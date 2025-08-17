'압도적 선두' 전북 현대, 승리의 기쁨 속 돋보였던 '로테이션 성과'

▲
승점 60점 고지를 밟은 전북 현대한국프로축구연맹
승리의 기쁨 속 로테이션 성과도 돋보였던 전북이었다.
거스 포옛 감독이 이끄는 전북 현대는 16일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 26라운드서 김병수 감독의 대구FC에 3-0 승리를 챙겼다. 이로써 전북은 18승 6무 2패 승점 60점 1위를 유지했고, 대구는 3승 6무 17패 승점 15점 최하위에 자리했다. 또 전북은 이번 시즌 대구를 만나 3번 모두 승리를 거두며 자존심을 세웠다.
순위표 최상단에 자리한 전북과 최하단에 자리한 대구의 맞대결이었다. 전북은 무려 25경기 무패 행진을 질주하며 압도적 선두를 질주하고 있고, 리그에서는 21경기 연속 패배를 잊은 상황. 이에 반해 대구는 14경기 무승으로 뚜렷한 반등의 기미를 보여주지 못하고 있었으며, 직전 서울 원정에서는 2-2 무승부로 저력을 보여줬으나 승점 3점을 획득하지는 못했다.
그렇게 시작된 경기서 대구는 초반 압박을 통해 기회를 잡았지만, 전북도 만만치 않았고 선제골을 만들었다. 전반 25분 김진규의 크로스를 받은 콤파뇨가 헤더로 대구의 골문을 뚫어냈다. 이후 대구도 반격했으나 이렇다 할 장면을 만들지 못했고, 전반은 종료됐다. 후반에도 비슷한 흐름이었다. 전북은 후반 9분 콤파뇨가 박스 안에서 오른발로 팀의 두 번째 골을 완성했다.
추가 득점 이후 대구도 박대훈, 라마스, 에드가, 정재상을 투입하며 공격 고삐를 당겼지만, 결국 무너졌다. 후반 38분 이영재의 패스를 받은 전진우가 세 번째 골을 터뜨리며 경기를 사실상 끝냈다.
'로테이션 가동' 전북, 빡빡한 일정 속 얻은 수확
이처럼 대구를 상대로 완벽한 승리와 함께 승점 3점을 따내며 리그 6연승을 질주하는 데 성공한 전북이다. 이번 시즌 포옛 감독 체제 아래 개막 후 잠시 주춤했으나 3월 A매치 이후부터 패배를 잊은 가운데 단 하나의 걱정이 존재했다. 바로 플랜 A의 체력 문제다. 포옛 감독은 패배를 통해 선수단에 맞는 옷을 입혔고, 이는 리그 25경기 무패 행진으로 이어지며 웃었다.
매 경기 패배하지 않으며 단독 선두 자리를 차지했지만, 무더운 여름이 시작되면서 점차 체력적인 저하가 보이기 시작했다. 선제 실점하는 비율도 점차 늘었고, 직전 라운드서는 강등권에 자리하고 있는 안양을 상대로는 승리를 거뒀으나 상당히 아쉬운 경기력을 선보였다. 특히 안양의 슈팅이 3번이나 골대를 맞히는 행운까지 겹치기도 했다.
결론적으로 승리를 가져오기는 했지만, 포옛 감독으로서는 상당한 불만이 있었다. 이에 대해 경기 시작 전 포옛 감독은 "지난주처럼 하면 안 된다. 팀이 제대로 된 경기력을 보여줘야 한다. 지난주에는 걷어차고 싶을 정도였다. 운이 좋아서 이겼다. 반복되면 안 된다"라며 강력하게 답하기도 했다. 성과는 있었으나 경기력이 아쉬운 상황 속 로테이션을 감행하는 승부수를 던졌다.
당장 4일 뒤 홈에서 강원과 코리아컵 4강 1차전을 치르는 빡빡한 일정도 있었으며, 묵묵히 수비 진영에서 제 몫을 해내고 있는 김영빈은 경고 누적(5회)으로 경기에 나설 수 없는 상황도 있었다. 포옛 감독은 주전으로 나섰던 홍정호, 김태현에 휴식을 부여하는 결론을 내렸고, 최철순, 연제운 그리고 수비형 미드필더 자리를 봤던 박진섭을 센터백으로 내렸다.