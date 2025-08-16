전남 드래곤즈 '호난' 2골, 부천 물리치고 34일만에 활짝 웃다

지난주 천안시티 FC와의 홈 게임에서 어처구니없는 VAR 판독 오류 때문에 천안시티 FC에 억울하게 3-4로 패한 전남 드래곤즈가 7월 12일 경남 FC와의 홈 게임 승리 이후 다섯 게임 만에 귀중한 승리를 거두고 다음 시즌 승격 도전을 향한 발걸음을 이어 나갔다. 후반 교체 멤버 호난의 헤더 극장 골 덕분에 3천여 홈팬들에게 잊을 수 없는 광복절 선물을 안겨준 셈이다.김현석 감독이 이끌고 있는 전남 드래곤즈가 광복절 오후 7시 광양 축구전용경기장에서 벌어진 2025 K리그2 부천 FC 1995와의 홈 게임을 2-1로 이기고 3위 자리를 지켜내 시즌 후반부로 접어들기까지 유리한 지점을 확보하기 시작했다.전반을 득점 없이 끝낸 두 팀은 약속한 듯 후반에 눈을 뗄 수 없을 정도로 박진감 넘치는 장면들을 쏟아냈다. 65분에 전남 드래곤즈 교체 선수 호난이 동료 미드필더 발디비아의 스루패스를 받아 오른발 대각선 슛으로 키다리 골잡이로서의 존재감을 자랑하기 시작한 것이다.그리고 비교적 늦은 첫 골이 84분 36초에 나왔다. 전남 드래곤즈의 또 다른 교체 멤버 르본이 왼쪽 끝줄 가까이로 파고들어 올린 로빙 크로스를 호난이 솟구쳐 헤더로 꽂아넣은 것이다. 195cm로 호난의 큰 키가 결정적인 위력을 자랑하기 시작한 순간이다.전남 홈팬들은 이 분위기로 게임이 끝나는 줄 알았지만 단 1분 52초 만에 부천 FC 1995의 동점골이 나왔다. 부천 FC 정호진의 패스를 받은 바사니가 날카로운 왼발 꺾어차기 슛으로 믿기 힘든 동점골(86분 28초)을 넣은 것이다.매섭게 따라붙은 부천 FC 1995의 기세는 여기서 그치지 않고 90분에 역전 결승골을 뽑아내는 것처럼 보였다. 김동현의 왼쪽 측면 오른발 인스윙 크로스가 22살 동갑내기 교체 멤버 유승현의 다이빙 헤더 슛으로 이어졌는데 골문 구석으로 빨려들어가는 공을 전남 드래곤즈 최봉진 골키퍼가 자기 오른쪽으로 몸을 날려 쳐낸 것이다.이 절체절명의 위기를 넘긴 전남 드래곤즈는 추가 시간 4분 25초에 호난이 기막힌 극장 결승골을 꽂아넣었다. 오른쪽 측면 스로인을 기습적으로 전개한 전남 드래곤즈가 호난을 믿고 로빙 크로스를 올렸는데 호난의 1차 헤더 슛이 김형근 골키퍼가 지키고 있는 부천 FC 골문 왼쪽 기둥에 맞고 튀어올랐다. 하지만 호난은 공에서 시선을 떼지 않고 솟구쳐 2차 헤더 슛을 빈 골문으로 찍어 넣은 것이다.전남 드래곤즈는 호난의 이 극장 결승골 덕분에 최근 다섯 게임 만에 짜릿한 승리를 거뒀고, 2024 시즌부터 시작된 부천 FC 1995 상대 다섯 게임 연속 무패(3승 2무) 우위를 이어 나가게 됐다.이제 전남 드래곤즈(3위)는 23일(토) 오후 7시 안산 그리너스(13위)를 광양 홈으로 불러들이며, 부천 FC 1995(4위)는 20일(수) 오후 7시 30분 광주 월드컵경기장으로 찾아가 광주 FC와의 2025 코리아컵 4강 1차전을 뛴 다음 23일(토) 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 천안시티 FC(14위)와 만나는 숨 가쁜 일정을 소화해야 한다.(8월 15일 오후 7시, 광양 축구전용경기장)[골,도움 기록 :(84분 36초,도움-르본),(90+4분 25초) / 바사니(86분 28초,도움-정호진)](5-3-2 감독 : 김현석)FW : 하남(54분↔), 정지용(46분↔르본)MF : 박상준, 최한솔(79분↔윤민호), 발디비아(79분↔정강민)DF : 민준영, 유지하, 김경재, 고태원, 김예성(74분↔임찬울)GK : 최봉진(3-5-2 감독 : 이영민)FW : 이의형(59분↔김동현), 공민현(46분↔몬타뇨)MF : 김규민, 박현빈, 바사니, 카즈(83분↔최원철), 티아깅요(83분↔유승현)DF : 정호진, 백동규, 홍성욱(90+3분↔전인규)GK : 김형근1 인천 유나이티드 FC 58점 18승 4무 2패 46득점 15실점 +312 수원 삼성 블루윙즈 50점 15승 5무 4패 50득점 31실점 +195 서울 E랜드 FC 35점 9승 8무 7패 34득점 33실점 +16 부산 아이파크 34점 9승 7무 8패 30득점 28실점 +27 김포 FC 33점 8승 9무 7패 27득점 21실점 +68 충남아산 FC 31점 7승 10무 8패 35득점 32실점 +39 성남 FC 31점 7승 10무 7패 21득점 21실점10 화성 FC 24점 6승 6무 12패 22득점 31실점 -911 충북청주 FC 23점 6승 5무 13패 26득점 42실점 -1612 경남 FC 22점 6승 4무 14패 21득점 41실점 -2013 안산 그리너스 20점 4승 8무 13패 20득점 37실점 -1714 천안시티 FC 19점 5승 4무 15패 26득점 40실점 -14