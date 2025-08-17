'놀면 뭐하니?' 분명 AI PPL인데... 그래도 재밌었던 이유는?

▲
MBC '놀면 뭐하니?'MBC
최근 몇 년 사이 다양한 분야에서 AI 기술 활용이 필수 요건으로 자리 잡은 지 오래다. IT 기술에 능통하지 않더라도 이젠 누구나 번역, 이미지 생성, 글쓰기 등에서 AI의 도움을 받는 것이 자연스런 일로 여겨지고 있다. 때마침 MBC <놀면 뭐하니?>에서도 시의적절한 소재를 앞세워 재미를 안겨줬다.
지난 293회 'AI가 정해주는 하루'편은 휴대폰 속 AI가 정해주는 대로 하루를 보내는 멤버들의 예측 불허 일상 생활이 주된 내용으로 소개되었다. 그런데 이번 방영분은 예고편에서부터 이미 짐작할 수 있듯이 노골적인 신제품 PPL을 전면에 내세운 방송이기도 했다. 최근 출시된 S사의 신제품 휴대폰의 주요 기능 중 하나인 'AI' 기술 홍보를 예능에 녹여낸 것이다.
보통 PPL 중심의 방송이라면 아무리 이에 익숙한 시청자라 할지라도 거부감을 드러내는 게 다반사였지만 이번만큼은 다소 의외의 반응이 쏟아졌다. 마치 새로운 예능인 한 명이 추가된 것 마냥 자연스럽게 방송에 스며들면서 유재석+하하+이이경+주우재 등 고정멤버 및 초대손님 허경환과 함께 좋은 케미(?)를 보여줬기 때문이다.
모든 선택권은 AI에게