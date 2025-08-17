성남 FC의 끈질긴 축구, K리그2 선두 인천 또 무너뜨리다

Ohmynews, 심재철

25분 39초, 성남 FC 이정빈의 오른발 직접 프리킥 골이 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼를 통과하며 빨려들어가는 순간지난 3월 9일 탄천 종합운동장에서 인천 유나이티드 FC에 시즌 첫 쓴맛을 알려준 성남 FC는 그 결과가 결코 우연이 아니었다는 것을 이번 어웨이 게임에서도 분명히 보여줬다. 이번에도 이정빈이 친정 팀 인천 유나이티드 골문을 멋지게 열어냈고 최종 점수판도 2-1 그대로였다. 토요일 밤 9천 명이 넘게 찾아온 홈팬들 앞에서 1부리그 승격을 향한 자신감 넘치는 슬로건을 발표한 K리그2 선두 인천 유나이티드가 멋쩍은 결과를 받아든 셈이다.전경준 감독이 이끌고 있는 성남 FC가 16일(토) 오후 8시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2025 K리그2 인천 유나이티드 FC와의 어웨이 게임에서 주장 후이즈를 비롯하여 레안드로, 프레이타스 트리오의 알토란 활약에 힘입어 2-1로 짜릿한 승리를 거두고 최근 7게임 연속 무패(3승 4무 8득점 5실점) 기록을 이어나가며 8위까지 순위표를 다시 끌어올렸다.홈 팀 인천 유나이티드는 지난 3월 초 탄천에서 당한 1-2 패배의 아픔을 되갚아주겠다며 승리 의지를 드러냈지만 성남 FC가 어정쩡한 중위권 팀이 아니라는 것을 다시 한 번 실감해야 했다. 인천 유나이티드의 후방 빌드 업이 불안하다는 것을 잘 알고 있는 성남 FC가 3월 9일처럼 매섭게 전방 압박을 펼친 것이 효과를 본 것이다.성남 FC의 이 선택이 18분 만에 첫 골을 열어냈다. 왼쪽 측면 미드필더 이준상이 강한 압박으로 공을 가로챈 직후 후이즈의 오른발 노마크 슛이 인천 유나이티드 골문을 시원하게 흔든 것이다. 하지만 오현진 주심이 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 인천 유나이티드 김성민을 향한 성남 FC 이준상의 반칙을 잡아내며 이 골을 취소시켰다.실점으로 기록된 것은 아니지만 후방 빌드 업 실수로 큰 위기를 맞았던 홈 팀 인천 유나이티드는 24분에 위험 지역에서 최승구가 반칙을 저지르는 바람에 성남 FC에게 본격적으로 끌려가기 시작했다. 인천 유나이티드 골 라인으로부터 약 26미터 거리에서 얻은 직접 프리킥을 성남 FC 이정빈이 오른발 감아차기(25분 39초)로 기막히게 꽂아 넣은 것이다.지난 3월 9일 탄천 종합운동장에서도 감각적인 왼발 발리골을 터뜨리며 친정 팀 인천 유나이티드를 울렸던 이정빈이 이번에는 더 완벽한 골 감각을 자랑한 순간이다. 2017년 인천 유나이티드 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔하여 바로 이곳에서 3시즌 29게임(1골)을 뛴 이정빈이기에 더 복잡한 감정이 밀려오는 듯 보였다.