세계 수준으로 성장한 중국영화? 내실은 '민망'할 따름

한때 애정했던 무엇이 추해져가는 과정을 보는 건 씁쓸한 일이다. 영화에서도 마찬가지. 때로는 배우가, 때로는 감독이, 또 때로는 하나의 영화계가 몰락하고 추해진다. 흥하면 망하고 성하면 쇠하는 것이 인간사의 필연이라지만, 흥하고 성한 것을 기억하는 이에게 망하고 쇠한 모습은 애써 고개를 돌려 보지 않고 싶은 모습일 테다.
안타깝게도 희망은 늘 현실이 되지는 못한다. 우리는 불행히도 한때 잘 나갔던 이의 몰락을, 그 누추하고 비참한 현재를 수시로 목격한다. 누군가는 그 몰락을 잘 갈무리하지만, 또 누구는 몰락을 인정치 못하고 발버둥쳐 참담함을 더욱 키우고는 한다.
영화, 또 영화계도 그와 같을 때가 있다. 이를테면 한때 이란 영화계는 세계를 놀라게 한 거장들이 여럿 탄생해 평단과 영화팬이 주목했다. 압바스 키아로스타미, 아마르 나데리소흐랍 샤히드 살레스, 모하마드 라슬로프, 아시가르 파라디, 바흐만 고바, 사에드 루스타이, 알리 아바시 등이 국제사회에 작가로서 제 이름을 알렸다. 이중 상당수가 거장으로 분류되지만, 오늘날 종교국가화된 이란 사회 안에선 이들이 설 자리가 없다. 세계적 권위의 영화제 초청은 물론, 수상까지 거머쥔 명장이 여럿이지만 이란에선 투옥과 탄압 등으로 아예 유럽이나 아시아 지역을 떠돌며 영화를 만드는 사례가 대부분이다. 지난 시대의 영광을 이란영화계에선 거의 찾아볼 수 없는 이유다.