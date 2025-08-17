50대 중반? 엄정화에겐 '로코'가 어울릴 나이

1988년 영화 <아스팔트 위의 동키호테>로 데뷔한 김민종은 <행복은 성적순이 아니잖아요> <있잖아요 비밀이에요> 등에 출연하며 청춘 스타로 도약한 후 1992년 1집 앨범을 발표하며 가수 활동을 시작했다. 이후 가수로서 '하늘아래서'와 '착한 사랑', '비원', '왜' 등을 크게 히트 시켰고 <머나먼 나라>와 <웨딩드레스> < 미스터Q > <비밀> <수호천사> 등에 출연하면서 연기자로도 승승장구했다.
S.E.S의 유진과 핑클의 성유리, 샤크라의 정려원, 원더걸스의 안소희, 소녀시대의 윤아, 유리, 수영, 에이핑크의 손나은, 걸스데이의 이혜리, 미쓰에이의 수지 등은 가수로 먼저 데뷔했다가 배우로 활동하고 있는 인물들이다(윤아는 소녀시대 데뷔 직전 드라마에 출연한 적이 있지만 윤아를 '배우 출신 가수'로 인식하는 사람은 거의 없다). 이제 '아이돌 데뷔 후 연기자 변신'은 배우로 가는 하나의 과정이 되고 있다.
이처럼 배우로 먼저 데뷔했다가 앨범을 발표해 가수로 성공하는 스타들도 있고 가수로 먼저 데뷔했다가 배우로 변신하는 경우도 있지만 이 인물은 조금 독특한 과정으로 데뷔했다. 1993년 영화에서 주연을 맡으면서 해당 영화에 들어간 OST를 불러 가수와 배우로 동시에 데뷔를 했기 때문이다. 오는 18일 첫 방송되는 ENA월화드라마 <금쪽 같은 내 스타>에 출연하는 가수 겸 배우 엄정화가 그 주인공이다.
가수와 배우로 모두 정점을 찍은 인물