'놀면 뭐하니?' 분명 AI PPL인데... 그래도 재밌었던 이유는?

▲MBC '놀면 뭐하니?' MBC

이날 <놀면 뭐하니?>에선 "휴대폰 속 AI의 선택에 모든 것을 맡겼다"는 설정 때문에 처음부터 끝까지 신제품 IT 기기가 끊임없이 등장했다. 분명 "대놓고 PPL"임에도 불구하고 오히려 해당 제품 덕분에 재미가 확보되는 특이한 환경이 조성되었다. 이는 해당 AI 기술이 어느 정도 예능 출연진 등 유명 인물에 대한 탄탄한 사전 학습이 이뤄졌음을 짐작케하는 대목이었다.

멤버들의 외모, 성향, 인지도부터 재력(?)에 이르는 방대한 정보가 어느 정도 축적되면서 AI는 이를 토대로 제안을 내놓았고 해당 선택 대부분 시청자 입장에서 충분히 공감되고 거부감 없는 답변들로 이뤄진 덕분에 별다른 내용이 아니었음에도 불구하고 충분한 재미와 웃음을 생산할 수 있었다.



그동안 방송, 특히 예능 분야에서도 AI의 활용이 속속 이뤄지면서 시대 흐름에 발을 맞추고 있다. AI가 분석하고 재생산한 목소리로 실제 가수와 대결을 펼치는가 하면 예시 이미지 혹은 CG 등도 AI의 도움을 받아 제작하기도 한다. 이날 <놀면 뭐하니?>와 결합한 AI PPL을 통해선 어쩌면 기존 예능인 한 명 이상의 몫도 충분히 감당할 수 있을 것이라는 기대 혹은 우려를 동시에 자아냈다.



수많은 데이터가 쌓인다면 사람들의 웃음 코드도 분석이 가능할 것이고 그렇게 된다면 예능인들도 언젠가는 AI가 대체하는 게 아니냐라는 생각도 가져볼 만했다. 비교적 가볍게 이뤄진 PPL 시도가 의외의 재미 뿐만 아니라 예능의 미래에 대한 깊은 고민을 안겨줬다.

