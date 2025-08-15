'무패 파이터' 치마예프, 미들급 벨트 노린다

UFC

종합격투기 14전 전승의 치마예프(오른쪽)는 17일 UFC319에서 챔피언 뒤 플레시스와 미들급 타이틀전을 치른다.1994년 러시아 체첸 공화국에서 태어난 치마예프는 5살 때부터 레슬링을 시작했고 2013년 스웨덴으로 이주해 2015년과 2016년, 2018년 세 번에 걸쳐 스웨덴 레슬링선수권대회에서 금메달을 목에 걸었다. 그렇게 레슬링 유망주로 성장하던 치마예프는 알렉산더 구스타프손과 함께 훈련하며 본격적으로 종합 격투기를 시작했고 세 번의 아마추어 대회 참가 끝에 2018년5월 프로 선수로 데뷔했다.종합격투기 데뷔 후 6연속 피니시 승리를 거둔 치마예프는 코로나19가 한창 기승을 부리던 2020년7월 UAE 아부다비에서 존 필립스를 상대로 UFC 데뷔전을 치렀다. 비록 크게 주목 받지 못한 언더카드 경기였지만 치마예프는 옥타곤 데뷔전에서 압도적인 경기를 선보이며 2라운드 서브미션 승리를 거뒀다. 이날 치마예프가 124대의 타격을 적중 시키면서 상대에게 허용한 타격은 고작 2대였다.인상적인 데뷔전을 치른 치마예프는 단 열흘 만에 다시 옥타곤에 올라 리스 맥키를 1라운드 TKO로 꺾었고 9월에는 제랄드 머샤트와의 미들급 경기에서 1라운드 KO승을 따냈다. 3연승으로 순식간에 UFC의 초신성으로 떠오른 치마예프는 12월 웰터급 3위 리온 에드워즈와 맞붙을 예정이었지만 에드워즈의 코로나19 확진으로 경기가 취소됐고 재대결 역시 치마예프의 코로나19 후유증으로 무산되고 말았다.2020년 3경기를 치른 후 1년 넘게 공백기를 가진 치마예프는 2021년10월 UFC267에서 리징량을 1라운드 서브미션으로 제압하고 성공적인 복귀를 알렸다. 2022년3월에는 웰터급 2위 번즈를 상대로 공방을 주고 받는 명승부를 펼친 끝에 3-0 만장일치 판정승을 거뒀다. 이제 치마예프는 더 이상 초신성이나 다크호스가 아닌 언제 타이틀 도전권을 받아도 이상하지 않은 웰터급의 강자로 성장했다.번즈를 꺾은 후 콜비 코빙턴, 네이트 디아즈와의 경기가 차례로 무산된 치마예프는 2022년9 UFC 276에서 홀랜드를 상대했다. 치마예프는 공식 계체량에서 체중을 무려 3.6kg이나 초과하면서 대회 개최 여부가 불투명했지만 홀랜드가 계약 체중 경기를 받아들이면서 가까스로 경기가 성사됐다. 그리고 치마예프는 경기 시작 2분13초 만에 홀랜드에게 서브미션 승리를 거두면서 건재한 실력을 과시했다.미들급에서 내려온 홀랜드를 가볍게 꺾고 미들급에서도 충분히 통할 거라고 평가 받은 치마예프는 2023년10월 파울로 코스타가 부상으로 이탈하면서 전 UFC 웰터급 챔피언 우스만을 상대로 미들급 월장 후 첫 경기를 치렀다. 치마예프는 한 수 위의 레슬링 실력을 바탕으로 우스만에게 2-0 판정승을 거뒀지만 급하게 투입된 우스만을 상대로 타격 방어와 체력적인 부분에서 약점을 드러내기도 했다.우스만을 꺾고 미들급 랭킹 9위에 이름을 올린 치마예프는 작년 10월 UFC308 코메인이벤트에서 전 미들급 챔피언 휘태커와 격돌했다. 치마예프는 레슬링과 서브미션 방어에 있어서 만큼은 미들급 최고 수준으로 꼽히는 휘태커를 레슬링으로 압도한 후 경기 시작 3분34초 만에 페이스 크랭크를 걸어 항복을 받아냈다. 그렇게 치마예프는 휘태커에게 UFC 23경기 만에 첫 서브미션 패배(커리어 두 번째)를 안겼다.휘태커전 승리로 미들급 3위로 랭킹이 급상승한 치마예프는 오는 17일 UFC 319에서 미들급 챔피언 뒤 플레시스와 타이틀전을 벌인다. 작년 1월 션 스트릭랜드를 판정으로 꺾고 UFC 15대 미들급 챔피언에 오른 뒤 플레시스는 작년 8월과 올해 2월 이스라엘 아데산야와 스트릭랜드를 차례로 제압하며 2차 방어까지 성공했다. 킥복싱 선수 출신이지만 그라운드 기술도 매우 뛰어난 웰라운드 파이터다.레슬링 베이스의 치마예프는 그라운드 능력 만큼은 동체급 최강으로 평가 받고 그라운드에서 서브미션으로 연계하는 능력 또한 발군이다. 일단 치마예프의 '그라운드 지옥'에 걸려 들면 아무리 뒤 플레시스라 해도 크게 고전할 수 밖에 없다는 뜻이다. 또한 85.7%의 높은 피니시율(12/14)과 1라운드 피니시가 9번에 달하는 만큼 경기 초반 치마예프의 레슬링 압박이 통한다면 의외로 일찍 승부가 날 수도 있다.반면에 치마예프는 번즈,우스만과의 경기에서 타격 방어와 지구력에서 약점을 드러낸 바 있다. 게다가 아직 격투기 데뷔 후 5라운드 경험이 없어 장기전으로 흐를 경우 챔피언의 노련한 경기 운영에 말려들 수 있다. 치마예프의 체력을 중요한 변수로 꼽는 격투팬들이 적지 않은 이유다. 과연 치마예프는 2018년의 하빕에 이어 7년 만에 무패의 전적으로 UFC 챔피언에 등극하는 러시아 파이터가 될 수 있을까.