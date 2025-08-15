영화팬 사로잡을 영화제들... 9월까지 영화 바캉스를 즐겨라

▲
<올란도>의 한 장면. 틸다 스윈튼이 400년의 시간 동안 젠더를 횡단하며 자신의 정체성을 찾아가는 올란도를 연기했다.서울여성영화제
버지니아 울프의 전설적인 고전을 샐리 포터가 재해석한 <올란도>도 스크린으로 만날 수 있다. 400년의 시간 동안 젠더를 횡단하며 정체성을 찾아가는 올란도의 여정을 체화한 틸다 스윈튼의 독보적인 마력을 확인할 수 있는 기회.
매해 주목할만한 여성주의 현안과 화두를 제시한 쟁점 섹션은 올해 '광장과 현장'을 주제로, 여성의 시선으로 동시대의 광장을 논의하고 탐색한다. 광장의 위력과 과제를 질문하면서 그간 광장의 목소리와 현장을 담아내며 여성의 목소리를 제시한 영화들을 망라했다. 변영주 감독의 전설적인 다큐멘터리 <낮은 목소리 - 아시아에서 여성으로 산다는 것>을 비롯해, 2019년, 한국예술종합학교 내 권력형 성폭력 사건과 현재의 '미투'를 응시한 <파기상접: 깨진 그릇 붙이기>, 군부 권력에 맞서는 젊은이들의 자유를 향한 갈망 <수단, 우리를 기억해 줘> 등 폭력과 차별에 맞서 질문하고 응시하며 연대하는 영화들을 주목한다. 저항의 기록을 통해 현재의 광장과 여성의 목소리를 논의할 기회가 될 것이다.
EBS 다큐멘터리영화제
(8.25~8.30)
TV와 극장을 망라하는 국내 최대 규모의 다큐멘터리영화제인 EBS 다큐멘터리영화제(EIDF)도 22회를 맞아 '새 물결을 포착하라'는 슬로건 아래 62편의 다큐멘터리가 상영될 예정. 픽션과의 경계를 허문 다큐 픽션, 애니메이션, AI 영화 등 장르를 확장한 점이 돋보인다.
제97회 아카데미 시상식 장편다큐멘터리상 수상작 <노 어더 랜드>와 제40회 선댄스영화제에서 심사위원 특별상을 받은 <쿠데타의 사운드 트랙>이 단연 눈에 띈다.
〈노 어더 랜드〉는 팔레스타인 정착촌에서 자행된 야만과 폭력, 마을의 파괴와 주민 추방 과정을 기록한 다큐멘터리로, 네 명의 이스라엘, 팔레스타인 활동가들의 저항을 기록하며 '어떻게 유대할 것인지'에 대한 고민을 함께 전하는 사려 깊은 다큐멘터리. 정치 스릴러 뮤지컬 <쿠데타의 사운드트랙>은 방대한 아카이브를 룸바와 재즈의 리듬으로 유려하게 엮으며 미국의 음모를 파헤치기 위해 고군분투한 역사를 정교하면서도 창의적으로 직조해 낸 수작. 작품 전체를 지배하는 재즈 선율만으로도 필견해야할 가치가 있다.