세계 수준으로 성장한 중국영화? 내실은 '민망'할 따름

마찬가지로 경찰이 회의를 하는 장면에서도 "이제 중국경찰은 하드웨어와 소프트웨어가 모두 달라졌다"라거나 "기술발전과 국력 성장으로 해외로 도망간 범죄자들을 다 잡을 수 있게 됐다"는 식의 홍보문구 못잖은 언급이 지속된다. 현실적이어야 장르적 재미가 커지는 영화 가운데서 이러한 대사는 보는 이를 절로 아연하게 한다. 무엇보다 지난 시대 홍콩영화가 도리어 현실 경찰의 구태의연한 모습을 지적하고, 그 속에서도 업의 본질을 지켜나가는 영웅적 이들의 활약에 주목했던 사실을 떠올리면 진보가 아닌 퇴행이라 볼 밖에 없는 일이다.



<폭스 헌트>는 거의 모든 장면에서 기존 장르물의 문법을 답습하고 오늘의 중국 정부가 좋아할 법한 이야기만 거듭한다. 그 속에서 중국 영화만의 파격이며 오늘의 현실을 반영해 폐부를 찌르는 선택은 찾아볼 수 없다. 심지어 거듭된 신파와 클리셰는 영화가 목표로 삼고 있는 관객을 대하는 자세가 얼마나 안이한지를 확인하게 한다.



<폭스 헌트>를 외연만으로 보자면 오늘날 중국의 인기배우 단혁굉이 양조위는 물론이고 올가 쿠릴렌코 같은 세계적 배우와 협업하는 자랑스런 모습으로 보여질 수 있겠다. 프랑스 파리를 가로지르며 추격전을 펼치고 세계 유수의 영화들과 마찬가지의 장르물을 비슷한 문법으로 해내는 모양이 또한 그러하다.



그러나 그 내실은 어디까지나 먼저 있었던 것을 비슷하게 베끼는 일이고, 오늘의 관객에게 그를 부끄럼 없이 내보이는 일이다. 시종 일관 시가를 물고 피우는 양조위의 모습 또한 전형적인데, 그가 마침내 검거돼 수갑을 찬 채 'CHINA'란 글자가 큼지막하게 적힌 국적기 층계를 내려와 중국 본토로 돌아오는 장면은 지난 시대 홍콩영화에 종언을 고하고 오늘의 중화영화의 승리를 자축하는 상징적 모습처럼 읽히기까지 한다.



<폭스 헌트>는 근래 일단의 중국영화가 내수 흥행을 바탕으로 제작비를 쉽게 회수하고 큰 수익을 올리는 흐름에서 성공작으로 분류될 수 있겠다. 그럼에도 영화는 그저 산업과 상품으로만 대우돼선 안 되는 예술과 작품의 측면이 여전히 강조돼야 하는 부문이 아닌가. <폭스 헌트>는 예술과 문화가 국가로부터 자유롭지 못할 때 어떤 수준까지 격하될 수 있는지를 보여주는 충격적 사례로써 기억돼 마땅하다.



