장 보고 미역국 끓이던 여성의 반전, 7분짜리 영화가 던진 질문

개막작 중 개막작이다. 7분짜리 짤막한 단편 <가깝지만 멀리서>를 제12회 목포국도1호선독립영화제가 첫 작품으로 상영했다. 14일 저녁 목포해양대학교 운동장에서 열린 개막식에서 상영된 네 편의 영화 가운데서도 첫 작품으로, 또 다음날 단편모음인 '멀리뛰기' 섹션 묶음에서도 처음으로 이 영화가 틀어졌다.
너덧 편의 영화가 묶인 단편 상영에서 그 순서는 상당히 주요한 대목이다. 무엇을 먼저 틀고 무엇을 나중 트느냐에 따라 그 섹션에 대한 인상이 바뀌기 때문이다. 하물며 영화제랴. 개막작을 영화제의 얼굴이라 하는 데는 분명한 이유가 있는 것이다.
단편이 주력인 올해 목포국도1호선독립영화제다. 개막작 또한 네 편의 단편으로, 각기 2025년 한국에서 상당히 주목 받고 있다는 단편들을 추렸다. 이 중 어느 작품을 보기 위해 멀리서 목포까지 걸음했다는 이를 심심찮게 만나볼 수 있었을 정도다. 그중에서도 첫 상영으로 <가깝지만 멀리서>를 택했다는 것, 또 다음날 묶음에서도 첫 작품으로 이 영화를 틀었다는 건 프로그래머가 기대한 바가 있었다는 뜻일 테다.
<가깝지만 멀리서>는 그럴 만한 작품이다. 작품의 완성도며 탁월함을 논하자는 뜻이 아니다. 적어도 영화가 주는 선명한 인상이, 바꿔내는 분위기가 있다는 이야기다. 단 7분 안에, 영화는 관객으로 하여금 보기 전엔 이르지 못한 생각에 다다르도록 한다. 어쩌면 영화가, 또 예술이 해야 할 기본이 그것이 아닌가.
장보고 미역국 끓이는 여자의 모습