50대 중반? 엄정화에겐 '로코'가 어울릴 나이

jtbc 화면 캡처

엄정화는 2023년 <닥터 차정숙>을 시청률 18.55%로 이끌며 원톱주연으로 존재감을 드러냈다.코로나19 유행이 한창이던 2020년에 개봉한 코믹액션 영화 <오케이 마담>으로 122만 관객을 동원하는 저력을 보인 엄정화는 같은 해 MBC 예능프로그램 <놀면 뭐하니?>에서 결성한 프로젝트 걸그룹 '환불원정대'로 활동했다. 그리고 2022년에는 노희경 작가가 각본을 쓴 화려한 캐스팅을 자랑했던 드라마 <우리들의 블루스>에서 결혼과 이혼 3번을 한 고미란 역을 맡아 이정은과 뛰어난 연기 호흡을 선보였다.<우리들의 블루스>를 끝낸 엄정화는 2023년 4월 JTBC 주말드라마 <닥터 차정숙>으로 컴백했다. <닥터 차정숙>에서 의대 졸업 후 가정주부로 살다 20년 만에 의사 가운을 입은 가정의학과 1년 차 레지던트를 연기한 엄정화는 며느리와 아내, 엄마에서 한 사람으로 성장하는 차정숙 캐릭터를 완벽하게 소화했다. <닥터 차정숙>은 최고 시청률 18.55%를 기록하며 많은 사랑을 받았다(닐슨코리아 시청률 기준).2023년 10월에 개봉한 영화 <화사한 그녀> 이후 지난해 한 해 휴식기를 가졌던 엄정화는 18일 첫 방송되는 ENA 월화드라마 <금쪽 같은 내 스타>를 통해 시청자들을 만난다. <금쪽 같은 내 스타>는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 소동을 다룬 로맨틱 코미디다. 엄정화는 교통사고 후 깨어나니 25년의 세월이 훌쩍 지나가 버린 톱스타의 자아를 가진 봉청자 역을 맡았다.<금쪽 같은 내 스타>에는 엄정화 외에도 <미쓰 와이프> 이후 엄정화와 10년 만에 재회하는 송승헌이 열정 넘치는 강력계 형사였지만 모종의 사건으로 교통과로 좌천을 당한 노총각 교통 경찰 독고철을 연기한다. 아이브 장원영의 언니로 유명한 장다아는 데뷔하자마자 스타로 등극한 '국민 첫사랑' 임세라 역을 맡았고 이엘과 오대환, 차청화, 현봉식 등이 출연해 <금쪽 같은 내 스타>를 빛낼 예정이다.엄정화는 어느덧 데뷔 33년 차를 맞는 중견 연예인이 됐지만 가수와 배우 두 영역에서 모두 확고한 자신만의 세계를 구축하며 정상의 자리에 오른 입지전적인 인물이다. 실제로 이효리와 백지영 보아, 2NE1 등 많은 후배들이 엄정화를 롤모델로 꼽으며 존경심을 나타냈다. <금쪽 같은 내 스타>를 통해 새로운 매력을 보여줄 엄정화는 오는 가을부터 <오케이 마담> 속편을 촬영하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.