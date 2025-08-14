사이트 전체보기
법원, JMS '나는 생존자다' 방송금지 가처분 기각…방영 허용

넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 신이다' 후속작, 형제복지원 참사 등 4개 사건 생존자 목소리 담겨

연합뉴스(yonhap)
25.08.14 16:14최종업데이트25.08.14 16:14
조성현 PD가 13일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰점에서 열린 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 생존자다' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.
(서울=연합뉴스) 김준태 최윤선 기자 = 기독교복음선교회(JMS) 관련 폭로가 담긴 넷플릭스 다큐멘터리 '나는 생존자다'의 공개를 두고 JMS 측이 방영을 막아달라며 법원에 낸 방송금지 가처분 신청이 기각됐다.

서울서부지법 민사21부(전보성 부장판사)는 12일 JMS 측이 넷플릭스와 MBC를 상대로 낸 방송금지 가처분 신청을 모두 기각했다.

'나는 생존자다'는 2023년 공개돼 사회적 파장을 일으킨 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 신이다'의 후속작이다. JMS와 부산 형제복지원, 지존파 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사 등 4개 사건 생존자의 목소리가 담겼다.

연합
연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사 이 대통령 "공공기관 통폐합 필요…너무 많아 숫자 못 센다"
