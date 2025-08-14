부산영화의 주춧돌, 김사겸 감독 별세... 향년 90세

▲
김사겸 감독부산영화평론가협회 제공
부산영화의 주춧돌 역할을 했던 원로영화인 김사겸 감독이 13일 별세했다. 향년 90세.
1935년 마산(창원)에서 태어난 김사겸 감독은 극장에서 일하신 아버지 덕분에 학창시절 많은 영화를 섭렵하면서 영화인의 삶을 살게 됐다.
한국 최초의 예술대학인 서라벌예술대학(현 중앙대학교)에 입학하기도 했고 50년~60년대 이영일 평론가 운영했던 영화잡지 '영화예술'과 '영화세계', '일간스포츠신문' 기자로 활동하다가 유현목 감독의 연출부가 돼 조감독으로 영화 현장에 뛰어들었다.
1965년 〈순교자〉, 1966년 <태양은 다시 뜬다>, 1967년 <공처가 삼대> 등에 참여했다. 유현목 조감독 출신 중 처음으로 <그대 가슴에 다시 한번>(1971)을 연출하며 데뷔했다. 1975년 김호선 감독 <영자의 전성시대>가 흥행하자 속편 격인 <창수의 전성시대>를 연출했다. 극영화 외에도 〈한국의 고려인삼〉(1974) 등 10여 편의 기록영화와 문화영화를 각본, 감독했다.
김사겸 감독의 활동이 두드러진 것은 1977년 아내의 고향인 부산으로 내려오면서였다. 영화평론가로 활동하면서 동면 상태에 있던 부산영화평론가협회를 부활시켰다. 부산일보, 국제신문, 경향신문 등에 영화평을 기고했다. 1999년 스크린쿼터 사수 투쟁 때는 삭발에 참여하며 앞장섰다.