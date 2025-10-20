올 겨울 돌아오는 '컬링 슈퍼리그'... 스폰서 유치로 '자생' 관건

박장식

지난 2024-2025 컬링 슈퍼리그의 폐막식 모습. 이런 모습을 올해도, 앞으로도 볼 수 있다.컬링을 인기 종목으로 거듭날 수 있게 하는 마중물 역할의 대회, '컬링 슈퍼리그'가 돌아온다. 올림픽을 앞둔 시기에 열리는 이번 리그는 컬링 경기를 통해 수익을 낼 수 있는, 다시 말해 자생할 수 있는 첫 번째 국내대회가 되는 것이 목표다.대한컬링연맹은 2025-2026 컬링 슈퍼리그의 개최를 공고했다. 올해도 MBC스포츠플러스와 함께 의기투합해 나선 컬링 슈퍼리그는 2년 연속 개최 및 전 경기 생중계에 성공한 데다, 올림픽을 앞두고 국내 컬링 열기를 끌어올릴 수 있다는 기대감 역시 높다. 리그는 11월 18일 개막해 내년 1월 1일까지 개최되고, 일주일에 여덟 경기를 치른다.지난 리그가 호평을 받은 만큼, 올해는 더욱 다양한 이벤트를 준비하고 있다. 선수들과 불과 1m 떨어진 거리에서 경기를 관람할 수 있었던 가변석을 이번 시즌에도 일부 경기에서 운영하고, 남녀 컬링 선수들이 함께 치르는 올스타전을 치른다. 특히 이번 시즌에는 타이틀 스폰서를 비롯해 후원을 적극적으로 유치하는 등 스스로 자생할 수 있는 '프로 리그'에 더욱 가까워진다는 계획이다.국내 컬링 리그는 한국 컬링을 '자생 가능한 종목'으로 만든 첫발이었다. '팀 킴'이라는 인지도 높은 선수들, 스포츠에 익숙한 팬들에게는 선수 이름들이 익숙할 법한 '5G'라는 라이벌리, 그리고 '추가 종목' 느낌이 강했던 믹스더블에서의 선풍적인 인기까지, 그래서 지난해 컬링 슈퍼리그의 복귀가 컬링 종목의 모두에게, 그리고 팬에게 반가운 소식이었다.그리고 대한컬링연맹은 '매년 리그 대회를 개최하겠다'는 약속을 지켰다. 코리아 컬링 리그를 시작으로 컬링과 인연을 맺었던 MBC스포츠플러스 역시 이번 리그의 주관 방송사로 함께한다. 일정도 야구·축구 등 프로 스포츠가 쉬어가는 기간, 그리고 2026 밀라노·코르티나담페초 올림픽에 앞서는 징검다리와 같은 시기를 노린다.더욱이 이번 시즌은 '올림픽 시즌'이다. 컬링이 올림픽에 앞서 더욱 주목받을 수 있는 데다, '컬링 팬'을 올림픽에 앞서 만들어 낼 수 있는 때다. 올림픽 출전 선수들에게는 이번 리그가 국내 팀들을 '스파링 파트너'로 공식 경기에서 전략을 실험할 수 있는 기회가 되는 데다, 올림픽에 앞서 한국 컬링의 인기를 끌어올릴 수 있는 좋은 시기다.라운드 로빈 경기는 참가 팀이 선공으로 한 번, 후공으로 한 번 맞붙어 각 참가팀과 두 번씩 맞붙는 대진이 짜여졌다. 특히 결승 경기는 더욱 박진감 넘치는 단판제 승부로 바꾸었다. 12월 31일 플레이오프를, 해가 넘어가는 1월 1일에는 결승을 치른다.