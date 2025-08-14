총성 없는 전쟁, 지금 우리에게 필요한 건 무엇일까

올해는 제2차 세계대전이 종전한 지 80주년 되는 해다. 1939년 9월 1일, 아돌프 히틀러의 나치 독일은 폴란드를 전격적으로 침공한 후 빠르게 서유럽과 북유럽을 정복한다. 주축국이 사실상 유럽 전역을 손에 넣은 것. 이제 서부 전선에서 남은 건 섬나라 영국뿐이었다. 나치 독일은 1940년 7월 공군으로 하여금 본격적으로 영국을 공격하기 시작한다.
이른바 '영국 본토 항공전'은 역사상 모든 병력이 공군으로만 이뤄진 최초의 전투로 일컬어지는 만큼 공군의 역할이 절대적이었다. 히틀러는 영국 본토 침공 개시 후 얼마 안 가 '바다사자 작전'을 명령하는데, 수십 만의 독일군을 영국 남부에 상륙시켜 영국을 점령한다는 계획이었다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 영화 <영국과 대공습>은 영국 본토 항공전의 '런던 대공습'을 집중적으로 다뤘다. 독일 공군이 영국에서 맥을 못 추자 전략을 수정한다. 런던을 위시한 영국의 주요 도시를 집중 타격하기로 한 것이다. 그렇게 1940년 9월 6일 런던 대공습이 시작되어 이듬해 5월까지 계속된다.
"이런 때일수록 더 배우고 새로운 문명을 쌓아야 해요"