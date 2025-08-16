'끝내기 홈런' 안재석, 화끈했던 '전역 신고식'

두산이 이틀 연속 같은 스코어로 승리를 거두며 연승을 내달렸다.조성환 감독대행이 이끄는 두산 베어스는 15일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와의 홈경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 9안타를 때려내며 연장 11회 접전 끝에 6-5로 승리했다. 전날 NC 다이노스전에서 6-5 역전승을 따냈던 두산은 이날 KIA를 상대로 짜릿한 연장 끝내기 승리를 거두면서 치열한 4~5위 경쟁을 벌이는 중위권 팀들을 상대로 매운 고춧가루를 뿌렸다.두산은 선발 잭 로그가 5.1이닝11피안타7탈삼진4실점(3자책)을 기록했지만 8회부터 등판한 4명의 불펜투수가 1이닝씩 잘 막았고 11회에 등판한 홍건희가 이틀 연속 승리를 챙겼다. 타선에서는 양의지와 김민석이 나란히 멀티히트를 기록한 가운데 7번 지명타자로 730일 만에 선발 출전한 이 선수가 극적인 끝내기 홈런을 터트렸다. 두산 내야의 미래로 꼽히는 1차 지명 출신 내야수 안재석이 그 주인공이다.지난 2014년 신인 드래프트에서 지역 연고 1차 지명이 부활한 후 두산은 2년 동안 지명했던 한주성과 남경호가 기대만큼 성장하지 못하고 일찍 선수 생활을 마무리했다. 하지만 두산은 2016년 이영하와 2017년 최원준, 2018년 곽빈까지 3년 연속으로 투수를 1차 지명으로 선택했고 시기의 차이는 있었지만 이들은 모두 두산의 핵심 투수로 성장했다. 지난 2년의 아쉬움 끝에 3년 연속 성공적인 지명을 한 셈이다.1차 지명 부활 후 5년 연속 투수를 지명한 두산은 2019년 신인 드래프트에서 휘문고의 김대한을 지명했다. 김대한은 고교 시절 투타를 겸비하던 '이도류 선수'였지만 당시 두산을 이끌던 김태형 감독(롯데 자이언츠)은 김대한이 가진 타자로서의 가능성에 더욱 주목했다. 물론 투수로서도 재능이 있었지만 2018년 U-18 아시아청소년야구선수권대회에서 홈런왕에 오른 거포로서의 잠재력을 포기하기 힘들었다.하지만 김대한은 기대와 달리 두산의 주력 타자로 성장하지 못했다. 루키 시즌 19타수 무안타에 그친 후 현역으로 군에 입대해 병역 의무를 마친 김대한은 2022년 타율 .240 4홈런11타점13득점을 기록하며 가능성을 보이는 듯했다. 하지만 김대한은 더 이상 성장하지 못한 채 2023년부터 올해까지 3년 연속 1할대 타율에 그치며 1군보다 퓨처스리그에 더 어울리는 '실패한 유망주'로 전락하고 있다.두산은 2020년 신인 드래프트에서 휘문고 우완 이민호를 지명한 LG 트윈스, 장충고 외야수 박주홍을 지명한 키움 히어로즈에 이어 성남고 우완 이주엽을 1차지명으로 선택했다. 당장의 성적보다는 성장 가능성을 기대한 지명이었지만 이주엽은 루키 시즌 4경기에서 3.1이닝3실점(평균자책점8.10)을 기록한 후 5년째 1군 무대에서 자취를 감췄다. 이주엽은 올해 초부터 육성 선수로 신분이 전환됐다.2년 연속 1차지명에서 아쉬움을 남겼던 두산은 2021년 신인 드래프트에서 순번에 따라 키움에 이어 서울 연고 학교 중 두 번째로 지명할 수 있는 권리를 얻었다. 키움은 당연히 고교 최대어였던 덕수고의 장재영을 지명했고 두산은 충암고 에이스 강효종(이상 상무) 지명이 유력하다는 전망이 지배적이었다. 하지만 두산은 투수를 지명할 거란 예상을 깨고 서울고의 유격수 안재석을 1차 지명으로 선택했다.185cm75kg의 호리호리한 체격을 가지고 있지만 빠른 발과 강한 어깨를 가진 안재석은 서울고 시절부터 뛰어난 재능을 인정 받았다. 마침 두산도 만병헌(tvN 스포츠/TVING 해설위원)과 오재일(kt 위즈),최주환(키움) 등 FA자격을 얻은 선수들이 차례로 팀을 떠났고 김재호(SPOTV 해설위원) 역시 30대 중반을 넘어가고 있었다. 따라서 유격수 유망주 안재석에게 1차 지명을 행사하는 게 크게 아까운 일은 아니었다.문제는 안재석이 두산 구단과 팬들의 기대만큼 성장하지 못했다는 점이다. 루키 시즌부터 96경기에 출전한 안재석은 타율 .255 2홈런14타점28득점으로 가능성을 보여주는 듯 했지만 99경기에 출전했던 2022년엔 타율이 .213로 떨어진 반면에 실책은 오히려 15개로 늘어났다. 그렇게 1군에서 자리를 잡지 못한 안재석은 2023년 베테랑 김재호는 물론 유틸리티 자원 박계범에게도 밀리며 27경기 출전에 그쳤다.프로 입단 후 3년 동안 기대에 한참 미치지 못한 안재석은 작년 1월 현역으로 군에 입대했다. 222경기에 출전한 1군 경력이라면 충분히 상무 입대를 노릴 수 있었지만 안재석은 잠시 야구를 떠나 선수 생활을 돌아보겠다며 현역 입대를 선택했다. 안재석은 군복무를 하는 동안 부족했던 파워를 보강하기 위해 무려 15kg을 증량했고 김재호의 은퇴식이 열린 다음날(7월7일) 전역해 퓨처스리그에서 몸을 만들었다.퓨처스리그에서 2경기를 소화한 안재석은 12일 1군에 등록돼 NC전에서 대수비로 출전하며 1군 복귀전을 치렀다. 그리고 15일 KIA전에서 7번 지명타자로 730일 만에 선발 출전한 안재석은 4회 두 번째 타석에서 좌익수 키를 넘기는 1타점 2루타를 때려냈다. 그 후 두 타석에서 안타를 추가하지 못한 안재석은 연장 11회 5번째 타석에서 김건국을 상대로 우측 담장을 훌쩍 넘기는 끝내기 솔로홈런을 작렬했다.안재석은 입대 전까지 통산 홈런이 6개에 불과했을 정도로 파워를 앞세운 타자와는 거리가 멀었다. 아무리 군대에서 '벌크업'에 성공했고 선발 복귀전에서 끝내기 홈런을 터트렸다지만 안재석이 앞으로도 지명타자로 출전할지는 알 수 없다. 하지만 2루수 오명진과 3루수 박준순, 유격수 이유찬으로 세대교체가 이뤄지고 있는 내야에 안재석이라는 새로운 옵션이 가세한 것은 두산에 매우 고무적인 일이다.