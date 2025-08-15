휴식 후 완벽 부활 홍윤상... 포항의 '비밀병기'가 되다

한국프로축구연맹

7월 이후 열린 리그 4G서 3골 1도움을 기록하고 있는 포항 홍윤상이어진 수원FC와의 홈 경기서도 1-5로 대패하는 상황에서도 전반 41분 만회 골을 터뜨리며 제 몫을 해냈고, 대구전서도 선발로 나와 풀타임으로 경기장을 누비면서 1-0 승리에 일조했다. 직전 라운드서도 펄펄 날았다. 광주를 상대한 홍윤상은 선발로 경기장을 밟았고, 우측 공격수 임무를 소화, 전반 종료 직전 환상적인 왼발 슈팅으로 선제 결승 골을 넣었다.이와 같이 7월 이후 열린 리그 4경기서 3골 1도움을 기록하며 완벽하게 부활한 홍윤상은 박태하 감독의 전술적인 변화를 완벽하게 이행, K리그 최고 크랙으로 자리하고 있다. 기존 홍윤상은 좌측면에 자리하면서 빠른 속도와 드리블을 이용한 장점이 돋보였다. 하지만 이런 이면에는 치명적인 단점이 존재했다. 바로 수비 가담으로 인한 체력 방전이었다.잦은 수비 가담으로 인해 공격 상황에서 힘이 빠지면서 무리한 드리블과 강점인 날카로운 슈팅이 무뎌진 모습이었다. 결국 이런 단점을 극복하기 위해 박 감독은 중원에서 양질의 패스를 공급할 수 있는 기성용과의 시너지를 고민했고, 홍윤상 '프리롤'이라는 승부수를 띄웠다. 측면에만 국한되지 않으며 2선 전 지역을 커버하는 움직임을 가져갔고, 이는 완벽하게 통했다.홍윤상은 경기 시작 전에는 측면 공격수로 표기되지만, 실제로 경기에 돌입하면 중앙으로 이동해 최대한 볼을 만지면서 감각을 익힌다. 이후 간결한 터치와 함께 이호재 혹은 조르지가 중앙 수비수를 끌고 내려오면 순간적으로 비어 있는 수비 뒷공간을 침투하면서 기회를 엿본다. 또 이들을 이용한 패스 연계를 통해, 슈팅 기회를 창출하기도 한다.이런 장점은 전북과의 리그 22라운드서 완벽하게 나타났다. 전반 내내 위와 같은 움직임을 반복하며 최소 실점 1위 전북 수비진에 상당한 부담감을 줬고, 이 패턴을 통해 득점과 도움을 기록하면서 펄펄 날았다. 직전 광주와의 맞대결에서도 조르지와의 호흡 이후 간결한 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸으며, 후반에도 비슷한 움직임을 이어가며 위협을 가했다.광주전서 홍윤상은 팀 내 최다 공격 진영 패스 성공(14회), 전진 패스 4회, 팀 내 최다 유효 슈팅(2회)를 기록하며 프리롤 역할을 완벽하게 수행했다.박 감독은 홍윤상의 장점을 다시금 알아봤고, 새로운 임무를 부여하는 데 성공했다. 이에 대해 "프리맨으로 달릴 수 있도록 전술적으로 변화를 줬고, 계속해서 가다듬고 있다. 지금까지 했던 전술을 조금 바꿔서 경기에 나서고 있다. 아직 완성도는 낮지만 가면 갈수록 좋아질 것"이라며 흡족한 미소를 띄우기도 했다.부활을 알린 홍윤상의 활약도 고무적인 포항이지만, 이탈에 대비한 계획도 세워야만 한다. 바로 11월 17일 국군체육부대로의 입대를 앞뒀기 때문. 시즌 끝까지 여정을 함께 할 수 없지만, 빡빡한 일정 속 그의 부활을 상당한 동력이 되고 있다.