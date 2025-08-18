아시아컵 8강 탈락 농구대표팀, 그래도 박수받는 이유

안준호 감독이 이끄는 대한민국 남자농구 국가대표팀이 2025 FIBA(국제농구연맹) 아시아컵 일정을 마무리하고 귀국했다. 대표팀은 8강전에서 중국에 패하여 탈락하며 아쉽게 우승 도전에는 실패했다.안준호 감독은 이번 대회를 앞두고 "한국농구의 '전설'이 되어 돌아가겠다"는 야심찬 출사표를 던진바 있다. 하지만 8강이라는 성적표는 결과적으로 직전 대회였던 2022년 자카르타 대회(6위)와 동일했다. 당시 추일승 감독이 이끌었던 대표팀은 8강에서 뉴질랜드의 벽에 막혀 분루를 흘렸다.한국농구가 아시아컵 사상 2회 연속 준결승 진출에 실패한 것은 사상 최초였다. 지난 2023년 항저우 아시안게임(7위)까지 포함하면, 냉정히 말해 이제 한국은 더이상 아시아 무대에서도 우승을 다툴 정도의 위상이 아니라는 것을 확인한 장면이었다.그럼에도 불구하고 안준호호를 바라보는 여론은 지난 자카르타 아시아컵과 항저우 아시안게임 때와는 분위기가 사뭇 다르다. 농구팬들은 세대교체에 성공한 젊은 대표팀의 발전 가능성, 그리고 태극마크에 진심으로 임해준 선수들의 진정성에 높은 평가를 내리고 있다.한국농구는 홈에서 열린 2014 인천 아시안게임 금메달을 끝으로 최근 10여년간 국제무대에서 이렇다 할 성과를 올리지 못했다. 대표팀은 성적도 성적이지만, 농구협회의 투자와 지원 부족, 잦은 감독교체, 귀화선수 문제, 선수단 내분, 스타선수들의 돌출행동 등 경기 외적으로도 이래저래 잡음이 끊이지 않으며 실망감을 남겼다.안준호 감독이 지휘봉을 잡은 이번 대표팀은 이현중, 여준석, 이정현, 하윤기, 유기상, 이우석 등 99년생 이하의 젊은 선수들 위주로 구성됐다. 이들이 앞으로 한국농구를 이끌 '황금세대'가 될 수 있다는 기대는 몇 년전부터 나왔지만, 정작 이들이 한 자리에 모여 국제대회에 나선 것은 이번 아시아컵이 처음이었다.영건들은 아시아컵을 통하여 자신들이 앞으로 한국농구를 이끌어갈만한 경쟁력이 있다는 것을 증명했다. 특히 대회 내내 대표팀의 1옵션으로 활약한 이현중은 19.8점·7.6리바운드를 기록하며 공수양면에 걸쳐 차세대 에이스로서 확실한 존재감을 확실히 보여줬다. 한국선수로는 드물게 NBA 드래프트에 도전하고 호주와 일본 등 해외리그에서 꾸준히 선수경력을 이어가고 있는 이현중은, 아시아의 쟁쟁한 외국 에이스들과의 맞대결이나 수비의 집중견제 속에서 전혀 주눅들지 않는 모습으로 한국농구에도 더 수준높은 무대를 경험한 '해외파가 필요한 이유'를 보여줬다.카타르와 레바논전에서 신들린 3점슛 능력을 과시한 유기상, 대회 중도에 당한 부상이 아쉬웠지만 폭발적인 운동능력이 돋보였던 여준석, 아시아의 장신빅맨들을 상대로 골밑에서 당당히 맞대결을 펼친 하윤기, 쉴틈없는 압박수비로 상대를 괴롭힌 수비 스페셜리스트 정성우 등도 아시아컵에서 인상적이었다. 대표팀은 확실한 빅맨의 부재와 높이 열세에도 불구하고, 적극적인 협력수비와 빠른 공수전환에 이어 외곽 공격을 노리는 스페이싱 농구로 아시아 강팀들을 괴롭히며 'KOR든 스테이트'라는 별명을 얻기도 했다.또한 이번 대표팀이 더욱 호평을 받은 이유는, 모처럼 '원팀 코리아'에 걸맞은 끈끈한 팀워크에 있었다. 각 팀에서 내로라하는 선수들이 모였지만, 스타의식이나 경쟁심을 내세워 팀분위기를 해치는 선수는 없었다. 대표팀 내 유이한 30대 베테랑이었던 김종규와 이승현 역시 이타적인 선수들답게 출전시간이나 비중에 연연하지 않고 후배들을 독려하고 굳은 일에 앞장서며 솔선수범했다.경기가 끝나고 라커룸에서 끊임없이 서로를 격려하고 소통하는 장면, A매치 100경기를 돌파한 김종규를 모두가 함께 진심으로 축하해주는 장면, 부상으로 대표팀을 중도하차하게 된 이정현을 위로하면서 대신 필승을 다짐하는 모습 등은, 이번 대표팀의 분위기가 얼마나 화기애애하고 끈끈했는지를 잘 보여줬다.또한 중국과의 8강전에서 석패하고 에이스 이현중이 아쉬움에 눈물을 펑펑 쏟으며 자책하는 모습은, 선수들이 얼마나 태극마크와 이번 대회에 진심으로 임했는지 보여준 상징적인 장면이기도 했다. 농구팬들이 그동안 국가대표 선수들에게 보고 싶어했던 것도, 바로 이러한 순수한 투지와 열정이었다.이들은 앞으로도 10년 이상 한국농구를 이끌어가야할 선수들이다. 국제무대에서 더 수준높은 경험을 쌓고 스타성을 높인 선수들의 성장은, 앞으로 이들이 소속팀에 복귀한후 프로농구의 흥행에도 크게 보탬이 될 전망이다.국제 경기에 대한 기대와 관심을 높인 것도 큰 수확이다. 그동안 한국농구는 대표팀 성적이 좋지 못하다보니 국제대회에서 대한 기대치와 주목도가 낮았다. 이번 아시아컵을 앞두고 기획한 일본-카타르와 국내 평가전 4연전이 흥행에 성공하고 대표팀도 좋은 경기력을 보여주면서, 농구팬들의 A매치 대한 수요가 충분히 있다는 사실을 확인했다. 앞으로 정기적으로 국내에서 대표팀 평가전을 유치하거나 해외 원정 경기까지 추진할수 있다면, 대표팀의 경쟁력 강화에 큰 보탬이 될 전망이다.물론 이번 대회에서 '졌잘싸(졌지만 잘싸웠다)'라는 자화자찬에만 안주하기에는 앞으로 풀어야할 숙제도 많았다. 기존의 중국과 중동세에 이어, 뉴질랜드와 탈아시아급 전력의 호주까지 가세하며 이제 한국은 아시아에서도 4강권조차 장담하기 힘든 상황에 놓였다.귀화선수 영입과 장신 토종빅맨 육성, 아시아컵을 끝으로 계약기간이 만료된 안준호 감독의 거취, 대표팀 운영의 연속성을 위한 장기적인 기획의 부재 등 여전히 많은 현안들이 앞으로의 한국농구를 기다리고 있다. 이번 대표팀은 아직 무언가를 이뤄낸 황금세대라기보다는, 아직은 가야할 길이 멀게 남아있는 미생에 가까웠다.