다시 만난 '동물원' 명곡들, 눈물 훔친 관객들

뮤지컬 <다시, 동물원> 공연 사진동물원, 그리고 김광석의 노래는 우리에게 이미 익숙하다. 아무리 익숙해도 노랫말이 주는 여운은 깊고 짙다. 이야기 속에서 배우들의 목소리로 전해지는 노랫말을 음미하는 것만으로도 <다시, 동물원>은 매력적인 작품이다. 뿐만 아니라 여기에 그치지 않고 노랫말에 조금 다른 의미를 부여하며 특별함을 더한다.노래에는 대상이 있기 마련이다. '사랑했지만'의 대상은 사랑했던 연인으로 보는 것이 일반적이다. 한때 뜨겁게 사랑했지만 지금은 "그저 이렇게 멀리서 바라볼 뿐 다가설 수 없"는 존재가 대상이다. '그녀가 처음 울던 날'에서도 사랑스러운 그녀가 대상이다. <다시, 동물원>은 일반적인 시각에 더해 조금은 특별한 시각으로 노래의 대상을 해석한다.'그녀가 처음 울던 날'의 대상은 사랑스러운 그녀임과 동시에 어머니다. 대상에 따라 이야기와 감정이 완전히 달라지고, 각 장면의 분위기도 이에 맞춰 변한다. '사랑했지만'에서 한때 사랑했으나 이제 떠나 보내야 하는 대상은 지난날의 아름답던 청춘, 찬란했던 추억이다.추억을 이야기하는 데서 비롯되는 아련한 감정은 객석까지 고스란히 전달된다. 동물원의 노래를 통해 추억을 회상하며 눈물을 흘리는 관객들이 많다. <다시, 동물원>은 여타 작품들에 비해 중장년층 관객의 비율이 높은 작품인데, 중장년층 관객의 눈물은 왠지 더 뜨겁고 길게 느껴졌다.