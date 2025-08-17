제 운명의 주인 되려는 여성들의 투쟁... '왕좌의 게임'이 특별한 이유

▲왕좌의 게임포스터 HBO

구분과 압제에 저항하기, 이 작품이 둔 승부수



철저하게 혈통과 계급에 따라 작동하는 사회상 가운데서도 남녀의 구분은 확연하다. 왕위며 작위가 세습되는 과정도 마찬가지다. 여성은 적장자라도 계승 서열에서 남성에게 밀린다. 오로지 아들이 없는 경우에만 가문과 작위를 승계할 수 있다. 반란으로 칠왕국 왕좌를 잃고 간신히 살아남은 타르가르옌 가문의 마지막 생존자는 대너리스(에밀리아 클라크 분)인데, 그녀는 가문 내 단 한 명의 사내만 있어도 계승서열에서 밀릴 수 있는 불안한 상황에 놓여 있다. 오로지 여자인 때문이다.



<왕좌의 게임> 시리즈는 그대로 여성이 스스로에 대한 억압에 저항하는 이야기이기도 하다. 첫 시즌에서 남자는 활을 잡고 여자는 자수를 놓던 그 구분으로부터 벗어나 여성이 칼을 쥐고 영주가 되기까지의 여정으로 나아간다. 그 가운데 여자의 몸으론 허용되지 않는다 여겨져온 기사가 되는 이가 있고, 암살자가 되어 가문의 복수를 하는 이도 있으며, 가문 가운데 처음으로 왕위에 오르는 이도 있다. 하나하나가 당대 여성은 해낼 수 없으리란 편견에 반하는 일이다. 여자 팔자는 뒤웅박 팔자로, 모든 것이 남자에게 달렸다는 자조에 맞서는 일이다.



시즌4는 그중에서도 여성에 대한 억압이 극명하게 드러나는 시즌이다. 가문 가운데 가장 영리한 이도, 태어나 평생에 걸쳐 동경한 꿈이 있는 이도, 그저 소박한 기대만 품었던 이도, 오로지 여자라는 이유로 당해내기 어려운 고난과 마주한다.



중세 봉건시대를 바탕으로 창조한 <왕좌의 게임> 속 세계관이 오늘의 여성들이 마주한 현실과는 천양지차일 밖에 없다. 그럼에도 이 작품이 주목한 불평등과 억압의 지점이 소구력을 발한다는 사실이 놀랍다. 그건 여전히 이 시대에 해소되지 않은 차별이, 편견이, 억눌리는 욕구와 자연스런 열망들이 존재한다는 사실을 증명한다.

