6년 만에 완성한 영화, 그런데 주연 배우가 상영 거부?

2002년 월드컵 4강전을 기억한다. 6월 25일 오후 8시30분, 서울월드컵경기장에서 펼쳐진 한국과 독일의 경기였다. 꿈에 그리던 일이었다. 무려 48년간의 월드컵 도전에서 한국은 4무 10패, 초라한 성적만을 거뒀었다. 아시아의 호랑이란 별칭이 민망하게도 아시아를 벗어나 세계무대와 접하면 격차를 여실히 확인하고는 했다. 그런 한국이 월드컵을 개최하고 첫 승을 넘어 4강 무대에까지 선 것이다. 그것도 포르투갈, 이탈리아, 스페인이란 당대 강호를 연파하며.
단 2승만이 남아 있었다. 4강전 상대인 독일을 넘고 대진표 반대편에서 올라올 결승전 상대까지 격파하면 월드컵 우승이란 언감생심 꿈같은 일을 이루게 될 터였다. 서울월드컵경기장을 가득 메운 관중들이 손에 들어 올린 카드섹션은 '꿈★은 이루어진다'란 문구였다. 축구에서 별(★)은 우승을 뜻하는 상징이다. 그 순간, 경기장을 가득 메운 4만여 명의 관중은, 나아가 경기를 지켜보고 있을 모든 한국팬들은 정말로 꿈이 이루어지리라 믿었을 테다.
물론 꿈은 이루어지지 않았다. 세상의 흔한 꿈들이 그러하듯, 한국의 월드컵 우승 도전기도 그쯤에서 멈추었다. 4강전에서 한국은 홈 이점을 누리고도 시종 눌리는 경기 끝에 무력하게 패했다. 다음 있었던 3·4위전에서도 패배하며 4위로 여정을 마무리했다. 그날 한국인은 확인했다. '꿈★은 이루어진다'는 문구가 명제라기보다는 차라리 주술에 가까운 것임을. 그마저도 영 신통치 않은 주술 말이다.