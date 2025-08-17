장 보고 미역국 끓이던 여성의 반전, 7분짜리 영화가 던진 질문

▲목포국도1호선독립영화제포스터 NR1IFF

가깝지만 멀리 있는 그들, 왜 그래야만 하나



<가깝지만 멀리서>는 제목 그대로 '가깝지만 멀리' 있을 밖에 없는 사람들을 말한다. 이날이 영란 자신의 생일인지, 아니면 건너편 누구의 생일인지를 알 수는 없겠으나, 아마도 생일이거나 그 비슷한 기념일일 것이란 걸 어렵지 않게 예상할 수 있다. 미역국 외에도 두부나 유부 또한 우리가 즐겨 먹는 음식이다. 오늘의 한국인이 그렇듯, 영란과 영란이 온 곳에 남아 있을 그 가까운 이들 또한 우리와 비슷한 음식을 먹고 사는 것이다. 먹거리란 재료와 문화에 따라 달라지는 것이니 한국과 북한 또한 조금 다르고 많이 닮았으리란 사실을 어렵지 않게 떠올릴 수 있겠다.



이쯤이면 영화가 러닝타임 대부분의 시간 동안 영란이 장을 보고 집에 돌아와 음식을 하는 장면을 마치 별 사연 없는 소소한 일상 브이로그처럼 연출한 까닭을 알 수 있겠다. 영화가 그 평범하고 소소한 일상을 쌓아올린 만큼, 그것이 무너질 때의 전환적 충격 또한 상당하다는 것. 박세암 감독이 의도한 것이 꼭 이것이었을 테다.



2024년 기준 한국에 거주하는 탈북민 수는 3만 명이 조금 넘는다. 코로나19 팬데믹 기간을 제하고, 매해 많게는 수천 명, 적게는 수백 명씩 입국하는 가운데, 하나원이라 불리는 북한이탈주민정착지원사무소에서 3개월간의 교육 및 지원프로그램을 거쳐 남한 사회에 적응하게 되는 것이다. 이들이 살아가는 모습이 어떠한지를 오늘의 한국인들은 얼마나 알고 있을까. 가족을 북에 두고 대부분 홀로 내려오는 탈북민들이 마주하는 고립과 단절을, 그럴 수밖에 없도록 하는 분단의 비극이 여전히 생생한 현실로 작용하는 이들의 삶을 우리는 얼마나 체감하고 있는지를 떠올린다.



먹는 것도 입는 것도 말하는 것도 다르기보다 같은 구석이 많은 사람들이다. 그러나 그들을 우리는 충실히 알지 못한다. 아마도 관심조차 많지 않을 것이다. <가깝지만 멀리서>는 보는 이로 하여금 그를 돌아보도록 이끈다. 그것도 아주 자연스럽고 흥미롭게. 7분의 러닝타임으로 영화적 효과를 거두는 수법과 장치가 꽤나 아기자기하여서 나는 목포국도1호선독립영화제가 이를 선봉장으로 들이민 이유에 고개를 끄덕이고 말았다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고