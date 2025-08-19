다시 만난 '동물원' 명곡들, 눈물 훔친 관객들

'혜화동', '거리에서', '흐린 가을 하늘에 편지를 써' 등 굵직한 명곡들을 남기며 한국 대중음악 역사에 큰 획을 그은 그룹 '동물원'의 음악 위에서 탄생한 주크박스 뮤지컬 <다시, 동물원>이 10주년을 맞이하여 돌아왔다. 많은 주크박스 뮤지컬이 익히 알려진 원곡을 토대로 새로운 이야기를 창작해 탄생한 것과 달리 <다시, 동물원>은 동물원의 이야기를 그들의 노래로 전한다는 점에서 특별하다.
뮤지컬에 등장하는 캐릭터도 김창기, 유준열, 박기영, 박경찬 등 실제 동물원 멤버들이다. 여기에 '그 친구'라고 설명되는 한 명이 추가로 등장하는데, 공연이 끝날 때까지 이름이 거론되진 않지만 관객들은 충분히 그 친구의 정체를 알아차릴 수 있다. 그 친구는 동물원과 함께 음악을 만들다가 단독으로 활동하기 시작하고, 광장을 오가며 '사랑했지만', '서른 즈음에' 등 명곡을 남긴다.
'그 친구' 역에는 오승윤·한승윤·박종민, 작곡과 작사를 도맡은 '김창기' 역에는 류제윤·정욱진·오경주, '유준열' 역에는 김이담·장민수·정이운, '박기영' 역에는 박상준·석현준, '박경찬' 역에는 문남권·홍은기가 분한다. 여기에 김성현과 조훈이 경비 아저씨 '용삼'과 라디오를 진행하는 '이문세' 등 다양한 배역을 오간다.
초창기부터 동물원을 지켜온 멤버이자 작품에도 그 이름이 등장하는 박기영이 직접 음악감독을 맡았다. <다시, 동물원>은 9월 14일까지 혜화동에 위치한 동덕여자대학교 공연예술센터 코튼홀에서 공연된다.