"주지사를 배출한 집안, 파이터로서 함께 빛내고 싶다"

애런 피코는 복싱과 레슬링, 양쪽에서 엘리트 코스를 밟았다.UFC 제공
- UFC에 온 걸 환영한다. 소감은 어떤가?
"마침내 UFC에 왔다. 여기까지 오는데 오랜 시간이 걸렸다. 그냥 모든 순간을 즐기고 있다. 새로운 스태프들도 만났는데, 모두가 내게 너무 잘해줬다. 이번 주말 데뷔전이 무척 기다려진다."
- 꽤나 오랫동안 벨라토르에서 뛰었다. 이전에는 UFC에서 오퍼가 없었나? 있었다면 그동안 움직이지 않다가 왜 이번에 오게 되었는가?
"UFC에서 더 빨리 오고 싶었지만, 모두에게는 다 다른 길이 주어진다. 하지만 모든 게 다 순리대로 잘 풀렸다고 생각한다. 난 지금 정신적으로, 육체적으로, 기술적으로 준비됐다고 느낀다. 딱 좋을 때 왔다. 이제 시작이다."
- 최근 10경기에서 9승이고, 한 번의 패배도 부상 때문에 졌다. 왜 벨라토르에서 타이틀 도전을 하지 못했는지 모르겠다. 무슨 일이 있었는가?
"내 말이 그 말이다. 나도 이해가 안 된다. 난 지난해에 타이틀전 제안을 네 차례 받았는데, 솔직히 성사되지 않은 게 다행이라고 생각한다. 타이틀전에서 이겼으면 UFC에 오지 못했을 거기 때문이다. 그래서 내가 타이틀전을 치러서, 승리하지 않은 것에 감사한다. 그랬다면 지금 인터뷰도 못 했을 거다. 이것도 운명이 아닐까 싶다."
- 모브사르 에블로예프와의 경기가 불발된 것이 아쉽지 않은가?
"처음 예블로예프와 싸운단 걸 들었을 때 정말 기뻤다. 나는 상성면에서 그와 매우 잘 맞는다고 생각했기 때문이다. 그리고 그가 랭킹 1위 컨텐더기 때문에 내가 그를 이기면 내가 랭킹 1위가 되기 때문에 더욱 흥분됐다. 타이틀 도전권에 가까이 갈 수 있기 때문이다. 불행히도 경기는 치러지지 않았다. 그 후 UFC는 내가 르론 머피와 싸우게 됐다고 알려줬다. 이 역시 매우 기뻤다. 그는 랭킹 6위이고, 함자트 치마예프가 메인 이벤트인 대회의 코메인 이벤트를 맡기 때문이다. 불평할 게 전혀 없다."
- 이번 경기 승리 후 예블로예프와 다시 싸우길 원하는가, 아니면 바로 타이틀 도전권을 얻을 수 있다고 생각하는가?
"예블로예프는 무언가 해결해야 할 문제가 있었기 때문에 나와 싸울 수 없게 됐다. 구체적인 내용까진 말하기 어렵지만 거기까지가 내가 할 수 있는 말이다. 그는 몸을 잘 회복해서 건강해지는 데 집중해야 한다. 지금 나는 오직 르론 머피를 꺾는 데에만 집중하고 있다. 그를 이기고, 타이틀샷을 받고 싶다. 하지만 난 예블로예프와 내가 언젠가는 싸우게 될 거라고 생각한다. 그는 굉장히 터프하고, 언젠가 우리가 싸울 날이 올 거다. 이번엔 단지 시간이 맞지 않았을 뿐이다."
"머피의 무패 전적은 신경 쓰지 않아, 사람은 누구나 질 수 있다"