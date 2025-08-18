신발 때문에 도끼칼로 딸의 발 자른 엄마, 대사가 압권이네

(*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)
노르웨이 출신인 에밀리 블리치펠트 감독의 장편 데뷔작 <어글리 시스터>는 '신데렐라' 이야기를 해체해 바디 호러 장르로 재구성한 작품이다. 영화는 간명하게 주어진 동화의 선악 구도를 뒤집고, 무엇보다 가부장제 사회에서 여성이 겪는 고통과 압박을 풍자의 형식으로 흥미롭게 그린다. 여기서 가부장제 하에서 여성이 권력을 얻고 성공을 쟁취하기 위해 아름다움을 추구한다는 설정은 바디 호러를 끌어가는 원동력이 된다.
세 가지 버전의 '아름다움'
영화 <어글리 시스터>는 신데렐라 이야기의 급진적 다시쓰기에 해당한다. 이야기의 얼개는 신데렐라를 거의 차용했고, 여기에 주로 독일의 그림 형제 동화집에서 신체 훼손 등의 모티프를 가져와 호러 장르를 강화했다. 민간에 이미 존재하였을 것으로 보이는 원형 이야기를 텍스트로 고정해 재를 뒤집어쓴 소녀 신데렐라를 만든 이는 프랑스의 샤를 페로이다.
페로의 '상드리용 또는 작은 유리신(Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, 1697년)'은 유리구두가 초점이다. 페로 버전에서는 신체 훼손 장면이 나오지 않고 의붓자매들이 단지 유리구두를 신는 데 실패한다. 세계인에 각인된 신데렐라 이미지를 만든 디즈니의 장편 애니메이션(1950)과는, 낭만적인 해피엔딩과 화해를 내세웠다는 점에서 내용상 유사하다. 유리구두와 유리천장이 '유리'를 공유한 것엔 다른 맥락이 있지만 어쨌든 공교롭다.
<어글리 시스터>가 많이 참조한 그림 형제의 '아셴푸텔(Aschenputtel, 1812년)'에서는 신체훼손이 나온다. 두 의붓자매가 신발에 발을 맞추기 위해 각각 발가락과 뒤꿈치를 스스로 잘라낸다. 신발은 유리구두에서 황금신("diesem goldenen Schuh")으로 바뀐다.
영화 <어글리 시스터>는 그림 형제의 '아셴푸텔'을 계승해 신체 훼손을 포함하면서 더 강화한다. 신발에 발을 맞추기 위해 주인공 '엘비라'(레아 미렌)가 먼저 한 발의 발가락을 통으로 자르고, 이후 엄마가 기절한 엘비라의 나머지 발의 발가락을, 닭고기 손질하듯 잘라낸다. '아셴푸텔'에서 엄지발가락 하나를 자른 것에 비해 10배로 신체를 훼손한 셈이다.
<어글리 시스터>는 계모 딸들의 역할을 구분하기에, 언니 엘비라에게 집중해서 몸을 훼손하고 별도로 엄마의 역할을 많이 부여한다. 신발에 발을 맞추는 엽기 행각이 있기 전에 엘비라는 엄마의 '지도' 아래 성형수술을 받는다. 아름다움을 향한 욕망, 즉 권력을 향한 욕망이 가부장제하의 여성 본유의 특성이기도 하지만, 모성으로 조장되는 혹은 강요되는 폭력임을 보여준다.
도끼칼을 들고 딸의 다른 발에 붙은 발가락을 절단 내는 엄마의 행위와 관련한 대사는 가부장제의 모성에 관한 풍자이자 유머로 영화의 압권이다. 딸과 엄마에게 가능한 연대는 욕망의 연대일 뿐이며, 페미니즘에서 생각하는 그런 연대가 세대간에는 불가능함을 함축한 장면이다. 대부분 모성은 가부장제의 확산과 재생산 통로이다. 엄마는 남고 딸들이 떠나는 마지막 장면과도 연결된다.
'신데렐라'의 재해석