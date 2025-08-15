침묵과 함성, 두 가지 방식으로 링을 정복한 여성들

tvN

"그러므로 나는 존재한다."

<무쇠소녀단2> 포스터.훈련은 고통스럽다. 팔이 들리지 않아도 "한 번 더"를 외치는 코치의 목소리에, 이들은 다시 한 발을 내딛는다. 누군가 쓰러지면, 다른 누군가가 손을 내민다. 이곳의 링은 승패를 가르는 공간이 아니라, 서로를 끌어올리는 연대의 무대다. 유이, 박주현, 설인아, 금새록, 서로의 땀과 눈물이 얽혀 만들어진 이야기는, 결국 네 명을 하나의 팀이자 가족으로 완성시킨다.케이코는 고요 속에서 홀로 맞선다. 무쇠소녀단은 웃음과 눈물 속에서 함께 버틴다. 방법은 다르지만, 두 무대 모두 같은 울림을 남긴다.영화는 느린 호흡으로 한 개인의 내면을, 예능은 빠른 편집과 에너지로 집단의 결속을 보여준다. 두 방식 모두, 이 싸움이 승리를 위한 것이 아니라 존재를 증명하기 위한 것임을 드러낸다.여자 복싱은 오랜 시간 제약과 편견 속에 있었다. 20세기 초반까지 다수의 나라에서 금지됐고, '여성에게 맞지 않는 운동'이라는 인식이 강했다. 그러나 2012년 런던 올림픽에서 정식 종목이 되며 세계 무대의 문이 열렸다.한국은 1990년대 후반부터 여성 복서 공식 등록을 시작했다. 2001년 김주희 선수가 WBA 챔피언에 올랐고, 2024년 파리 올림픽에서 임애지 선수가 첫 메달(동메달)을 획득했다. 대한체육회 등록 복서 중 여성 비율은 10% 미만이지만, 오연지, 임애지 선수 등 국제무대에서 활약하는 이들이 늘고 있다.2025년 현재, 전 세계에서 수많은 여성 프로 복서가 활동 중이다. 그중 특히 가장 주목받은 올해의 메인 이벤트는 두 가지였다. 2월, 클래레사 실즈가 헤비급에서 4대 벨트를 통합하며 역사적인 승리를 거둔 경기, 그리고 7월, 케이티 테일러와 아만다 세라노의 3차전이 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 넷플릭스 여성 전용 메가 이벤트의 메인 카드로 치러진 경기다. 이 두 무대는 여성 복싱의 상징성을 세계적으로 각인한 사례로 기록될 것이다.여자 복서는 여전히 소수다. 그러나 스크린과 TV 속에서 전해지는 그들의 목소리는 점점 더 힘을 얻고 있다. 케이코처럼 조용히, 무쇠소녀단처럼 뜨겁게, 그들은 링 위와 삶 속에서 끝없이 스스로를 증명한다.