애정 어린 시선으로 내보인다. 수시로 좌절되고 이지러지는 꿈일지라도 그 존재 자체를 응원하는 마음, 내가 <월드 프리미어>로부터 확인한 것이 이것이다.

