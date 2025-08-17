톰 크루즈, 트럼프가 선정한 '케네디센터 공로상' 거절

워싱턴포스트

톰 크루즈의 케네디센터 공로상 거부를 보도하는 <워싱턴포스트>할리우드 스타 톰 크루즈가 도널드 트럼프 미국 대통령이 선정한 '케네디센터 공로상'(Kennedy Center Honors) 수상을 거절한 것으로 알려졌다.미 일간 <워싱턴포스트>는 16일(현지시각) 케네디센터 전현직 직원들을 인용해 톰 크루즈가 공로상 수상 제안을 받았으나 일정 문제를 이유로 거절했다고 보도했다.케네디센터 공로상은 존 F. 케네디 전 대통령의 이름을 딴 케네디 공연예술센터가 1978년부터 매년 미국을 대표하는 문화예술인을 선정해 수여하며, 현직 대통령이 시상식에 참석하는 것이 관례일 정도로 최고의 권위를 인정받고 있다.그러나 트럼프 대통령은 케네디센터가 진보 의제를 내세운다고 비판하면서 지난 2월 이사회를 친보수 성향 인사들로 교체했으며, 자기가 직접 이사장이 됐다.지난 13일에는 올해 수상자로 할리우드 배우 실베스터 스탤론, 하드록 밴드 키스(Kiss), 뮤지컬 배우 마이클 크로퍼드, 컨트리 음악 전설 조지 스트레이트, 디스코 음악으로 유명한 글로리아 게이너를 직접 발표했다. 또한 자신이 오는 12월 열리는 시상식의 진행을 맡겠다고 했다.트럼프 대통령은 "올해 수상자 선정에 내가 98% 관여했다"라며 "마음에 안 드는 후보는 탈락시켰다. 깨어 있는 인사(wokester·진보 성향 인사에 대한 비판적 용어)도 있었다"라고 말했다.그는 "상을 거절한 사람들도 있었다"라며 "아주 정신 나간 사람들"이라고 비난하기도 했다. 그러면서 "나도 이 상을 받고 싶었지만 한 번도 받지 못했다. 차라리 내가 나에게 주겠다"라면서 농담하기도 했다.