사이트 전체보기
안치용의 영화적 사유 신발 때문에 도끼칼로 딸의 발 자른 엄마, 대사가 압권이네

Editor's Choice

본문듣기

신발 때문에 도끼칼로 딸의 발 자른 엄마, 대사가 압권이네

[안치용의 영화적 사유] <어글리 시스터>

안치용(carminedraco)
25.08.18 10:55최종업데이트25.08.18 10:56
(*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)

노르웨이 출신인 에밀리 블리치펠트 감독의 장편 데뷔작 <어글리 시스터>는 '신데렐라' 이야기를 해체해 바디 호러 장르로 재구성한 작품이다. 영화는 간명하게 주어진 동화의 선악 구도를 뒤집고, 무엇보다 가부장제 사회에서 여성이 겪는 고통과 압박을 풍자의 형식으로 흥미롭게 그린다. 여기서 가부장제 하에서 여성이 권력을 얻고 성공을 쟁취하기 위해 아름다움을 추구한다는 설정은 바디 호러를 끌어가는 원동력이 된다.

세 가지 버전의 '아름다움'

영화 <어글리 시스터>는 신데렐라 이야기의 급진적 다시쓰기에 해당한다. 이야기의 얼개는 신데렐라를 거의 차용했고, 여기에 주로 독일의 그림 형제 동화집에서 신체 훼손 등의 모티프를 가져와 호러 장르를 강화했다. 민간에 이미 존재하였을 것으로 보이는 원형 이야기를 텍스트로 고정해 재를 뒤집어쓴 소녀 신데렐라를 만든 이는 프랑스의 샤를 페로이다.

페로의 '상드리용 또는 작은 유리신(Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, 1697년)'은 유리구두가 초점이다. 페로 버전에서는 신체 훼손 장면이 나오지 않고 의붓자매들이 단지 유리구두를 신는 데 실패한다. 세계인에 각인된 신데렐라 이미지를 만든 디즈니의 장편 애니메이션(1950)과는, 낭만적인 해피엔딩과 화해를 내세웠다는 점에서 내용상 유사하다. 유리구두와 유리천장이 '유리'를 공유한 것엔 다른 맥락이 있지만 어쨌든 공교롭다.

<어글리 시스터>가 많이 참조한 그림 형제의 '아셴푸텔(Aschenputtel, 1812년)'에서는 신체훼손이 나온다. 두 의붓자매가 신발에 발을 맞추기 위해 각각 발가락과 뒤꿈치를 스스로 잘라낸다. 신발은 유리구두에서 황금신("diesem goldenen Schuh")으로 바뀐다.

영화 <어글리 시스터>는 그림 형제의 '아셴푸텔'을 계승해 신체 훼손을 포함하면서 더 강화한다. 신발에 발을 맞추기 위해 주인공 '엘비라'(레아 미렌)가 먼저 한 발의 발가락을 통으로 자르고, 이후 엄마가 기절한 엘비라의 나머지 발의 발가락을, 닭고기 손질하듯 잘라낸다. '아셴푸텔'에서 엄지발가락 하나를 자른 것에 비해 10배로 신체를 훼손한 셈이다.

<어글리 시스터>는 계모 딸들의 역할을 구분하기에, 언니 엘비라에게 집중해서 몸을 훼손하고 별도로 엄마의 역할을 많이 부여한다. 신발에 발을 맞추는 엽기 행각이 있기 전에 엘비라는 엄마의 '지도' 아래 성형수술을 받는다. 아름다움을 향한 욕망, 즉 권력을 향한 욕망이 가부장제하의 여성 본유의 특성이기도 하지만, 모성으로 조장되는 혹은 강요되는 폭력임을 보여준다.

도끼칼을 들고 딸의 다른 발에 붙은 발가락을 절단 내는 엄마의 행위와 관련한 대사는 가부장제의 모성에 관한 풍자이자 유머로 영화의 압권이다. 딸과 엄마에게 가능한 연대는 욕망의 연대일 뿐이며, 페미니즘에서 생각하는 그런 연대가 세대간에는 불가능함을 함축한 장면이다. 대부분 모성은 가부장제의 확산과 재생산 통로이다. 엄마는 남고 딸들이 떠나는 마지막 장면과도 연결된다.

'신데렐라'의 재해석

'어글리 시스터' 스틸사진
'어글리 시스터' 스틸사진해피송

'신데렐라' 이야기는 페로 같은 작가 한 사람의 창작물이 아닌, 수많은 전래 설화를 바탕으로 각색 및 윤색되었다. 기원전 1세기경의 이집트 로도피스 설화가 가장 오래된 원형으로 알려져 있다. 발에 맞는 신발을 통해 신분을 상승시킨다는 민화의 모티프는 전 세계에 걸쳐 존재한 것으로 보인다. 신발은 표면적으로 마법의 도구이지만, 동시에 여성의 순종과 종속을 상징하는 가부장제의 집단적 페티시즘으로 해석될 수 있다.

유리구두는 여성의 발을 작고 연약한 것으로 규정하며 움직임의 자유를 제약하는 도구이다. 유리구두는 걷기에 불편하고 깨지기 쉽기 때문에, 이 구두를 신는 여성은 독립적으로 또 활발하게 행동하는 데 어려움을 겪는다. 유리구두는 독립적이고 활동적인 여성보다 남성에 의해 보호받고 통제되는 연약한 존재가 가부장제 사회의 이상적인 여성상임을 은유한다.

신데렐라 이야기에서 왕자에게 간택 받는 사람을 신발을 통해 결정하게 한 구도는 여성의 몸을 조각조각 분리하여 그중 특정 부위, 즉 작고 연약한 발을 성적인 매력의 기준으로 삼는 페티시즘으로 받아들일 수 있다. 중국의 전족처럼, 발을 왜곡하고 통제함으로써 여성의 아름다움과 순종을 동시에 강조하는 가부장제 통제의 이면은 가부장제 집단무의식에서 발현한 페티시즘이다.

유리구두는 신데렐라가 잃어버린 물건의 의미를 넘어서 왕자가 신붓감을 검증하는 도구로 작동한다. 이 구두는 다른 모든 여성들을 배제하고 '진짜'만을 가려내는 통제 장치이다. 선별을 통해 획일적 기준을 제시하는 역할을 한다. 여성의 가치는, 인격은 물론이고 가부장제의 아름다움이란 통제적 기준을 넘어서 구두에 딱 맞는 발이라는 신체의 부위에 의해 결정된다. 여성이 오직 남성(왕자)이 제시한 기준에 부합해야 미인으로 인정받고 합당한 지위를 얻을 수 있다는 가부장제 사회의 성적 전형성의 묘사이자 비판이다.

달라진 캐릭터들

영화는 주인공을 아름다운 신데렐라가 아닌, 외모로 조롱받던 의붓동생 엘비라로 설정한다. 영화의 원제는 'The Ugly Stepsister'로 아마 '의붓'에 해당하는 'Step'을 한국어 제목에 반영하는 데 어려움을 겪어 '어글리 시스터'가 된 듯하다. 엘비라는 왕자의 사랑을 얻기 위해 아름다움을 갈망하고, 그 집착은 결국 자신의 신체를 훼손하는 광기로 이어진다.

아름다움 자체가 아니라 아름다움을 통한 신분상승이란 구도는 사실 엘비라에게 국한하지 않는다. 신데렐라 자체가 이 구도를 대표한다. 이 영화는 신데렐라 콤플렉스를 신데렐라의 대적자와 신데렐라 자신을 통해 적나라하게 까발린다.

영화는 신데렐라 역할인 '아그네스'(테아 소피 로흐 내스)를 통해 동화적 환상을 해체하고 가부장 사회의 굴레를 조명한다. 아그네스에게 마부 애인이 있음에도 왕자와 결혼을 당연시한다는 서사는 결혼이 사랑의 결실이 아닌 신분 상승과 생존을 위한 절대적 현실임을 드러낸다. 아그네스에게 일생의 사랑과 결혼 상대는 자의에 따라 저절로 구분된다. 아름다운 신데렐라 역시 해피엔딩에도 불구하고 이 시스템의 희생자임을 보여준다.

계모(아네 달 토르프) 또한 가부장제의 희생자이자 하수인이라는 인상적인 모습을 연기한다. 재혼부터 이후 영화의 모든 사건에 계모가 중요한 역할을 한다. 당연히 사악한 일을 저지르는데, 모두 딸을 위한 것이고 생존을 위한 것이다. 가부장제 사회에서 모든 엄마는 딸의 행복을 위해 기꺼이 또는 불가피하게 악인이 된다.

영화의 주요 세 여성 캐릭터는 각자의 위치에서 사회적 압박과 개체적 고통을 겪고 있음을 보여주며, 복합적이고 입체적인 가부장제 여성상을 제시한다.

에밀리 블리치펠트 감독은 영화를 통해 아름다움이란 무엇인가, 그리고 그 기준은 누가 정하는가 라는 근본적인 질문을 던지고 싶었다고 말한다. 영화는 "신데렐라의 성공 신화 뒤에 가려져 있던 여성들의 생존 경쟁과 고통을 드러내며, 모두가 '신데렐라의 구두'에 발을 맞추려 애쓰는 '계모의 딸들'일지도 모른다"는 메시지를 블리치펠트 감독은 전한다.

성(性)과 권력

'어글리 시스터' 스틸사진
'어글리 시스터' 스틸사진해피송

영화는 전반에 걸쳐 가부장제의 시선을 의도적으로 재현하지만, 특정 장면에서 가부장제의 깃발을 확고히 휘날리게 함으로써 풍자와 조롱을 분명히한다. 아그네스와 마부의 성관계 장면에서 카메라가 여성의 성기는 모호하게 접근한 반면, 마부의 남근을 확대해서 약간은 파스텔 톤으로 팝업해 보여주는 연출은 여성의 몸을 대상화하고 남근을 권력의 상징으로 부각하는 가부장제의 전형적인 시각을 노골적으로 표출한다.

이 장면은 성적인 묘사를 넘어, 성적인 행위가 남성 권력으로 기능함을 카메라 앵글이나 체위 등을 통해 적시한다. 현실의 남녀 계급은 성행위에서 역전된다. 가부장제의 앵글에서 남성은 언제나 여성보다 우월하다. 또한 성기노출을 감행한 이 장면은 신데렐라를 '방종한' 여자로 만들겠다는 연출 의도를 보여준다.

왕자의 키스 같은 이른 바 순수한 사랑을 뜻하는 사이비 낭만의 요소를 덜어내고 현실의 성 관계를 묘사함으로써 신데렐라에게서 동화적 요소를 지워버린다. 썩어가는 아버지의 시신에서 나온 벌레가 드레스에 쓰일 실을 잣는다는 설정 등은 가부장제 비판과 함께 가부장제하 여성의 적응과 복종을 발가벗긴다.

조롱과 각성, 그리고 노라?

잔혹한 바디 호러물에 코미디 요소를 적극적으로 활용한다. 아름다움을 향한 강박과 그것을 이용한 신분상승 기도가 얼마나 비합리적이고 우스꽝스러운지를 보여주려는 의도다. 체중관리를 위해 촌충을 키우거나 신체를 훼손하는 극단적 장면은 희화화를 염두에 두었다기보다, 가부장제가 여성에게 강요하는 미의 기준이 얼마나 황당하고 폭력적인지를 조롱하고 풍자하는 유효한 도구이다. 호러와 코미디의 충돌과 종합으로 만들어진 기괴한 블랙코미디는 관객에게 불편한 웃음을 유발하며, 영화의 메시지를 더욱 강렬하게 전달하는 기능을 수행한다.

영화의 결말은 다른 의미의 해피엔딩이다. 주인공 엘비라가 많은 대가를 치르고 마침내 가부장제를 탈피하는 각성을 담았다. 엘비라가 살이 찌는 것을 방지하기 위해 자발적으로 몸 안에 촌충을 키우고, 마지막에 동생의 도움으로 그 기다란 벌레를 몸에서 빼내는 장면은 가부장제가 제시한 가짜 아름다움이란 허상에 매몰돼 스스로를 파괴한 지난날과 단절을 상징한다. 촌충은 여성이 가부장제를 내면화한 상징물이다.

동생의 도움으로 몸 안에서 끄집어낸 촌충을 새들이 쪼아먹는다. '아셴푸텔'에서 새들이 의붓자매들의 눈을 쪼아먹지만, <어글리 시스터>에서는 엘비라의 입으로 뽑아낸 촌충을 먹는다. 이 영화를 더 잘 이해하려면 '아셴푸텔'의 대응 내용을 파악하고 있으면 좋다. 감독이 제법 공들여 촌충을 쪼아먹는 장면을 보여주는 이유다. 앞부분 아그네스의 정사 장면에서 팝업한 남근과 연결지어 해석하면 전체적인 맥락이 드러난다.

엄마는 여전히 남자가 누워 있는 침대에 남고 엘비라가 동생의 도움으로 계부의 집을 떠나는 장면은 촌충 제거와 함께 영화의 핵심이다.

여성의 성을 도구화하고 대상화하는 가부장제의 추악한 현실이 남성에 의한 폭력이지만 여성의 자발적 수용이기도 하다는 성찰을 담아낸 영화는, 엘비라가 동생과 함께 집을 떠나는 결말에서 헨리크 입센의 희곡 '인형의 집'을 떠올리게 한다. "밖에서 현관문이 닫히는 소리가 들린다"('인형의 집')와 같은 간접적 표명이 아니라 자매가 한 말에 올라타 계부의 집에 다른 남자와 엄마를 남겨두고 활기차게 떠나는 모습을 직접적으로 관객에게 보여준다.

<어글리 시스터>는 전통적인 동화 서사를 전복하고, 가부장제 사회의 미의 기준이 여성에게 가하는 폭력을 바디 호러라는 장르를 통해 비판한다. 영화가 쓴 새로운 동화가 더 이상 왕자의 구두에 발을 맞추려 애쓰는 이야기가 아닐 것이라는 데에 이론이 없다.

신데렐라의 의붓자매(Stepsister)를 주인공으로 한 동화의 '어글리'한 다시쓰기는 성공적이었다. 20일 개봉.

안치용 영화평론가
덧붙이는 글 이 기사는 르몽드디플로마티크에도 실립니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
어글리시스터 신데렐라 그림형제 신데렐라콤플렉스 안치용
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
안치용 (carminedraco) 내방

문학, 영화 등 예술을 평론하고, 다음 세상을 사유한다. 다양한 연령대 사람들과 세계문학과 인문학 고전을 함께 읽고 대화한다. 나이 들어 신학을 공부했다. 사회적으로는 지속가능성과 사회책임 의제화에 힘을 보태고 있다. ESG연구소장. 아주대 융합ESG학과 특임교수, 영화평론가협회/국제영화비평가연맹 회원.

이 기자의 최신기사 야쿠자 된 제자 위해 목숨까지 내놓은 그녀 호불호 갈린 이유
top