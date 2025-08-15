스물한살 때 총격 사고... 죽음 딛고 일어난 이 파이터의 각오

UFC 제공

- UFC 랭커가 아닌 선수와 단기 대체 오퍼를 받아서 경기에 임하게 됐다. 왜 단기 오퍼를 수락한 건가?

- 까다로운 상대 애론 피코와 경기가 잡혔다. 경기 준비는 잘되었는가?

- 상대 피코는 어떤 파이터라고 생각하나?

- 피코는 커리어 초반 타격 방어에서 약점을 드러냈다. 그의 최근 경기들을 봤는가? 이제 그가 더 성숙한 파이터가 됐다고 생각하나?

- 최근 벨라토르 파이터들이 UFC로 많이 넘어 왔다. 몇몇은 잘하고 있고, 몇몇은 기대 이하의 모습을 보였다. 피코는 어떤 모습을 보여줄 걸로 에상하는가?

- 피코는 복싱과 레슬링 둘 다 잘한다. 어떻게 상대할 생각인가?

큰사진보기 ▲르론 머피는 10년이 넘는 세월 동안 단 한번도 패하지 않았다. UFC 제공

"제일 중요한 것은 이기는 것"



- 이번 경기에서 승리하면 예블로예프가 아닌 당신이 타이틀 도전권을 받을 거라고 생각하나?

"물론이다. 난 예블로예프가 피코전에서 빠지면서 타이틀 도전 기회를 잃었다고 생각한다. 내가 듣기로는 예블로예프는 피코와 싸울 두 번의 기회가 있었지만 모두 빠졌다고 한다. 그렇기 때문에 이제 기회는 내 것이다. 난 인터넷 온갖 곳에서 이번 경기의 승자가 타이틀 도전권을 받을 거란 얘기를 보고 있다."



- 10년이 넘는 시간 동안 단 1패도 없다. 비결이 무엇인가?

"그냥 열심히 운동하고, 진심으로 헌신하는 거다. 나는 항상 체육관에 머물며 열심히 훈련하며 계속해서 스스로를 증명하려고 한다. 결국 중요한 건 내가 하는 일은 격투기란 거다. 시합 중에는 어떤 일이든 벌어질 수 있다. 하지만 내가 단지 운이 좋았던 것만은 아니다. 이 지점까지 오기 위해서 정말 열심히 노력했다."



- 최근 들어 판정승이 부쩍 많아졌다. 뭔가 경기운영에 대해 더 크게 눈을 뜬 것 같다. 마치 'GSP(조르주 생 피에르)'처럼?

"전략적으로 상대를 압도하는 게 바로 내 스타일이다. 나는 테크니션에 가까운 선수다. 나 또한 경기를 피니시하고 싶다. 피니시 기회가 오면 피니시할 거다. 하지만 내게 중요한 건 계속 기술적으로 싸우면서, 승리하기 위해 가장 잘하는 방식대로 싸우는 거다."



- 별명이 아이스 맨이다. 어떤 상황에서도 냉정함을 유지한다는 뜻인가?

"그렇다. 잘 어울리는 별명이라고 생각한다. 별명대로 나는 침착하고, 냉정하다. 나는 압박 속에서 더 잘해낸다. 굉장히 침착하고, 그 어떤 일도 내겐 평범하게 느껴진다. 이것은 나의 경쟁력이다."



- 척 리델과는 관련 없는가?

"척 리델을 보고 이름을 지은 건 아니다. 그냥 독자적으로 내가 얻은 별명이다. 하지만 척 리델은 분명 내가 가장 처음으로 본 파이터 중 하나다. 그는 진정한 킬러다. 그와 같은 훌륭한 선수들을 보면서 꿈을 키울 수 있었다."



큰사진보기 ▲르론 머피의 현재 목표는 챔피언이 되는 것이다. UFC 제공

맨유 박지성에 대한 추억



- 파이터가 된 계기가 궁금하다.

"정말 미친 이야기다. 이건 운명이다. 15살 때 축구를 하다가 부상을 입었다. 그로부터 7년 정도 스포츠를 하지 않았다. 괴로웠기 때문이다. 그러고 나는 잘못된 길로 빠져들었다. 그러다가 22살 때 운 좋게도 MMA를 발견하고, 사랑에 빠졌다. MMA가 내 인생을 구했다."



- 요즘에도 여전히 축구를 좋아하는가?

"예전만큼 좋아하지는 않는다. 예전에는 축구를 보는 걸 정말 좋아했다. 하지만 요즘엔 격투 스포츠에 완전 집착하고 있다. 축구를 볼 시간이 없다. 전체 한 경기를 보기는 쉽지않다. 그러나 난 여전히 맨체스터 유나이티드를 응원하면서 경기 결과는 챙겨본다. 응원팀이 이겼냐 졌냐는 중요한 문제니까."



- 혹시 맨체스터 유나이티드에서 활약했던 한국인 선수 박지성을 기억하는가?

"물론, 그를 기억한다. 당시 나는 맨체스터 유나이티드 경기 직관을 다녔다. 그는 정말 훌륭한 선수였다. 엄청나게 뛰어다니고 체력도 정말 좋았다. 에너지레벨을 통해 경기 흐름을 바꿀수 있던 선수로 기억된다. 응원하던 팀에서 활약해준 박지성을 정말 사랑했다."



- 21살에 총을 맞았지만 기적적으로 살아났다. 그 이후로 인생관이 달라졌는가?

"나는 인생이란 게 참 연약한 거란 걸 깨달았다. 그리고 인생이란 너무 짧기에 제대로 된 삶을 살아야겠다는 걸 깨우쳤다. 인생이란 다른 무엇보다도 값진 거다. 이 경험으로 인해 나는 인생에 대해 많은 걸 배웠고, 인생관 자체가 바뀌었다. 진짜 끝날 때까진 결코 끝난 게 아니다. 죽지 않았다면 얼마든지 무언가를 바꿀 수 있는 시간이 있는 거다. 누구에게나 인생에서 스스로를 바로 잡아서 다른 길을 걸어갈 수 있는 시간이 있다. 그게 정확히 내가 한 일이다."



- 당신은 이번 경기에서 승리하고 챔피언 볼카노프스키와 싸우고 싶다고 말했다. 볼카노프스키를 이길 수 있는 핵심은 무엇이라고 생각하나?

"볼카노프스키를 이기기 위한 핵심은 굉장히 영리하게 경기에 임하는 거다. 볼카노프스키와의 경기는 전략적인 체스 경기와 같은 시합이다. 그는 굉장히 영리한 파이터고, 웰라운드하다. 그렇기 때문에 볼카노프스키를 이기기 위해서는 최고의 게임플랜을 들고 와서, 영리하게 싸워야 한다."







현재 르론 머피(사진 오른쪽)의 최대 강점은 경기 운영 능력이다."나는 그저 이번이 큰 기회라고 생각했다. 이번 기회를 놓칠 수 없었다. 분명 나는 이번 시합을 준비할 시간이 더 있었으면 좋겠다고 생각한다. 하지만 때로는 상황이 완벽하지 않기 마련이다. 딱 입맛에 맞는 상황은 쉽게 찾아오지 않는다. 내가 맞춰 가야 할 경우가 훨씬 많다.""2주 반 전에 이번 경기에 대해 알게 됐다. 그렇기 때문에 2주간의 훈련 시간이 있었다. 굉장히 짧은 준비 시간밖에 없는 경기 제안이었다. 하지만 나는 꾸준히 체육관에서 훈련한다. 언제나 어느 정도 몸이 준비된 상태를 유지한다. 그렇기 때문에 경기에 나설 준비가 됐다.""만만치 않은 상대다. 그는 탄탄한 실력을 갖춘 뛰어난 파이터다. 굉장히 파워가 강하고, 폭발적이다. 좋은 레슬링과 괜찮은 복싱 실력을 갖고 있다.""물론이다. 이제 그는 예전보다 더 영리한 파이터가 됐다. 엄청나게 많이 발전했다. 하지만 난 여전히 내가 그보다 더 치열한 경쟁을 치렀다고 생각한다. 그의 상대와 내 상대를 비교해보면 확실히 알수 있을 것이다.""그에 대해서는 너무 많은 생각을 하지 않을 생각이다. 왜냐면 우리는 모두가 다르기 때문이다. 모든 파이터는 다르다. 벨라토르 출신 파이터 중 몇몇은 전성기가 지난 상태에서 왔다. 하지만 피코는 지금이 전성기다. 정신적으로 완전히 집중해 있는 상태로 보인다. 경기 당일 알게 될 거다. 최고의 컨디션으로 무장한 애런 피코가 나타날 것으로 예상한다.""우리가 하는 건 종합격투기(MMA)다. MMA에서 중요한 건 섞는 거다. 모든 분야에서 다 잘할 수도 있다. 하지만 그걸 섞지 못한다면 아무 소용 없다. 이건 다른 거다. 그렇기 때문에 나는 아주 영리하게 경기에 임하면서 종합격투기로 섞어내고, 그가 내 공격이 닿지 않을 영역이라고 생각하는 곳에서 그를 공격하겠다."