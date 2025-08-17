41년 만에 한국 개봉한 '스탑 메이킹 센스', 왜 다시 주목받나

찬란

영화 '스탑 메이킹 센스' 포스터<기묘한 이야기> <줄리 & 줄리아> 등에 삽입된 'Psycho Killer'를 비롯한 일련의 대표작들은 점차 새로운 세대의 플레이리스트 한 페이지를 장식하기 시작했고 <스탑 메이킹 센스>는 지난 2023년 영화 마니아들의 절대적 신임을 받고 있는 제작사 A24의 손을 거쳐 디지털 리마스터링으로 재탄생했다. 그리고 2025년 예술영화 수입 배급에 적극적인 배우 소지섭의 힘을 빌어 한국 관객들과의 뒤늦은 만남이 이뤄지기에 이른다.1980년대의 필수 음악 감상 기기였던 카세트 테이프 플레이어를 무대로 가져온 데이비드 번이 재생 버튼을 누르면서 영화는 함께 시작된다. 아니나 다를까 처음을 알리는 노래는 다름 아닌 'Psycho Killer'다. 어쿠스틱 기타 한 대 들고 열정적으로 노래하는 데이비드에 이어 악기와 멤버들이 하나 둘씩 차례로 등장하면서 어느새 판타지스 극장 공간은 일련의 음악인들로 가득 채워졌다.초기 대표곡인 'Burning Down The House'를 비롯해서 'Once In A Lifetime', 알 그린의 명곡을 자신들 방식대로 재해서한 'Take Me To The River' 등은 1970~1980년대 뉴욕 포스트 펑크와 뉴웨이브의 기묘한 결합과 더불어 마치 '접신'한 것 같은 데이비드 번의 즉흥적인 몸놀림이 스튜디어 버전을 능가하는 전율을 안겨준다. 1960년대말 록 음악계에 충격을 안겨준 벨벳 언더그라운드(The Velvet Underground)의 펑크+뉴웨이브적인 부활이 마치 이들의 공연를 통해 이뤄지는 듯한 착각도 불러 일으킨다.