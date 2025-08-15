스물한살 때 총격 사고... 죽음 딛고 일어난 이 파이터의 각오

▲
르론 머피의 현재 목표는 챔피언이 되는 것이다.UFC 제공
맨유 박지성에 대한 추억
- 파이터가 된 계기가 궁금하다.
"정말 미친 이야기다. 이건 운명이다. 15살 때 축구를 하다가 부상을 입었다. 그로부터 7년 정도 스포츠를 하지 않았다. 괴로웠기 때문이다. 그러고 나는 잘못된 길로 빠져들었다. 그러다가 22살 때 운 좋게도 MMA를 발견하고, 사랑에 빠졌다. MMA가 내 인생을 구했다."
- 요즘에도 여전히 축구를 좋아하는가?
"예전만큼 좋아하지는 않는다. 예전에는 축구를 보는 걸 정말 좋아했다. 하지만 요즘엔 격투 스포츠에 완전 집착하고 있다. 축구를 볼 시간이 없다. 전체 한 경기를 보기는 쉽지않다. 그러나 난 여전히 맨체스터 유나이티드를 응원하면서 경기 결과는 챙겨본다. 응원팀이 이겼냐 졌냐는 중요한 문제니까."
- 혹시 맨체스터 유나이티드에서 활약했던 한국인 선수 박지성을 기억하는가?
"물론, 그를 기억한다. 당시 나는 맨체스터 유나이티드 경기 직관을 다녔다. 그는 정말 훌륭한 선수였다. 엄청나게 뛰어다니고 체력도 정말 좋았다. 에너지레벨을 통해 경기 흐름을 바꿀수 있던 선수로 기억된다. 응원하던 팀에서 활약해준 박지성을 정말 사랑했다."
- 21살에 총을 맞았지만 기적적으로 살아났다. 그 이후로 인생관이 달라졌는가?
"나는 인생이란 게 참 연약한 거란 걸 깨달았다. 그리고 인생이란 너무 짧기에 제대로 된 삶을 살아야겠다는 걸 깨우쳤다. 인생이란 다른 무엇보다도 값진 거다. 이 경험으로 인해 나는 인생에 대해 많은 걸 배웠고, 인생관 자체가 바뀌었다. 진짜 끝날 때까진 결코 끝난 게 아니다. 죽지 않았다면 얼마든지 무언가를 바꿀 수 있는 시간이 있는 거다. 누구에게나 인생에서 스스로를 바로 잡아서 다른 길을 걸어갈 수 있는 시간이 있다. 그게 정확히 내가 한 일이다."
- 당신은 이번 경기에서 승리하고 챔피언 볼카노프스키와 싸우고 싶다고 말했다. 볼카노프스키를 이길 수 있는 핵심은 무엇이라고 생각하나?
"볼카노프스키를 이기기 위한 핵심은 굉장히 영리하게 경기에 임하는 거다. 볼카노프스키와의 경기는 전략적인 체스 경기와 같은 시합이다. 그는 굉장히 영리한 파이터고, 웰라운드하다. 그렇기 때문에 볼카노프스키를 이기기 위해서는 최고의 게임플랜을 들고 와서, 영리하게 싸워야 한다."
