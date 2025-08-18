히딩크와 장나라가 '지배'했던 2002년 대한민국

2002년에는 고 노무현 전 대통령이 당선됐던 제16대 대통령 선거와 제2 연평해전, 삼성 라이온즈의 첫 한국시리즈 우승(1985년은 통합우승) 같은 많은 일이 있었다. 하지만 23년의 세월이 흐른 지금, 사람들의 기억 속에 가장 크게 남아 있는 2002년의 대형 사건은 역시 한·일월드컵이다. 한국은 월드컵 역사상 첫 승과 함께 포르투갈과 이탈리아, 스페인 같은 축구 강호들을 차례로 꺾고 '4강신화'를 달성했다.
그리고 당시 한국 대표팀을 이끌었던 거스 히딩크 감독은 단숨에 '국민 영웅'으로 등극했다. 2001년까지 연이은 대패로 '오대영'으로 불리며 많은 비판과 함께 경질 요구에 시달리던 히딩크 감독은 장기적인 안목을 통해 한국 축구 역사상 최강의 팀을 만들어냈다. 히딩크 감독은 월드컵이 끝난 후 네덜란드로 돌아가 한국 대표팀 시절 제자였던 박지성과 이영표를 영입해 한국 선수들의 유럽 진출을 돕기도 했다.
히딩크 감독은 축구팬들로부터 '히동구'라는 한국 이름과 함께 명예 주민등록증을 발급 받을 정도로 큰 사랑을 받았지만 2002년 천하의 히딩크 감독에게 견줄 만한 인기를 누렸던 또 한 명의 '대세스타'가 있었다. 2001년 데뷔 당시에는 큰 주목을 받지 못했지만 2002년 초 드라마 <명랑소녀 성공기>를 통해 큰 사랑을 받았고 하반기 앨범을 발표해 MBC와 KBS 가요대상을 독식했던 장나라가 그 주인공이다.