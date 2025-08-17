"소녀상 옆에서 일장기 휘두르는 청년, 충격이었죠"

▲
김건우 PD이영광
지난 12일 MBC < PD수첩 >에서는 광복 80주년을 맞아 특집으로 '극우의 교실침투작전' 편이 방송되었다. 일본 대사관 앞에서 소녀상 철거를 주장하는 이들과 일본 극우 정당인 참정당 모습을 보여주며 시작한 이날 방송에서는 리박스쿨 문제 등 극우가 어떻게 교실에 침투해서 왜곡된 역사교육을 시키는지와 함께 일본 극우 정당인 참정당에 대해 담았다.
방송으로 다 담지 못한 취재 이야기가 있을 것 같아 지난 12일 서울 MBC 사옥에서 해당 회차를 연출한 김건우 PD를 만났다. 다음은 김 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"왜 이런 행동 하는 젊은이들이 생겨났을까 하는 의문"
- 방송 끝낸 소회가 어때요? 광복 80주년 방송이었는데.
"광복 80주년 특집 방송을 준비하면서 어떤 아이템을 다뤄야 할지 많이 고민했습니다. 최종적으로 저희에게 가장 큰 충격으로 다가왔던 건 프롤로그에서도 보여드렸듯이 소녀상 옆에서 일장기 휘두르는 젊은 청년들의 모습이었습니다. 왜 이런 행동 하는 젊은이들이 생겨났을까 하는 의문이 들었습니다.
최근 불거진 '리박스쿨' 사태에서 드러난 친일 사관 교육도 큰 문제라고 생각했습니다. 정치 세력이 교육이라는 수단으로 미래 세대에게 특정 역사관을 주입하고, 이를 통해 자신들의 정치적 목적을 달성하려 하는 것은 아닌지 그 가능성을 탐구하고 싶었습니다.
이 과정에서 교회 역시 설교나 기독 대안학교에서 대안적 역사관을 가르치는 공간으로 기능하고 있다는 것을 발견하여 취재 범위가 매우 넓었습니다. 결론적으로 방송에서는 초점을 맞춰 정리했지만, 취재 과정에서 많은 고민과 배움을 얻은 회차였습니다."
- 일본 대사관 앞에서 벌어지는 극우들의 모습과 일본 참정당을 프롤로그로 담으셨잖아요. 왜 이렇게 구성했어요?
"프롤로그에 가장 충격적인 장면을 제일 먼저 담아야겠다는 생각에 소녀상 옆에서 일장기 들고 소녀상 철거 주장하는 집단을 먼저 보여주었습니다. 이들이 도대체 어떤 이야기를 하는지, 그리고 이것이 광복 80주년인 현재에 어떤 의미를 가지는지 이야기하고 싶었습니다.
일본과 이 장면을 나란히 배치한 의도는, 저희가 이번에 집중한 아베 정권하의 역사 수정주의 교육 이후에 탄생한 '아베 키즈'들이 참정당이라는 새로운 극우 정당을 통해 대변되고 있다고 생각했기 때문입니다. 같은 주제 의식 아래, 참정당의 청년 정치인 가미야 쇼헤이가 전쟁 피해의 아픔이 있는 오키나와에서 역사 왜곡 발언을 하는 모습을 보여주었습니다. 그는 태평양 전쟁을 '대동아 전쟁'이라고 표현하고 일본이 일으킨 전쟁이 아니라고 주장했는데, 이 발언이 소녀상 옆에서 일장기 흔드는 모습과 겹쳐 보여 두 장면을 병렬적으로 구성해 봤습니다."
- 소녀상 철거를 주장하는 이들은 정말 성노예가 없었다고 생각하는지 아니면 다른 의도가 있을까요?
"제가 일장기 든 청년분과 1시간 넘게 대화를 나눠본 결과, 그것은 신념에 가깝다는 인상을 받았습니다. 이들은 주류 역사관이 좌편향되어 있다고 생각하며, 일부의 사실을 통해 자신들만의 역사관을 구축하고 있는 것으로 보였습니다. 실제 강제적으로 동원된 일본군 '위안부' 피해자가 존재하고, 취업 사기 등 반강제적인 방법으로 동원된 역사가 엄연히 있습니다. 하지만 이들은 이런 역사적 사실을 부정하고 일부의 사실만으로 주장을 펼치고 있어 문제가 있다고 봅니다."
- 리박스쿨이 나오잖아요. 리박스쿨에 대해 처음 보도 나왔을 때 어떻게 봤어요?
"이승만, 박정희 찬양 자체는 사실 익숙한 이야기입니다. 그래서 처음 보도를 접했을 때는 심각성을 크게 느끼지 못했던 것 같습니다. 하지만 이번 취재 통해 리박스쿨의 진짜 중요한 의미는 '아이들을 가르쳤다'는 문제인 것 같다는 생각이 들었습니다. 리박스쿨의 메커니즘은 애국심이 넘치는 우파 청년을 댓글 부대로 모집하여, 이들에게 이승만, 박정희, 일본에 대한 왜곡된 역사 교육을 시킵니다. 그리고 이 청년들이 아스팔트에 나가 활동하거나, 방과 후 학교 강사로 파견되어 아이들에게 그런 역사관을 스며들게 만드는 방식을 채택하고 있었습니다. 미래 세대에게 영향을 주려는 이 부분에 대해 큰 위기감을 느꼈습니다."
- 리박스쿨은 7년 정도 된 거로 알아요. 근데 역사 왜곡이 어제오늘 일은 아니잖아요. 그럼, 리박스쿨 이전에도 뭐가 있었을까요?
"이론적인 바탕이 된 것은 '이승만 학당'입니다. 더 이전으로 거슬러 올라가면 이 모든 것의 뿌리에는 '뉴라이트 역사관'이 있습니다. 뉴라이트 역사관의 이론적 토대는 낙성대경제연구소에서 만들어졌는데, 주된 사상은 식민사관입니다. 낙성대경제연구소는 일본 제국주의의 폐해를 축소하고, 그에 반대되는 논리들을 연구로 개발했습니다."
- 그러면 그들의 목격은 뭘까요? 그렇게 해서 얻는 이익이 있으니 그렇게 할 것 같거든요.
"저는 정치적 신념이라고 생각합니다. 저희 방송에서 다루지는 못했지만, 전우용 교수님은 뉴라이트의 인간관을 '인간이 대의나 명분보다 이익을 최우선시한다'는 경제학적 인간관에 기반하고 있다고 분석하셨습니다. 이러한 믿음이 기회주의적인 행동으로 이어지고, 현실적인 이익이 더 중요하다고 생각하는 방식에 반영되는 것 같습니다."
- 문제는 리박스쿨에서 늘봄 교사 자격증 주는 거 같거든요. 리박스쿨은 시민단체일 뿐인데 어떻게 주는 걸까요?
"기본적으로 리박스쿨은 늘봄 교사 자격증을 주는 기관이 아니고, 줄 수도 없습니다. 리박스쿨 자체도 심사 공모 과정에서 통과한 적이 없습니다. 손효숙 대표는 '글로리 사회적 협동조합'을 통해 늘봄 학교 사업 공모에 두 번이나 탈락했습니다.
손 대표가 택한 우회적인 방식은, 딸 김은총씨가 대표로 있는 '한국 늘봄교육연합회'라는 단체를 통해서였습니다. 이 단체가 서울교대와 MOU를 맺었고, 이를 경유하여 늘봄 강사 자격증을 발급할 수 있는 기관이 되었습니다. 또한 '한국 컨설팅 교육연구원'과 같은 기관을 통해서도 자격증을 발급했는데, 이와 같은 우회적인 방식을 쓰고 있었습니다."
- 방송 보니까 역사 교육은 의무로 받는 것 같아요.
"그렇습니다. 최혜정 기자가 리박스쿨에 '댓글 부대' 알바로 지원해 들어갔을 때, 손효숙 대표가 1시간가량 한국 현대사 강의를 했다고 했습니다. 이후 늘봄 강사 자격증 취득을 위해 특정 강의를 필수로 들어야 한다고 했는데, 이 강의의 내용이 바로 '계기 교육과 한국사'였습니다. 제주 4.3 사건에 대한 역사 왜곡 등 편향적인 시각을 가진 강의였던 것으로 보입니다."
- 문제가 된 후에도 리박스쿨 출신 늘봄학교 강사가 있나요?
"문제가 된 이후 다수의 강사가 계약 종료된 것으로 교육부는 판단하고 있는 것 같습니다. 하지만 남아있는 사람들도 있을 수 있습니다. 교육부의 입장은 늘봄 강사들이 미술이나 음악 활동 등 '창의 체험활동' 하는 것이기 때문에 역사 교육 할 틈이 없다고 보고 있습니다."
- 그럼, 교육부의 말대로 음악이나 미술 같은 거 가르치는 강사는 문제없을까요?
"뉴스타파 최혜정 기자의 잠입 취재 녹취록 보면 손효숙 대표가 직접 밝힙니다. 이런 창의 체험활동 지도사나 보드게임 강사는, 궁극적 목표인 '올바른 역사 교육'을 위한 우회로에 불과합니다. 아이들과 만날 수 있는 접점을 만들어 역사관을 교육하겠다는 목적이 명확하기 때문에 문제가 있다고 봅니다."
"취재하면서 교육이 얼마나 중요한지 처음으로 체감"