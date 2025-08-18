KIA 3연속 역전패에 흔들리는 꽃범호 리더십

▲경기 지켜보는 이범호 감독1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화 이글스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 이범호 감독이 3회초 수비를 지켜보고 있다 연합뉴스

'디펜딩챔피언' KIA 타이거즈의 가을야구에 적신호가 켜졌다. KIA는 8월 17일 잠실구장에서 열린 '2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그' 두산 베어스와의 원정경기에서 2-4로 또다시 역전패를 당했다.



9위 두산과의 주말 3연전에서 충격적인 스윕패를 당한 KIA는 시즌 53승 4무 53패를 기록하며 KT 위즈(55승 4무 55패), NC 다이노스(51승 6무 51패)와 승차없이 공동 5위가 됐다. 8위 삼성 라이온즈(53승 2무 58패)와도 불과 2.5경기 차이다.



KIA는 두산과 3연전 내내 뒷문 불안으로 3연속 블론세이브에 이은 역전패를 당했다. 지난 15일 1차전에서는 5-4로 앞선 9회말 2사 2루에서 마지막 아웃카운트를 남기고 마무리 정해영의 폭투와 포수 한준수의 송구 실책으로 동점을 허용했고, 11회말 연장승부 끝에 안재석에게 끝내기 홈런을 맞았다. 16일 2차전에서는 3-2로 앞선 9회말 정해영이 1사 만루 위기를 내준 뒤 바뀐 투수 조상우가 김인태에게 끝내기 2루타를 내줬다.



정해영의 부진이 이어지자 이범호 KIA 감독은 17일 3차전을 앞두고 1군 엔트리에서 정해영을 전격 제외하는 결단을 내렸다. 정해영은 2021년부터 KIA의 주전 마무리로 활약하며 5시즌 연속 20세이브, 30세이브 이상 3회, 통산 147세이브를 기록한 국내 정상급 마무리 투수다. 하지만 올시즌에는 벌써 블론세이브를 6회나 저지르며 WHIP(이닝당 출루허용률) 1.56, 피안타율이 무려 .307에 이를만큼 고전하고 있는 모습이다.



특별한 상황이 아닌 이상, 가을야구 경쟁을 벌이는 시즌 막바지에 팀의 주전 마무리를 2군으로 내리는 것은 쉽지 않은 결정이다. 그만큼 정해영의 최근 구위 저하가 심각했다는 의미이기도 하다. 이범호 감독은 정해영이 부상이나 몸에 이상이 있는 것은 아니라고 밝히면서도 "마무리 투수라면 보직에 대한 열정과 책임감이 있어야 한다"며 이례적으로 쓴소리를 날리기도 했다.



보직 조정 하루 만에 또 불펜진 무너지며 역전패



이 감독은 정해영을 대체할 임시 마무리로 전상현을 낙점했다. 마무리 경험이 있는 셋업맨 조상우도 있었지만, 4승 6패 자책점 4.80으로 정해영 못지않게 부진한 상황이었다. 전상현은 이날 경기전까지 최근 11경기에서 11.1이닝간 무실점에 1세이브 4홀드로 호투하며 현재 KIA에서 가장 믿을 수 있는 불펜 자원이었다. 이 감독은 상황에 따라 승부처에 전상현을 조기등판시키고 9회는 집단 마무리 체제를 가동하는 불펜 총력전을 펼칠 수도 있다는 계획을 밝혔다.



하지만 이 감독의 구상이 무색하게 KIA는 17일 3차전에서도 불펜 때문에 역전패의 악몽을 벗어나지 못했다. 이날 KIA 선발 제임스 네일은 7이닝 무실점으로 호투하며 지난 5일 롯데전 6이닝 무실점, 12일 삼성전 7이닝 무실점에 이어 3경기 연속 눈부신 호투를 이어갔다. 하지만 KIA 타선이 1회 선취점을 뽑아낸 이후로는 추가득점에 번번이 실패하며 네일의 부담을 덜어주지 못했다.



불안한 리드를 이어가던 KIA는 결국 네일이 내려가고 8회부터 불펜진이 가동되자마자 두산에게 흐름을 내줬다. 두산의 선두타자였던 대타 강승호가 KIA 이준영에게 안타를 뽑아내자 이범호 감독은 1사 1루에서 결국 신임 마무리 전상현을 첫날부터 조기투입하는 강수를 뒀다. 전상현은 이번주에만 5일간 4번째 등판이었고, 전날에 이어 이틀째 연투였다.



부담스러운 상황에서 마운드에 오른 전상현은 첫 타자부터 양의지에게 2루타를 허용하며 1사 2·3루 위기에 몰렸다. KIA는 안재석을 자동 고의 4구로 내보내며 만루 작전으로 승부수를 걸었지만, 전상현은 김인태에게 동점 밀어내기 볼넷을 허용하며 결국 네일의 승리를 날리고 말았다. 이어 전상현은 조수행에게 역전 결승 2타점 우전 적시타까지 내주고 무너졌다. 여기에 포수 김태군의 악송구까지 나오면서 두산에게 한 이닝에만 4실점을 내주고 말았다.



보직이 바뀌자마자 연속이닝 무실점 기록이 허무하게 깨진 전상현은, 이날 0.2이닝 2피안타 2볼넷 1탈삼진 3실점(2자책점)으로 패전투수가 됐다. 시즌 5번째 블론세이브를 기록하며 자책점은 3.36으로 치솟았다. KIA는 9회초 마지막 공격에서 김태군이 솔로 홈런을 터뜨리며 2-4로 추격했지만 이미 기울어진 승부를 뒤집기에는 역부족이었다.



물론 기존 마무리 정해영을 2군으로 내려보내지 않았더라도 이미 이틀 연투를 한 뒤라 이날 경기에는 등판하기 어려운 상황이었다. 하지만 보직 조정을 단행한 지 하루 만에 불펜진이 또 무너지며 역전패를 당했다는 것은, 선수단 전체에 심리적으로 압박감을 가중시킬 수밖에 없다. 올 시즌 KIA의 불펜진의 평균자책점(5.06)과 이닝당 출루허용(WHIP·1.58)은 모두 9위로 리그 하위권에 그치고 있다.



3연속 불펜 방화와 역전패의 임팩트가 너무 강해서 가려졌지만, 알고보면 타선 부진도 심각했다. KIA 타선은 이틀 연속 두산의 어린 영건 투수들을 제대로 공략하지 못하며 어려운 경기를 자초했다.



16일 경기에서 2이닝 무실점을 기록하던 선발 최승용이 손톱 부상으로 갑자기 강판되고 두 번째 투수로 등판한 두산 윤태호는 이날이 데뷔 첫 1군 등판이었지만 4이닝 무실점의 역투를 펼치며 역전승의 밑거름을 놓았다. 또한 17일 경기에서 두산의 선발투수로 나선 제환유 역시 이날 경기가 1군 첫 선발등판이었다. 선발진의 무게감에서 워낙 차이가 컸기에 KIA가 압도적으로 유리해보였지만, 정작 KIA 타선은 1회에 1점을 뽑아냈을뿐, 5회까지 안타 2개, 사사구 3개를 얻어내는 데 그치며 제환유를 제대로 공략하지 못했고 에이스 네일의 호투마저 빛이 바랬다.



이제 사령탑 2년 차에 불과한 이범호 감독에게는 처음 겪어보는 어려운 난제들이 속출하고 있다. 김도영 등 핵심선수들의 연쇄부상 릴레이, 불펜진의 양적-질적 저하는, 이 감독이 지난해 우승을 차지했던 데뷔 첫 시즌에는 크게 고민할 필요가 없었던 문제들이다. 이 고비를 얼마나 현명하게 극복하는 모습을 보여주느냐에 따라, 올시즌 KIA의 가을야구도, 감독 이범호에 대한 평가도 달라질수 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고