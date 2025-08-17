"소녀상 옆에서 일장기 휘두르는 청년, 충격이었죠"

이영광

- 방송 끝낸 소회가 어때요? 광복 80주년 방송이었는데.

- 일본 대사관 앞에서 벌어지는 극우들의 모습과 일본 참정당을 프롤로그로 담으셨잖아요. 왜 이렇게 구성했어요?

- 소녀상 철거를 주장하는 이들은 정말 성노예가 없었다고 생각하는지 아니면 다른 의도가 있을까요?

- 리박스쿨이 나오잖아요. 리박스쿨에 대해 처음 보도 나왔을 때 어떻게 봤어요?

- 리박스쿨은 7년 정도 된 거로 알아요. 근데 역사 왜곡이 어제오늘 일은 아니잖아요. 그럼, 리박스쿨 이전에도 뭐가 있었을까요?

- 그러면 그들의 목격은 뭘까요? 그렇게 해서 얻는 이익이 있으니 그렇게 할 것 같거든요.

- 문제는 리박스쿨에서 늘봄 교사 자격증 주는 거 같거든요. 리박스쿨은 시민단체일 뿐인데 어떻게 주는 걸까요?

- 방송 보니까 역사 교육은 의무로 받는 것 같아요.

- 문제가 된 후에도 리박스쿨 출신 늘봄학교 강사가 있나요?

- 그럼, 교육부의 말대로 음악이나 미술 같은 거 가르치는 강사는 문제없을까요?

- 뉴라이트의 대부라 불리는 김진홍 목사 만나러 가니 인요한 의원 등이 있었잖아요. 어떤 관계인 건가요 ?

"김진홍 목사님을 뵙기 위해 예배만이라도 보러 가도 되겠냐고 찾아갔는데, 인요한 의원이나 전한길 전 강사가 자연스럽게 들어오는 모습 보며 이들이 정기적으로 만남을 갖고 있음을 알 수 있었습니다. 김진홍 목사님께서 연로하심에도 불구하고 여전히 뉴라이트 계열과 우파 진영에 강한 영향력 미치고 있다는 걸 보여주는 단적인 장면이라고 생각했습니다."



- 김진홍 목사는 뉴라이트에서 식민사관은 주류가 아니라고 하지만 김 목사가 이사장으로 있는 역사연구원에 친일 사관 강사가 다수라고 나와요, 김 목사는 이에 대해 뭐라고 하나요?

"김진홍 목사님은 뉴라이트 보수 세력 중에도 친일사관에 입각하여 일본 제국주의의 폐해를 지나치게 축소한 사람들이 일부 있지만, 이는 '한 줌'에 불과하며 보수 세력 전체가 그런 것은 아니라고 답했습니다. 김 목사님은 아마 그 역사연구원을 올바른 역사 교육과 교과서 만들기 위한 하나의 토론장으로 생각하셨을 것이고, 자유로운 학문과 사상의 장에서 다양한 의견이 나오는 걸 자연스러운 일로 보셨을 것 같습니다."



- 그럼, 김진홍 목사는 식민 사관에 동의를 안 하는 걸까요? 아니면 말만 그렇게 하는 걸까요?

"제가 느끼기에 김진홍 목사님은 식민사관에 동의하지 않는 것 같습니다. 이명박, 박근혜 정부 때 뉴라이트 계열의 역사 교과서 국정화 시도가 강한 반일 감정으로 인해 역풍을 맞은 후, 뉴라이트 세력도 전략을 바꾼 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다."



- 일본 참정당 취재는 어떻게 하게 된 건가요?

"사전 취재 과정에서 게이센여학원대학 이영채 교수님으로부터 일본에서 극우 정당인 참정당이 부상한다는 소식을 들었습니다. 한국의 리박스쿨처럼 미래 세대를 왜곡된 역사관으로 포섭하려는 시도가 성공했을 때의 미래가 일본의 참정당이라고 생각하여 취재하게 되었습니다."



- 참정당의 슬로건이 일본인 퍼스트라고 해요. 미국 트럼프 행정부도 아메리카 퍼스트를 말하잖아요. 비슷한 걸까요?

"참정당의 가미야 소헤이 대표가 트럼프 모델을 따와서 '일본인 퍼스트'라는 슬로건을 만든 것이기 때문에 사실상 유사하다고 할 수 있습니다. 이들의 정책도 외국인 혐오를 중심으로 한 이민자 추방 정책이나 스파이 방지법 등 트럼프 행정부의 반 이민정책과 매우 유사합니다."



- 가미야 쇼헤이 첨정당 대표 만나려고 했지만 안 된 거잖아요. 어떤 상황이었나요?

"참정당 공보실에 가미야 소헤이 대표 인터뷰 요청을 사전에 해뒀습니다. 코디네이터를 통해 타운홀 미팅 현장에서 직접 물어보겠다는 의사를 전달했으나, 저희가 방문하기 하루 전인 8월 1일에 참정당 스캔들이 터졌습니다. 한 기자가 참정당 비판하는 기사 쓴 걸 두고 그를 프레스 라인에서 배제한 문제 때문에 공식적인 항의 절차가 진행돼 참정당이 긴급 기자회견을 열었는데, 이 과정에서 참정당이 당분간 모든 미디어의 취재를 거부하는 일이 발생했습니다. 이 스캔들이 없었다면 인터뷰에 응해줬을 수도 있는데, 이 상황 때문에 인터뷰를 할 수 없었죠."



- 아쉽겠네요?

"아쉽기는 합니다. 하지만 왜 인터뷰가 거부되었는지 추적하는 과정에서 다른 중요한 사실들을 발견할 수 있었습니다. 참정당 지지자가 외국인 혐오 반대를 외치는 시민 활동가에게 한국인 혐오 표현인 '주고엔 고짓센' 쓴 사건을 비판하는 기사 쓴 기자를 배제하려 했다는 걸 알게 되었고, 이를 통해 참정당의 외국인 차별 정책의 문제에 대해 더 깊이 다룰 수 있었습니다."



- 엔딩에 한중일 학생들의 역사 캠프를 담으셨잖아요. 의도가 있을까요?

"방송이 너무 비관적으로 끝나지 않으면 좋겠다는 의도가 있었습니다. 미래 세대가 정치 세력에 의해 포섭되는 위기를 보여주는 것에서 그치지 않고, '올바른 역사 교육이란 무엇인가'에 대한 하나의 답을 제시하고 싶었습니다. 고지아 요코 선생님 말씀처럼, 서로 다른 가치관과 역사적 사실들이 부딪히면서 아이들 스스로 본인의 역사관을 정립해 나가는 과정이 올바른 역사관 정립의 핵심이라고 생각합니다."



- 취재하며 느낀 점이 있을까요?

"취재하면서 교육이 얼마나 중요한지 처음으로 체감했습니다. 기독 대안학교나 유튜브 같은 다양한 통로를 통해 10대, 20대들이 어떤 영향을 받고 있는지에 대해 더 깊이 취재해 보고 싶다는 생각이 들었습니다."



- 취재했는데 방송에 못 담은 게 있을까요?

"있습니다. 기독 대안학교와 관련된 내용들입니다. 주요 목사님들을 만나 인터뷰한 내용이었고, 그들의 세계관과 역사관 교육 방식에 대한 내용들을 다루지 못했습니다. 또한, 유튜브 관련 내용도 담지 못했습니다. 여러 전문가로부터 사이버상에서 벌어지는 역사 왜곡에 대해 많은 이야기를 들었지만, 이번 방송에는 포함하지 못했습니다."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

김건우 PD지난 12일 MBC < PD수첩 >에서는 광복 80주년을 맞아 특집으로 '극우의 교실침투작전' 편이 방송되었다. 일본 대사관 앞에서 소녀상 철거를 주장하는 이들과 일본 극우 정당인 참정당 모습을 보여주며 시작한 이날 방송에서는 리박스쿨 문제 등 극우가 어떻게 교실에 침투해서 왜곡된 역사교육을 시키는지와 함께 일본 극우 정당인 참정당에 대해 담았다.방송으로 다 담지 못한 취재 이야기가 있을 것 같아 지난 12일 서울 MBC 사옥에서 해당 회차를 연출한 김건우 PD를 만났다. 다음은 김 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."광복 80주년 특집 방송을 준비하면서 어떤 아이템을 다뤄야 할지 많이 고민했습니다. 최종적으로 저희에게 가장 큰 충격으로 다가왔던 건 프롤로그에서도 보여드렸듯이 소녀상 옆에서 일장기 휘두르는 젊은 청년들의 모습이었습니다. 왜 이런 행동 하는 젊은이들이 생겨났을까 하는 의문이 들었습니다.최근 불거진 '리박스쿨' 사태에서 드러난 친일 사관 교육도 큰 문제라고 생각했습니다. 정치 세력이 교육이라는 수단으로 미래 세대에게 특정 역사관을 주입하고, 이를 통해 자신들의 정치적 목적을 달성하려 하는 것은 아닌지 그 가능성을 탐구하고 싶었습니다.이 과정에서 교회 역시 설교나 기독 대안학교에서 대안적 역사관을 가르치는 공간으로 기능하고 있다는 것을 발견하여 취재 범위가 매우 넓었습니다. 결론적으로 방송에서는 초점을 맞춰 정리했지만, 취재 과정에서 많은 고민과 배움을 얻은 회차였습니다.""프롤로그에 가장 충격적인 장면을 제일 먼저 담아야겠다는 생각에 소녀상 옆에서 일장기 들고 소녀상 철거 주장하는 집단을 먼저 보여주었습니다. 이들이 도대체 어떤 이야기를 하는지, 그리고 이것이 광복 80주년인 현재에 어떤 의미를 가지는지 이야기하고 싶었습니다.일본과 이 장면을 나란히 배치한 의도는, 저희가 이번에 집중한 아베 정권하의 역사 수정주의 교육 이후에 탄생한 '아베 키즈'들이 참정당이라는 새로운 극우 정당을 통해 대변되고 있다고 생각했기 때문입니다. 같은 주제 의식 아래, 참정당의 청년 정치인 가미야 쇼헤이가 전쟁 피해의 아픔이 있는 오키나와에서 역사 왜곡 발언을 하는 모습을 보여주었습니다. 그는 태평양 전쟁을 '대동아 전쟁'이라고 표현하고 일본이 일으킨 전쟁이 아니라고 주장했는데, 이 발언이 소녀상 옆에서 일장기 흔드는 모습과 겹쳐 보여 두 장면을 병렬적으로 구성해 봤습니다.""제가 일장기 든 청년분과 1시간 넘게 대화를 나눠본 결과, 그것은 신념에 가깝다는 인상을 받았습니다. 이들은 주류 역사관이 좌편향되어 있다고 생각하며, 일부의 사실을 통해 자신들만의 역사관을 구축하고 있는 것으로 보였습니다. 실제 강제적으로 동원된 일본군 '위안부' 피해자가 존재하고, 취업 사기 등 반강제적인 방법으로 동원된 역사가 엄연히 있습니다. 하지만 이들은 이런 역사적 사실을 부정하고 일부의 사실만으로 주장을 펼치고 있어 문제가 있다고 봅니다.""이승만, 박정희 찬양 자체는 사실 익숙한 이야기입니다. 그래서 처음 보도를 접했을 때는 심각성을 크게 느끼지 못했던 것 같습니다. 하지만 이번 취재 통해 리박스쿨의 진짜 중요한 의미는 '아이들을 가르쳤다'는 문제인 것 같다는 생각이 들었습니다. 리박스쿨의 메커니즘은 애국심이 넘치는 우파 청년을 댓글 부대로 모집하여, 이들에게 이승만, 박정희, 일본에 대한 왜곡된 역사 교육을 시킵니다. 그리고 이 청년들이 아스팔트에 나가 활동하거나, 방과 후 학교 강사로 파견되어 아이들에게 그런 역사관을 스며들게 만드는 방식을 채택하고 있었습니다. 미래 세대에게 영향을 주려는 이 부분에 대해 큰 위기감을 느꼈습니다.""이론적인 바탕이 된 것은 '이승만 학당'입니다. 더 이전으로 거슬러 올라가면 이 모든 것의 뿌리에는 '뉴라이트 역사관'이 있습니다. 뉴라이트 역사관의 이론적 토대는 낙성대경제연구소에서 만들어졌는데, 주된 사상은 식민사관입니다. 낙성대경제연구소는 일본 제국주의의 폐해를 축소하고, 그에 반대되는 논리들을 연구로 개발했습니다.""저는 정치적 신념이라고 생각합니다. 저희 방송에서 다루지는 못했지만, 전우용 교수님은 뉴라이트의 인간관을 '인간이 대의나 명분보다 이익을 최우선시한다'는 경제학적 인간관에 기반하고 있다고 분석하셨습니다. 이러한 믿음이 기회주의적인 행동으로 이어지고, 현실적인 이익이 더 중요하다고 생각하는 방식에 반영되는 것 같습니다.""기본적으로 리박스쿨은 늘봄 교사 자격증을 주는 기관이 아니고, 줄 수도 없습니다. 리박스쿨 자체도 심사 공모 과정에서 통과한 적이 없습니다. 손효숙 대표는 '글로리 사회적 협동조합'을 통해 늘봄 학교 사업 공모에 두 번이나 탈락했습니다.손 대표가 택한 우회적인 방식은, 딸 김은총씨가 대표로 있는 '한국 늘봄교육연합회'라는 단체를 통해서였습니다. 이 단체가 서울교대와 MOU를 맺었고, 이를 경유하여 늘봄 강사 자격증을 발급할 수 있는 기관이 되었습니다. 또한 '한국 컨설팅 교육연구원'과 같은 기관을 통해서도 자격증을 발급했는데, 이와 같은 우회적인 방식을 쓰고 있었습니다.""그렇습니다. 최혜정 기자가 리박스쿨에 '댓글 부대' 알바로 지원해 들어갔을 때, 손효숙 대표가 1시간가량 한국 현대사 강의를 했다고 했습니다. 이후 늘봄 강사 자격증 취득을 위해 특정 강의를 필수로 들어야 한다고 했는데, 이 강의의 내용이 바로 '계기 교육과 한국사'였습니다. 제주 4.3 사건에 대한 역사 왜곡 등 편향적인 시각을 가진 강의였던 것으로 보입니다.""문제가 된 이후 다수의 강사가 계약 종료된 것으로 교육부는 판단하고 있는 것 같습니다. 하지만 남아있는 사람들도 있을 수 있습니다. 교육부의 입장은 늘봄 강사들이 미술이나 음악 활동 등 '창의 체험활동' 하는 것이기 때문에 역사 교육 할 틈이 없다고 보고 있습니다.""뉴스타파 최혜정 기자의 잠입 취재 녹취록 보면 손효숙 대표가 직접 밝힙니다. 이런 창의 체험활동 지도사나 보드게임 강사는, 궁극적 목표인 '올바른 역사 교육'을 위한 우회로에 불과합니다. 아이들과 만날 수 있는 접점을 만들어 역사관을 교육하겠다는 목적이 명확하기 때문에 문제가 있다고 봅니다."