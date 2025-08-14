부산영화의 주춧돌, 김사겸 감독 별세... 향년 90세

부산영화평론가협회 제공

큰사진보기 ▲1999년 부산역에서 열린 스크린쿼터 사수 투쟁 때 삭발하고 있는 김사겸(오른쪽)과 오석근 감독 한국영상자료원

1980년대 부산에서 새로운 영화를 꿈꾸던 젊은 영화청년들에게 좋은 기운을 불어 넣었다. 영진위원장을 역임한 오석근 감독은 "젊은 시절 김사겸 감독님을 통해 충무로의 유명 감독님들과도 만날 수 있었고, 한국영화아카데미에 입학을 준비할 때 격려와 응원해주셨다"고 회고했다.



김사겸 감독은 부산국제영화제 상임감사, 한국단편영화제(현 부산국제단편영화제) 심사위원장, 부산영화평론가협회 고문, 부산영상위원회 이사 등을 역임하였으며, 동서대학교 외 여러 대학에서 영화학 강사로 출강했다.



부산의 영화 발전에 기여한 공로를 인정받아 2010년 부산광역시 문화상(대중예술 부문)과 2021년 제 22회 부산영화평론가협회상 : 이필우기념상 등을 수상했다.



저서로 <영상적 사유, 영화적 인생>(예건사, 1993), <영화가 내게로 왔다>(본북스, 2011) 등이 있다.



빈소는 동국대학교 일산병원 장례식장 9호실에 마련됐고, 발인은 15일이다. 서울시립승화원에서 화장할 예정이다. 유족으로는 딸이 있다.

김사겸 감독부산영화의 주춧돌 역할을 했던 원로영화인 김사겸 감독이 13일 별세했다. 향년 90세.1935년 마산(창원)에서 태어난 김사겸 감독은 극장에서 일하신 아버지 덕분에 학창시절 많은 영화를 섭렵하면서 영화인의 삶을 살게 됐다.한국 최초의 예술대학인 서라벌예술대학(현 중앙대학교)에 입학하기도 했고 50년~60년대 이영일 평론가 운영했던 영화잡지 '영화예술'과 '영화세계', '일간스포츠신문' 기자로 활동하다가 유현목 감독의 연출부가 돼 조감독으로 영화 현장에 뛰어들었다.1965년 〈순교자〉, 1966년 <태양은 다시 뜬다>, 1967년 <공처가 삼대> 등에 참여했다. 유현목 조감독 출신 중 처음으로 <그대 가슴에 다시 한번>(1971)을 연출하며 데뷔했다. 1975년 김호선 감독 <영자의 전성시대>가 흥행하자 속편 격인 <창수의 전성시대>를 연출했다. 극영화 외에도 〈한국의 고려인삼〉(1974) 등 10여 편의 기록영화와 문화영화를 각본, 감독했다.김사겸 감독의 활동이 두드러진 것은 1977년 아내의 고향인 부산으로 내려오면서였다. 영화평론가로 활동하면서 동면 상태에 있던 부산영화평론가협회를 부활시켰다. 부산일보, 국제신문, 경향신문 등에 영화평을 기고했다. 1999년 스크린쿼터 사수 투쟁 때는 삭발에 참여하며 앞장섰다.