백수 아들과 꼰대 아빠의 숨막히는 지리산 천왕봉 산행

지리산 천왕봉에 몇 차례 다녀온 일이 있다. 그중 가장 기억에 남는 건 역시 처음이다. 대학교 1학년 여름방학, 마음 맞는 친구 둘을 꼬드겨 화엄사로부터 천왕봉에 이르는 종주를 하였는데, 20년 가까이 된 지금까지도 잊히지 않는 기억으로 남아있다.
위기도 물론 없지 않았다. 어쩌면 위기가 많아서 더 오래 기억에 남는 것일 테다. 산행에 익숙지 않은 둘을 부추겨 젊음과 호기로 오른 산행이다 보니 그럴 밖에 없었다. 지리산 종주는 국내 명산을 수백 차례는 족히 오른 지금에서도 한국에선 손꼽는 어려운 산행인데, 산에 익숙지 않은 이들을 데려갔으니 그 힘듦이 오죽했을까. 언제나 그러하듯 고통과 기쁨은 상대적인 것이다.
위기 중 빼놓을 수 없는 하나가 삼대가 덕업을 쌓아야 볼 수 있다던 일출을 보기 직전이었다. 천왕봉 일출을 꼭 보아야겠다는 나와, 너무 힘들어 도저히 제 시간에 일어날 수 없다는 하나, 그 사이에 끼여 어쩌지도 못하는 또 하나가 있었다. 일정도 꼬이고 예약까지 챙기지 못한 탓으로, 천왕봉 직전 산장에서 머물지 못하고 하나 더 전에 묵어야 했던 우리는 남보다도 몇 시간은 더 일찍 일어나야 했던 터다. 말하자면 익숙지도 않은 산행에 잠도 충분히 자지 못한 몸으로 가파른 정상까지의 길을 걷자는 게 어떤 이에겐 막막하기만 했던 것이다.
백수 아들과 꼰대 아빠의 천왕봉 산행