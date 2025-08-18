백수 아들과 꼰대 아빠의 숨막히는 지리산 천왕봉 산행

NR1IFF

스틸컷<천왕봉>은 제12회 목포국도1호선독립영화제 개막작이다. 모두 네 작품이 묶여 상영된 개막작 중 두 번째 자리로, 포문을 연 <가깝지만 멀리서>에 이어 잔뜩 침울해진 분위기를 풀어주는 가벼우면서도 유쾌한 드라마다. 주인공은 두 남성, 한눈에 보기에도 부자 사이다. 삼십을 훌쩍 넘은 듯 보이는 아들 재우는 누가 보아도 아버지 닦달에 이기지 못해 따라온 모양으로, 영 협조적이지 못하다.천왕봉에 오르기 위해 장비를 챙기고 길을 따라 오르며 계곡에 가고 산장에 묵는 과정을 한 편의 영화로 묶었다. 영화는 두 사람이 나누는 대화를 통해 이들의 관계와 저간의 사정을 알게끔 한다. 로그라인을 보면, 아버지 성호는 부산에 사는 모양이고 아들 재우는 서울로 유학을 보내 대학교를 졸업한 모양이다. 대학교를 졸업하고도 제때 취업을 하지 못하고 빌빌대는 아들이 못마땅해 아버지는 함께 천왕봉으로 가 일출을 보며 취업기도를 올리자고 한 모양인데, 해발 1915미터로 남쪽 반도 제일의 고봉이 그리 오르기 쉬울 리가 없는 것이다. 재우가 시작부터 죽을상인 이유가 여기에 있다.출발과 함께 네 옷 대신 이걸 입으라고 투닥거린 둘이다. 너무나 가까워서 도리어 서로를 해하기 쉬운 것이 가족의 관계가 아닌가. 성호와 재우가 꼭 그와 같아서, 이들의 대화를 듣고 있자면 잔뜩 선 그 날에 서로가 베이지는 않을까 조마조마해지는 것이 오로지 나 뿐만은 아닐 것이다. 처음 만난 계곡으로 잠시 잠깐 빠져서 양말을 벗고 발을 담그라는 아버지, 그를 끝까지 못들은 채 하며 따르지 않는 아들의 관계가 세상에 흔하고 널린 그렇고 그런 관계를 떠올리게 한다. 이들의 마음이 꼭 그러하지만은 않단 걸 알지라도, 이들의 관계가 꼭 건강하다고도 할 수 없단 걸 우리는 알고 있는 것이다. 그러나 어디 건강한 가족만이 있을까.둘의 여정을 뒤따르며 영화는 가까운 두 사람이 적절한 거리를 찾아가는 과정을 마주한다. 기실 둘은 서로에게 그리 좋은 아버지고 아들인 것 같지만은 않다. 아버지에게 아들은 게으르고 무능하여 제 앞가림도 제대로 하지 못하면서도 좀처럼 제 곁을 내주지 않고 마음도 몰라주는 철없는 자식이다. 그렇다고 아버지라고 마냥 좋은 어른이냐 하면 꼭 그렇지도 않다. 아들 입장에서 아버지는 늘 자신을 못마땅해 하고 알게 모르게 미운 시선을 보내오는 꼰대인 것이다. 그간엔 제게 별 신경도 쓰지 않다가 취업이 좀 늦어진다고 무시하고 닦달하는 인상을 받는 것이 오로지 저만의 오해는 아니리란 게 아들의 판단이다.