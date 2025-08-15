챔피언 뒤 플레시, 러시아 레슬링 괴물 침공 막아낼까?

UFC 제공

함자트 치마예프의 그래플링은 상대선수에게 공포의 대상이다.치마예프의 가장 강력한 무기는 레슬링이다. 레슬링 강국 러시아 연방 체첸 공화국에서 태어난 치마예프는 스웨덴으로 이민 가 3차례 스웨덴 레슬링 챔피언에 올랐다. 미국 대학생 자유형 레슬링 대표팀에 선발되기도 한 전 UFC 웰터급 챔피언 카마루 우스만도 자유자재로 테이크다운했다. 테이크다운에 성공한 이후의 서브미션도 매우 위협적이다.치마예프가 5라운드 경험이 없다면, 챔피언은 아직 레슬러 상대 경험이 부족하다. 전미 대학체육협회 레슬링 2부리그 올아메리칸(8위 이내)을 지낸 데릭 브런슨과의 경기를 제외하면 레슬러와 겨뤄보지 않았다. UFC에서의 테이크다운 방어율은 50%다.뒤 플레시는 오늘 열린 경기 전 기자회견에서 "1라운드에 테이크다운 당하길 원치 않는다. 치마예프의 모든 테이크다운을 막으려 할 거고, 테이크다운 당한다 해도 바로 일어나겠다"고 다짐했다.뒤 플레시는 챔피언 자리를 지키고 있는 비결로 의지력을 꼽았다. 그는 "아무도 나를 무너뜨릴 수 없다. 그게 내가 세계 챔피언이 된 이유고, 다른 선수들과 다른 점이다"고 강조했다. 치마예프는 "다들 말은 하지만 아무것도 달라질 게 없다. 그를 두들겨 패고, 돈을 챙겨서 집으로 돌아가겠다"고 자신했다.코메인 이벤트에서는 벨라토르 출신의 재야 강자 애런 피코(28·미국)가 UFC에 데뷔한다. 피코는 UFC 랭킹 6위의 무패 파이터 르론 머피(34·잉글랜드)와 맞붙는다. 피코는 복싱 전미 주니어 골든 글러브 챔피언과 자유형 레슬링 17세 이하 세계 선수권 대회 금메달리스트로 큰 기대를 모은 격투기 신동으로 이제 전성기를 맞이했다.두 선수는 이번 경기에서 이겨 UFC 페더급(65.8kg) 타이틀 도전자가 되길 기대하고 있다. 피코의 원래 상대였던 랭킹 1위 모프사르 예블로예프가 경기에서 빠졌기 때문에 이번 경기야말로 진정한 차기 도전자 결정전이라는 논리다. 머피는 2주 반 전에 대체 경기 제안을 수락했다.강력한 펀치를 자랑하는 피코(13승 4패)는 "팬들은 내게서 KO를 기대한다. 난 안전한 경기는 하지 않고, 이번에도 KO를 원한다"고 목소리를 높였다. 머피(16승 1무효) 는 "이번에 이기면 100% 내가 도전자가 되기 때문에 경기를 수락했다. 확실한 눈도장을 찍겠다"고 각오를 다졌다.