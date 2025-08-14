백승호, 돌아온 챔피언십 무대서 환상적인 출발

버밍엄 시티 공식 SNS

2G 연속 출전한 버밍엄 시티 MF 백승호이처럼 버밍엄이 카라바오컵 1라운드서 웃은 가운데 핵심 미드필더로 분류된 백승호 역시 교체 출전을 통해 2경기 연속 경기장을 밟는 데 성공했다.팀의 사령탑인 크리스 데이비스 감독의 굳건한 믿음 아래 일본 국가대표 미드필더 토모키 이와타와 함께 안정적인 중원 장악을 보여줬고, 이번 시즌에도 그 믿음은 유효한 상황. 프리시즌에서도 중용되며 기대감을 낳았고, 지난 9일 리그 개막전에서도 이와타와 함께 선발 출격하며 챔피언십에서도 압도적인 클래스를 자랑했다.3선과 2선을 오가며 팀의 연결고리 역할에 치중했고, 태클도 깔끔하게 해낸 모습이었다. 비록 후반 25분에는 거친 태클로 인해 경고장을 받았으나 완벽하게 임무를 해내는 데 성공했다. 풀타임으로 경기장을 누빈 백승호는 패스 성공률 81%, 드리블 성공률 100%, 롱패스 성공률 100%, 태클 성공률 100%, 공중볼 경합 성공률 100%, 지상 볼 경합 4회로 펄펄 날았다.이후 셰필드와의 카라바오컵 1라운드서는 선발이 아닌 벤치에 앉으며 다음 리그 경기를 대비해서 체력을 비축했고, 1-0으로 앞선 후반 21분 토미 도일을 대신해 경기장을 밟았다. 비록 짧은 시간이었으나 백승호는 클래스를 증명했다. 날카로운 전진 패스와 수비적인 임무도 톡톡히 해냈으며 공격적인 모습도 보였다.후반 23분 직접 볼을 운반해 공격에 관여했으며, 후반 25분에는 직접 코너킥 키커로 나서며 위협적인 크로스를 선보였다. 또 후반 36분에는 상대 미드필더를 탈압박으로 순식간에 제치면서 특유의 드리블을 보여줬다. 후반 41분 스탠스필드의 동점 골 당시에도 직접 볼을 페널티 박스 안으로 투입하면서 기점 역할도 톡톡히 해냈다.이처럼 24분이라는 짧은 시간이었지만, 백승호는 패스 성공률 72%, 드리블 성공률 100%, 지상 볼 경합 성공률 100%, 볼 회복 2회, 가로채기 1회를 기록하며 팀의 승리를 도왔다. 현지 매체 <버밍엄 라이브>도 "품격 있는 플레이였다. 최고의 선수가 될 자질과 관중석에서 요구하는 정직함과 노력까지 있었고, 훌륭한 세트피스와 멋진 카메오 연기였다"라며 극찬했다.한편, 백승호의 버밍엄 시티는 오는 16일 오후 11시(한국시간) 블랙번과의 리그 2라운드 일전을 치르게 된다.