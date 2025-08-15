히로시마 입성한 김주성, 감바 오사카 상대로 데뷔전 노린다

▲
산프레체 히로시마 DF 김주성산프레체 히로시마 공식 SNS
정들었던 서울을 떠나 J리그 도전에 나선 김주성이 히로시마 데뷔전을 노리고 있다.
스키베 감독이 이끄는 산프레체 히로시마는 16일 오후 7시(한국시간) 일본 히로시마에 자리한 에디온 피스 윙 스타디움에서 열리는 '2025시즌 J리그' 26라운드서 감바 오사카와 격돌한다. 현재 히로시마는 13승 4무 8패 승점 43점 리그 6위에, 오사카는 10승 4무 11패 승점 34점으로 리그 11위에 자리하고 있다.
히로시마는 이번 시즌 리그 우승을 노리고 있다. 지난해 비셀 고베에 단 승점 4점 차로 밀리며 아쉽게 준우승에 그쳤던 가운데 올해 역시 대권 도전에 나서고 있다. 현재 리그 6위에 불과하지만, 1위 가시마 앤틀러스와 2위에 자리하고 있는 가시와 레이솔과의 격차는 단 4점이다. 즉 언제든지 선두 자리에 오를 수 있는 상황.
현지 매체의 기대감
이처럼 히로시마가 리그 우승 가능성을 꾸준하게 이어가고 있는 가운데 여름 이적시장에서는 상당히 놀라운 이적을 성사하는 데 성공했다. 바로 대한민국 대표팀과 FC서울의 중앙 수비수 김주성을 영입한 것. 2000년생인 김주성은 2019시즌 프로 데뷔 후 느리지만, 꾸준한 성장 곡선을 그리며 리그 최정상급 수비수로 성장했다.
데뷔 첫해에는 리그 10경기에 나서며 기대감을 형성했지만, 이듬해에는 13경기에 나서며 출전 빈도를 높였다. 출전 횟수는 늘어났으나 아쉬운 실수와 판단이 이어졌고, 서울이 기대하는 수비수로 성장하는 데 상당한 시간이 소요될 거로 예상됐다. 그렇게 2021시즌을 앞두고 김천 상무로 입대를 택하며 군대 문제 해결 및 상황에 변화를 줬고, 이는 적절한 선택이었다.
로테이션 멤버로 경기에 나서며 팀의 K리그1 승격을 도왔고, 이듬해에도 안정적인 모습을 기록하며 생애 첫 A대표팀에 승선하는 기쁨을 누렸다. 2023시즌에는 서울로 복귀해 리그 38경기에 나와 2골 1도움을 올렸고, 지난해에도 주축 수비수로 활약하며 팀이 5년 만에 파이널 A 진출에 성공하는 핵심 요원으로 경기장을 누볐다.
이번 시즌에도 야잔과 함께 든든하게 후방을 지킨 김주성은 결국 이적을 택했다. 계약 기간이 6개월 남은 부분은 물론, 리그 최정상급 왼발 수비수로 성장한 그에게 다수의 러브콜이 쏟아졌고 선택은 유럽이 아닌 일본 J리그였다. 세계 축구 중심지인 유럽이 아니라 일본으로 향한 그에 상당한 실망감이 있었으나 그가 내린 선택은 매우 합리적이었다.
자신을 키워준 서울에 합당한 이적료와 함께 넉넉한 연봉을 받을 수 있었고, 같은 동아시아 환경에서 꾸준하게 뛰면서 1년 앞으로 다가온 월드컵을 노릴 수 있었기 때문. 또 J리그에서 최근 유럽 직행이 잦아지고 있는 상황 속 일본 무대서 꾸준한 활약을 선보이면, 언제든지 유럽으로 향할 가능성이 있었기에 김주성의 J리그행은 실보다는 득이 있는 결론이었다.