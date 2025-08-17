제 운명의 주인 되려는 여성들의 투쟁... '왕좌의 게임'이 특별한 이유

뒤웅박이란 물건이 있다. 바가지와 마찬가지로, 유리나 사기는 물론 토기도 귀했던 지난 시대 여염집에서 박 속을 파내 무엇을 담거나 보관하는 용도로 쓰던 물건을 가리킨다. 박을 반으로 쪼개어 밖에서 내용물이 한눈에 보이는 바가지와 달리, 박 꼭지 부분만 뚫어 입구가 좁게 만든 것이 특징적이다. 자연히 바가지처럼 퍼내고 바로 내버리는 용도가 아닌, 무엇을 시간을 두고 보관할 때 뒤웅박을 쓰게 마련이다.
말하자면 뒤웅박은 보관용기다. 물건을, 그중에서도 음식에 쓸 재료를 담아 보관하는 친환경 용기로 쓰임이 있었다. 보관용기란 무엇을 담느냐에 따라 성격이 달라진다. 흙을 구워 만든 같은 항아리라도 장을 넣으면 장독이 되고 김치를 담으면 김치항아리가 된다. 물이나 술을 담는 항아리가 있고 유골을 담아 보관하기도 한다. 말하자면 누가 어디서 무엇을 위해 쓰느냐에 따라 항아리의 운명은 전혀 달라진다.
항아리야 그 용도에 따라 아예 형태부터가 달리 제작되는 경우가 있다지만 뒤웅박은 날 때는 모두가 박이었다. 그런데 어느 집에 가서 누구 손에 들리느냐에 따라 그 쓰임이 전혀 달라지니, 그 운명에 주목하는 사람들이 생겨난 것이다. 어디선 쌀이 담기고 또 어디선 멀건 죽이며 짐승 줄 여물이 담기는데, 대체로 전자는 오래도록 두고 쓰는 반면 후자는 곧 부서지고 마는 것이어서 뒤웅박의 운명이란 참으로 처량하기까지 했던 터다. '여자 팔자는 뒤웅박 팔자'라는 말이 이로부터 유래하기도 했다.