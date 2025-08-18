신발 때문에 도끼칼로 딸의 발 자른 엄마, 대사가 압권이네

▲'어글리 시스터' 스틸사진 해피송

영화는 전반에 걸쳐 가부장제의 시선을 의도적으로 재현하지만, 특정 장면에서 가부장제의 깃발을 확고히 휘날리게 함으로써 풍자와 조롱을 분명히한다. 아그네스와 마부의 성관계 장면에서 카메라가 여성의 성기는 모호하게 접근한 반면, 마부의 남근을 확대해서 약간은 파스텔 톤으로 팝업해 보여주는 연출은 여성의 몸을 대상화하고 남근을 권력의 상징으로 부각하는 가부장제의 전형적인 시각을 노골적으로 표출한다.



이 장면은 성적인 묘사를 넘어, 성적인 행위가 남성 권력으로 기능함을 카메라 앵글이나 체위 등을 통해 적시한다. 현실의 남녀 계급은 성행위에서 역전된다. 가부장제의 앵글에서 남성은 언제나 여성보다 우월하다. 또한 성기노출을 감행한 이 장면은 신데렐라를 '방종한' 여자로 만들겠다는 연출 의도를 보여준다.



왕자의 키스 같은 이른 바 순수한 사랑을 뜻하는 사이비 낭만의 요소를 덜어내고 현실의 성 관계를 묘사함으로써 신데렐라에게서 동화적 요소를 지워버린다. 썩어가는 아버지의 시신에서 나온 벌레가 드레스에 쓰일 실을 잣는다는 설정 등은 가부장제 비판과 함께 가부장제하 여성의 적응과 복종을 발가벗긴다.



조롱과 각성, 그리고 노라?



잔혹한 바디 호러물에 코미디 요소를 적극적으로 활용한다. 아름다움을 향한 강박과 그것을 이용한 신분상승 기도가 얼마나 비합리적이고 우스꽝스러운지를 보여주려는 의도다. 체중관리를 위해 촌충을 키우거나 신체를 훼손하는 극단적 장면은 희화화를 염두에 두었다기보다, 가부장제가 여성에게 강요하는 미의 기준이 얼마나 황당하고 폭력적인지를 조롱하고 풍자하는 유효한 도구이다. 호러와 코미디의 충돌과 종합으로 만들어진 기괴한 블랙코미디는 관객에게 불편한 웃음을 유발하며, 영화의 메시지를 더욱 강렬하게 전달하는 기능을 수행한다.



영화의 결말은 다른 의미의 해피엔딩이다. 주인공 엘비라가 많은 대가를 치르고 마침내 가부장제를 탈피하는 각성을 담았다. 엘비라가 살이 찌는 것을 방지하기 위해 자발적으로 몸 안에 촌충을 키우고, 마지막에 동생의 도움으로 그 기다란 벌레를 몸에서 빼내는 장면은 가부장제가 제시한 가짜 아름다움이란 허상에 매몰돼 스스로를 파괴한 지난날과 단절을 상징한다. 촌충은 여성이 가부장제를 내면화한 상징물이다.



동생의 도움으로 몸 안에서 끄집어낸 촌충을 새들이 쪼아먹는다. '아셴푸텔'에서 새들이 의붓자매들의 눈을 쪼아먹지만, <어글리 시스터>에서는 엘비라의 입으로 뽑아낸 촌충을 먹는다. 이 영화를 더 잘 이해하려면 '아셴푸텔'의 대응 내용을 파악하고 있으면 좋다. 감독이 제법 공들여 촌충을 쪼아먹는 장면을 보여주는 이유다. 앞부분 아그네스의 정사 장면에서 팝업한 남근과 연결지어 해석하면 전체적인 맥락이 드러난다.



엄마는 여전히 남자가 누워 있는 침대에 남고 엘비라가 동생의 도움으로 계부의 집을 떠나는 장면은 촌충 제거와 함께 영화의 핵심이다.



여성의 성을 도구화하고 대상화하는 가부장제의 추악한 현실이 남성에 의한 폭력이지만 여성의 자발적 수용이기도 하다는 성찰을 담아낸 영화는, 엘비라가 동생과 함께 집을 떠나는 결말에서 헨리크 입센의 희곡 '인형의 집'을 떠올리게 한다. "밖에서 현관문이 닫히는 소리가 들린다"('인형의 집')와 같은 간접적 표명이 아니라 자매가 한 말에 올라타 계부의 집에 다른 남자와 엄마를 남겨두고 활기차게 떠나는 모습을 직접적으로 관객에게 보여준다.



<어글리 시스터>는 전통적인 동화 서사를 전복하고, 가부장제 사회의 미의 기준이 여성에게 가하는 폭력을 바디 호러라는 장르를 통해 비판한다. 영화가 쓴 새로운 동화가 더 이상 왕자의 구두에 발을 맞추려 애쓰는 이야기가 아닐 것이라는 데에 이론이 없다.



신데렐라의 의붓자매(Stepsister)를 주인공으로 한 동화의 '어글리'한 다시쓰기는 성공적이었다. 20일 개봉.



안치용 영화평론가



