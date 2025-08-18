히딩크와 장나라가 '지배'했던 2002년 대한민국

SBS 화면캡처

큰사진보기 ▲지금은 '자상한 남편의 대명사'가 된 류수영은 <명랑소녀 성공기>에서 악역 오준태를 연기했다.

한은정이라는 본명으로 활동하다가 2018년 개명한 한다감은 2002년 <명랑소녀 성공기>에서 국내 굴지의 화장품 회사 사장의 외동딸 윤나희 역을 맡았다. 이기적이고 신경질적인 성격으로 양순을 못마땅하게 여기다가 양순의 할머니(김영옥 분)를 차로 치고 도망가는 뺑소니 사고를 저지른다. 하지만 그 시절 여러 드라마의 악녀들처럼 나희 역시 마지막회에 경찰에 자수하면서 양순에게 눈물로 용서를 빈다.



지금은 박하선의 남편이자 요리연구가 '어남선생'으로 유명한 류수영은 데뷔 초였던 2002년 <명랑소녀 성공기>에서 악역 오준태를 연기했다. 윤나희가 선과 악의 경계에서 끊임없이 고뇌하는 캐릭터라면 오준태는 처음부터 끝까지 한기태에 대한 열등감에 사로잡혀 기태를 파멸의 길로 몰고 간다. 하지만 권선징악을 추구하는 <명랑소녀 성공기>에서 오준태의 마지막은 경찰에게 체포되는 장면이었다.



2003년 중국으로 진출해 성공적인 커리어를 써내려 간 추자현은 신예 시절이던 2002년 <명랑소녀 성공기>에서 학교 일진에서 양순의 절친이 되는 송보배 역을 맡았다. 고급 승용차를 타고 등교한 양순을 부자로 오해했지만 양순이 그 집의 가정부임을 알게 됐고 졸업 후에도 붙어 다닐 정도로 양순과 가까워진다. 스노이 화장품의 홍보팀장 조영찬(정민 분)과는 친구처럼 티격태격하다가 연인 사이가 된다.



1999년 드라마 <왕초>에서 맨발 역을 맡아 시청자들에게 강한 인상을 남겼던 윤태영은 <명랑소녀 성공기>에서 이미지를 완전히 바꿔 송보배의 듬직한 오빠 송석구를 연기했다. 뒷골목 깡패 출신이지만 마음을 다잡고 스노이 화장품 사장의 운전기사로 성실하게 일하는 청년으로 양순을 짝사랑한다. 하지만 끝내 양순에게 제대로 고백도 해보지 못하고 양순과 기태를 연결해주는 큐피트 역할만 했다.

<명랑소녀 성공기>는 뻔한 신데렐라 스토리 같은 설정을 새롭게 비틀며 시청자들에게 신선한 매력을 선사했다.<명랑소녀 성공기>는 1990년대 후반 < 미스터Q >와 <토마토>를 크게 히트 시켰던 SBS가 자랑하는 '흥행보증수표' 장기홍 PD와 이희명 작가가 4년 만에 재회한 작품이다. 2002년의 시작을 알렸던 채림, 소지섭, 권상우 주연의 <지금은 연애중>이 실망스런 성적을 올렸기에 두 콤비의 신작에 더 많은 기대와 관심이 쏠렸고 주인공 차양순 역에 < 미스터Q >와 <토마토>의 히로인 김희선이 물망에 올랐다.하지만 김희선은 1999년 <안녕 내사랑>을 끝으로 <비천무> <와니와 준하>에 출연하며 영화 활동에 집중했고 <명랑소녀 성공기> 역시 영화 <화성으로 간 사나이> 출연을 이유로 고사했다. 두 번째 후보였던 손예진 역시 영화 <연애소설> 촬영 시기와 겹치면서 <명랑소녀 성공기> 출연이 불발됐다. 결국 차양순 역할은 한창 떠오르는 신예였지만 정극 드라마 경력이 거의 없었던 장나라에게 돌아갔다.결과적으로 장나라 캐스팅은 대성공이었다. 장나라는 첫 정극 드라마 주연임에도 능청스런 연기로 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 다소 과장된 차양순의 충청도 사투리 역시 장나라가 했기에 어색하게 느껴지지 않았다. 하지만 장나라는 <명랑소녀 성공기>를 대성공으로 이끌고도 SBS 연기대상에서 최우수상이 아닌 10대 스타상을 수상했고 공교롭게도 이후 15년간 SBS 드라마에 출연하지 않았다.<명랑소녀 성공기>는 가난하지만 명랑한 여자 주인공이 잘생긴 재벌 2세 남자 주인공을 만나 사랑에 빠지는 전형적인 '신데렐라 스토리'의 설정으로 출발한다. 하지만 <명랑소녀 성공기>는 여자 주인공이 잘난 애인을 만나 팔자 고치는 이야기가 아닌 후배의 배신으로 나락으로 떨어진 왕자님을 다시 성공시키는 스토리의 드라마다. <명랑소녀 성공기>가 뻔하면서도 신선한 매력으로 사랑 받은 이유다.20년이 넘는 세월이 지난 현재는 장나라의 드라마로 기억되고 있지만 <명랑소녀 성공기>는 장혁에게도 매우 의미 있는 작품이었다. 드라마 <학교>와 <햇빛 속으로>에 출연하며 주목 받던 장혁은 2001년에 출연했던 학원무림액션 영화 <화산고>가 기대만큼 흥행하지 못했다. 하지만 <명랑소녀 성공기>에서 안하무인 재벌 2세에서 역경을 극복하고 재기에 성공하는 한기태를 연기하며 배우로서 전성기를 열었다.