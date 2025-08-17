41년 만에 한국 개봉한 '스탑 메이킹 센스', 왜 다시 주목받나

▲
영화 '스탑 메이킹 센스'찬란
최근 들어서 다양한 장르의 음악 콘서트, 다큐멘터리 영화가 속속 극장 개봉을 통해 팬들과의 만남을 갖고 있다. 주로 케이팝 인기 스타들을 중심으로 이뤄지는 음악 영화 개봉은 팬덤의 뜨거운 성원 속에 기대 이상의 관객 동원을 이끌어 내면서 OTT 서비스로 빼앗긴 관객들이 조금이나마 극장을 찾게 만드는 색다른 상품으로 큰 역할을 담당하고 있다.
이런 분위기 속에 제법 파격적인 작품 하나가 극장을 통해 조심스럽게 음악팬들과의 만남을 시도하고 있다. 그 주인공은 지난 13일 CGV 단독 상영을 통해 무려 41년 만의 한국 개봉이 이뤄진 <스탑 메이킹 센스>, 그리고 록그룹 토킹 헤즈(Talking Heads)이다.
요즘 젊은 음악 팬들에겐 다소 생소할 수 있는 이름인 토킹 헤즈는 지난 1977년 데뷔 음반 < Talking Heads '77 >를 시작으로 1988년 마지막 스튜디오 음반 < Naked >에 이르는 10여 년의 기간 동안 독특한 사운드와 파격적인 무대 연출 등을 통해 뉴웨이브+펑크+아트 팝 등 다양한 장르의 이종 교배를 성공적으로 이뤄낸 장본인이다.
이들의 창작력이 절정에 달했던 1983년 12월 할리우드 판타지스 극장에서 이뤄진 총 4일에 걸친 공연을 영상에 옮긴 1984년작 <스탑 메이킹 센스>는 콘서트 영화의 색다른 맛을 담아낸 수작 중 하나로 평가받는 작품이다.
토킹 헤즈, 그리고 데이비드 번